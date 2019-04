Pravilno razvrščanje ob zastoju na avtocesti rešuje življenja

Video je nastal pred sredino oktobra 2017, ko je začela veljati novela zakona o pravilih cestnega prometa, ki v primeru nesreče voznikom na avtocesti in hitri cesti omogoča razvrščanje čez robno črto smernega vozišča, med drugim tudi na odstavni pas, ko je treba zagotoviti nemoten prehod za intervencijska vozila.

Ali veste, kam se morate umakniti, da bi v primeru prometne nesreče omogočili reševalcem in gasilcem najhitrejši prihod do ponesrečencev? Kako odreagirati, si oglejte v zgoraj pripetem videoposnetku.

V družbi DARS d. d. se kot upravljavci avtocest in hitrih cest že nekaj let soočajo s problematiko pravilnega razvrščanja ob zastojih oziroma nesrečah, saj opažajo, da imajo zaradi nepravilnega razvrščanja vozil daljše popolne zapore avtoceste ali hitre ceste in daljše čase reševanja izrednih dogodkov.

Ker je njihov cilj zmanjšati čas reševanja nesreč in čakanja v zastojih, izvajajo različne aktivnosti, med katerimi so tudi obdobne intenzivne akcije ozaveščanja uporabnikov avtocest o pravilnem razvrščanja ob zastoju.

DARS je leta 2012 začel z eno večjih preventivnih akcij REŠI ŽIVLJENJE, ki je aktivna še danes. Stanje se od novembra 2012, ko se je akcija začela, kontinuirano izboljšuje. Posledično to pomeni, da je še vednotreba izboljšati: čase dostopa reševalcev do lokacije nesreče,

pretočnost avtocest in hitrih cest v Sloveniji,

prometno varnost na avtocestah in hitrih cestah.

Foto: Bor Slana

Morda se ne spomnite prometne nesreče iz leta 2013, ki se je v smeri Unca zgodila na primorski avtocesti. Tovorno vozilo je prebilo ograjo, se prevrnilo na bok in poškodovalo še šest osebnih vozil, oba vozna pasova sta bila blokirana in v trenutku je nastal daljši zastoj. Zagotovo pa se marsikdo spomni dveh pogumnih gasilcev, ki sta takrat pretežni del poti, ko so se intervencijska vozila prebijala med nepravilno razvrščenimi in stoječimi vozili, pretekla pred gasilskim vozilom in v polni opremi, pri več kot 25 stopinjah temperature zraka, pozivala voznike, naj se umaknejo na stran in tudi ročno umikala vozila.

Na pobudo enega izmed njiju, Anžeta Albrehta, je zaživela Facebook stran "Ustvarimo reševalni pas na avtocestah", kjer s fotografijami in videomaterialom tako dobrih kot slabih praks doma in v tujini opozarja na pravilno ravnanje, v sodelovanju z družbo DARS d. d. pa vsak mesec razdeli tudi približno 400 nalepk, ki do danes opozarjajo ostale udeležence v prometu že z več kot 3.000 vozili, med njimi so vozila 17 reševalnih postaj in več kot 60 gasilskih društev.

Reševalni pas je ključnega pomena

Ste vedeli, da deset sekund poznejši prihod gasilcev in reševalcev na kraj prometne nesreče pomeni deset odstotkov manj možnosti za preživetje ponesrečenca? S pravilno razvrstitvijo vozil, ki niso udeležena v prometni nesreči na avtocesti, omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečamo možnost preživetja tudi do 40 odstotkov. Če na avtocesti naletite na stoječo kolono, naredite prostor za reševalna in druga interventna vozila ter vzdrževalce Darsa.

V primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti ali hitri cesti med kolonama takoj vzpostavite reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Na prehitevalnem pasu zapeljite čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča, na voznem pasu pa čim bolj desno, tudi na odstavni pas.

Foto: Bor Slana

V primeru nesreče na avtocesti

Vsem, ki bi se kdaj znašli v prometni nesreči na avtocesti in hitri cesti, svetujemo, naj kraj nesreče glede na okoliščine ustrezno zavarujejo, ga označijo in ravnajo izjemno previdno. Ob zavarovanju kraja nesreče naj upoštevajo predvsem specifičnost kraja, kjer se je prometna nesreča zgodila. Na avtocestah in hitrih cestah, kjer ob desnem robu vozišča poteka odstavni pas, naj vozilo odstranijo tja in ga na primerni razdalji označijo z varnostnim trikotnikom in prižganimi varnostnimi utripalkami.

Če je mogoče, naj se vozilo umakne na primerno mesto, denimo počivališče, in se tam počaka na pomoč. Če vozilo zaradi nesreče obstane na prehitevalnem ali voznem pasu in ga ni mogoče umakniti, naj se kraj na primerni razdalji čim prej zavaruje, nekdo od udeležencev pa naj prihajajoča vozila opozarja na nevarnost, vendar naj bo pri tem pozoren tudi na svojo varnost. Policijo je treba o dogodku obvestiti čim prej. Med hojo po avtocesti in hitri cesti morajo osebe nositi odsevni brezrokavnik živo rumene ali oranžne barve.

Voznik in potniki naj vozilo zapustijo takoj, ko se prepričajo, da to lahko storijo varno in si nadenejo odsevne brezrokavnike. Vsi naj se umaknejo za varnostno ograjo, o nesreči takoj obvestijo policijo, voznik pa naj postavi varnostni trikotnik, s katerim druge udeležence opozori na nevarnost. Udeleženci prometne nesreče na avtocesti in hitri cesti naj iz vozila ne izstopajo brezglavo, temveč naj se najprej prepričajo, v kakšnem položaju sploh je njihovo vozilo in koliko vozil je na cesti. Ob izstopu naj ne hodijo po nepotrebnem okoli vozila in naj ne ocenjujejo nastale škode, temveč naj poskrbijo predvsem za lastno varnost. Če je vozilo obstalo na viaduktu, naj se tudi prepričajo, kam bodo iz vozila izstopili. Isti nasveti seveda veljajo tudi za zavarovanje vozil, ki na avtocesti ostanejo zaradi okvare. Ostalim voznikom pa svetujemo, naj pred krajem nesreče ali zastoja na avtocesti poskrbijo za pravilno razvrščanje in omogočijo reševalnim vozilom hitrejši dostop do kraja in ponesrečencev. Med kolonama vozil na prehitevalnem in voznem pasu mora namreč biti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Voznike, ki vozijo mimo prometnih nesreč, pozivamo, naj se ne ustavljajo na vozišču in si ne ogledujejo prometnih nesreč.

Primera ustreznega razvrščanja:

Gasilci iz PGD Dolnji Logatec, ki so nemudoma odhiteli na kraj nesreče, so voznikom v lanskem primeru večinoma namenili le pohvale. Na skoraj minuto dolgem posnetku vožnje na kraj nesreče, ki je zaokrožil po spletu, se namreč le tu in tam še najde kakšen 'junak', ki zapelje pred intervencijsko vozilo.

Primera neustreznega razvrščanja

Dars svetuje: preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah prek: Prometnoinformacijskega centra za državne ceste (PIC): operater PIC: tel. 1970 avtomatski telefonski odzivnik o stanju prometa na AC/HC: 080 22 44 spletna stran: www.promet.si, prilagojena tudi za pametne telefone Twiterja @DARS_si

Facebooka Vozimo pametno https://www.facebook.com/Vozimo.pametno

Mobilne aplikacije DarsPromet (DarsTraffic)

Spremenljive prometnoinformativne signalizacije Za volanom bodite strpni in previdni.

Preberite tudi: