Turistična sezona je tu: na cestah bodite strpni in previdni!

Turistična sezona je tukaj in z njo tudi večja gostota prometa na določenih odsekih, zato je izredno pomembno, da vozimo v hitrosti kolone in ohranjamo pravilno varnostno razdaljo. Med poletjem se zastojem in povečanemu prometu ne bo mogoče povsem izogniti. Na Darsu se sicer trudijo, da bi dela, ki še potekajo, čim prej končali, a dejstvo je, da je poletni čas najprimernejši za delo na prostem, saj so dnevi dolgi in delo lahko traja dlje časa. Zato pred potjo preverite prometne informacije in poskrbite za svoje sopotnike, predvsem starejše in otroke.

Začele so se šolske počitnice in to prinaša večjo gostoto prometa tudi na avtocestah. Vsako poletje se v času turistične sezone varnost v cestnem prometu poslabša, saj ima poletje kljub svoji lepoti številne skrite pasti, ki prežijo na voznike. Hkrati je poleti vidljivost boljša, ceste pa suhe, kar prinese lažen občutek varnosti ‒ s tem pa višje hitrosti in nižjo pazljivost.

Prav poleti je zaradi lažnega občutka varnosti na lepi in suhi cesti največ smrtnih nesreč. V tem letnem času je več prometnih nesreč s smrtnim izidom, v povprečju julija 13 in avgusta 11, žrtve so največkrat motoristi, razlog pa prevelike hitrosti in izsiljevanje prednosti.

Spremeniti trend zadnjih let

Stanje prometne varnosti v poletnih mesecih (junij–avgust) leta 2018 je bilo sicer najboljše v zadnjih 25 letih. Število prometnih nesreč v obdobju poletnih mesecev se je leta 2018 povečalo za en odstotek, vendar število nesreč ostaja na dolgoletnem povprečju. Pozitivno je predvsem zmanjšanje števila umrlih udeležencev, saj jih je v poletnih mesecih leta 2018 umrlo 18 oziroma 42 odstotkov manj kot v poletnih mesecih leta 2017 (13 umrlih manj).

Pa vendar, previdnost ni nikoli odveč. V prihodnjih petih tednih bodo za to pristojni organi izvajali povečan nadzor po vsej Sloveniji. V prvi polovici julija bodo nadzor osredotočali na motoriste, drugo polovico julija bo povečan nadzor nad tovornjakarji in v avgustu bodo zopet začeli izvajati akcijo Hitrost.

Na pot se odpravite z veliko mero strpnosti

Ob začetku počitnic in pred glavno turistično sezono se zastojem in povečanemu prometu na slovenskih cestah ni mogoče povsem izogniti. Povečan promet pričakujemo skozi celotno poletno sezono, najbolj obremenjene bodo ceste od severa proti jugu. "Že tradicionalno bo največ gneče ob petkih popoldne in sobotah dopoldne, ko se večina odpravi proti turističnim krajem, ob nedeljah popoldne pa je največ prometa v nasprotni smeri. Povečajo se tudi čakalne dobe na mejnih prehodih ter pred tem povečano število tovornih vozil," sporočajo iz Prometnoinformacijskega centra.

Voznikom priporočamo, da se izognete prometnim konicam in se na pot odpravite z veliko mero strpnosti.

Avtoceste je pač treba vzdrževati in obnavljati

Povečan promet in vedno večja obremenjenost naših avtocest botrujeta tudi hitrejši dotrajanosti vozišč, ki jih je treba vzdrževati in obnavljati. Ugodni vremenski pogoji, daljši dnevi in manjša obremenjenost cest z dnevnimi uporabniki v poletnih mesecih so glavni razlogi, da je ta letni čas kljub manjši pretočnosti prometa še vedno najidealnejši za opravljanje nujnih del.

Na Darsu se trudijo, da promet, kjer je to možno, ob delih poteka po dveh prometnih pasovih v vsako smer vožnje, s čimer zagotavljajo boljšo pretočnost. K zmanjšanju zastojev lahko veliko pripomorete tudi vozniki, zato ob zaporah upoštevajte varnostno razdaljo in signalizacijo pred zaporo.

Pot pa vnaprej načrtujte, in če se le da, uporabite druge možne poti.

Cestninske postaje Opis del Trajanje del Vransko odstranitev postaje in preureditev ploščadi, rekonstrukcija vozišča avtoceste med Vranskim in Šentrupertom 2. april–30. julij 2019 Drnovo in Krško odstranitev postaj in preureditev ploščadi, preplastitev vozišča priključka Drnovo 9. april–25. junij 2019/KONČANO Videž in Kozina odstranitev postaj in preureditev ploščadi, preplastitev vozišča priključka Kozina 15. april–20. julij 2019 Dob odstranitev postaje in preureditev ploščadi 13. maj–25. avgust 2019 Senožeče odstranitev postaje in preureditev ploščadi, preplastitev vozišča priključka Senožeče 2. junij–20. junij 2019/KONČANO Blagovica odstranitev postaje in delna preplastitev vozišča priključka Blagovica (v smeri Maribora) 9. junij–22. junij 2019/KONČANO Lukovica odstranitev postaje in preplastitev priključka Lukovica 24. junij–18. julij 2019 Prepolje odstranitev postaje in preureditev ploščadi 26. junij–25. julij 2019 Tepanje in Sl. Konjice odstranitev postaje in preureditev ploščadi 17. junij–2. avgust 2019 Kompolje odstranitev postaje in preureditev ploščadi 6. julij–23. oktober 2019

Pred odhodom preverite stanje na cestah

Voznikom priporočamo, da načrtujejo daljši čas potovanja in si vnaprej pripravijo alternativne poti oziroma postanke. Če je možno, se glavnim turističnim smerem izognite predvsem v petek popoldne, soboto dopoldne ter nedeljo pozno popoldne.

Dars svetuje: preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah prek: Prometnoinformacijskega centra za državne ceste (PIC), operater PIC: tel. 1970 avtomatski telefonski odzivnik o stanju prometa na AC/HC: 080 22 44 spletna stran: www.promet.si, prilagojena tudi za pametne telefone Twiterja ( @promet_si in @DARS_si) ,

in Facebooka Vozimo pametno https://www.facebook.com/Vozimo.pametno,

Mobilne aplikacije DarsPromet (DarsTraffic) (Android/iOS)

Spremenljive prometnoinformativne signalizacije. Na spletni strani Prometno-informacijskega centra lahko preverite prometni koledar, ki vsebuje predvidene prometne obremenitve na slovenskih avtocestah. Narejene so na podlagi večletnih dejanskih podatkov o prometnih obremenitvah slovenskih avtocest in so lahko dobrodošla pomoč pri načrtovanju poti.

Drugi koristni napotki

Pomembne stvari imejte vedno pri roki

V avtomobilu imejte zadostne količine pijače, dober zemljevid, zdravila … Poskrbite za zadostno količino goriva in ne nalagajte prtljage na zadnje police, saj v primeru trka ali ostrega zaviranja ta lahko poškoduje potnike.

Vozite zmerno, vnaprej načrtujte pot in postanke

Vročina lahko še poslabša zdravstvene težave ali povzroči utrujenost, zato se za volan usedite povsem spočiti in zdravi. Na daljši poti načrtujte več postankov. Pretegnite se in na kratko sprehodite. Med prezračevanjem vozila ne pozabite na varnost. Če se oddaljite od vozila, ga zaklenite in zaprite okna.V hudi vročini in pri preveliki hitrosti se pnevmatike hitreje obrabijo ali celo poškodujejo, še posebej, če je vaš avto obremenjen s težko prtljago. Če se odpravljate v tujino, se pozanimajte, kakšni so prometni predpisi v državah, skozi katere boste potovali. Bodite posebej pozorni na motoriste in kolesarje.

Spremljajte vremenske napovedi

Bodite pozorni na napovedi poslabšanja vremena. Plohe in nevihte v hipu spremenijo vozne razmere. Dež po daljšem obdobju vročega in suhega vremena lahko naredi cestišče zelo spolzko.Ob morebitni toči ne ustavljajte v predorih in pod nadvozi. To je zelo nevarno početje in vas lahko stane več kot popravilo avta zaradi toče.

Omejitev prometa tovornih vozil:

Omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, velja v naslednjih dneh:

Ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure.

V času turistične sezone, od zadnjega konca tedna v juniju (sobota, nedelja) pa do vključno prvega konca tedna (sobota, nedelja) v septembru. Letos od sobote, 29. 6., do nedelje, 8. 9. 2019, velja prepoved:

ob sobotah od 8. do 13. ure,

ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure.

V primeru nesreče na avtocesti

Kot že rečeno, je poleti na naših avtocestah tudi več prometnih nesreč kot običajno. Razvrstitev vozil v primeru prometne nesreče na avtocesti pomembno vpliva na reševanje poškodovanih, zato ob vsakem zastoju upoštevajte pravilo o razvrščanju vozil. Vedno ko pride do zastoja, mora biti med kolonama vozil na prehitevalnem in voznem pasu dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil, ki so opremljena z modro ali rumeno lučjo (reševalci, gasilci, policija, izvajalec rednega vzdrževanja, inšpekcijske službe …).

Ob cestnih zaporah zaradi nujnih obnovitvenih in vzdrževanih del vse voznike na Darsu naprošajo:

za strpnost in razumevanje,

da prilagodijo hitrost vožnje in varnostno razdaljo, kar je pomembno za varnost voznikov in naših delavcev,

da se pred zaporo pravilno in pravočasno vključijo na en vozni pas,

k zmanjšanju zastojev bodo vozniki najbolj pripomogli, če bodo skozi zaporo vozili čim bolj tekoče, brez ogledovanja gradbišča.

Za volanom bodite strpni in previdni. Varno in srečno na poti!

Preberite tudi: