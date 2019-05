Aplikacija, s katero se boste ognili zastojem

Zastoj je stvar, o kateri, poleg vremena, ljudje vemo vse. V naravi človeka je tako, da se mora nekaj zgoditi, pa naj gre za zastoj ali prometno nesrečo, da se nazadnje odzovemo drugače.

Nasvet "Preden se odpravite na pot, preverite stanje na cestah" gotovo ni tja v en dan, temveč s sabo nosi tudi uporabno in sporočilno noto. Kot udeleženci v prometu smo na neki način dolžni, da promet tudi spremljamo.

Pretok informacij je hiter

"V primerjavi s preostalimi evropskimi državami je pretok informacij pri nas, torej vse od nastanka določenega dogodka do prometnoinformacijskega centra in nazadnje končnih uporabnikov, hiter. Tukaj seveda govorimo o sekundah, ne o minutah," pravi mag. Ulrich Zorin, vodja Službe za upravljanje s prometom in prometno varnostjo na Darsu.

Ko se enkrat ujamemo v zastoj, je prepozno. Takrat so pogosto krivi drugi, veliko pa bi lahko za to, da bi se izognili situaciji, naredili tudi sami. Na cestah se, če gledamo na splošno, res dogajajo nepredvidljivi dogodki, vseeno pa jih lahko v določeni meri nadzorujemo. Razvoj tehnologije je danes tako napredoval, da smo vsi odvisni od tega, kako določene informacije uporabljamo.

Zanimanje se povečuje

"Zavedamo se, da lahko s prometno informacijo veliko pripomoremo k pretočnosti v prometu. Če so podane na pravilen način in če jih uporabnik pravilno uporabi, se posledično na pot odpravi prej in s tem ogne različnim dogodkom. Ni pomembno, kako pride informacija do uporabnika, pomembno je, da pride. Hitrost informacij se z različnim kanali vseskozi povečuje. Ko bomo dobili omrežje 5G, bo ukrepanje na tem področju, upravljavcev in prometnoinformacijskega centra, še hitrejše," razloži mag. Ulrich Zorin.

Zanimanje uporabnikov za prometne informacije se sicer iz leta v leto povečujejo. To potrjujejo tudi številke:

AKTIVNA UPORABA PROMETNIH INFORMACIJ: 2015 3.696.926 2016 4.737.053 2017 7.701.684 2018 9.616.491

"Vsako leto uporabimo in dodamo tudi neki nov vir, s katerim obveščamo voznike, državne institucije, gospodarstvo, turizem. Med bolj modernimi kanali za deljenje informacij je tudi naš profil na Twitterju, ki je vedno bolj obiskan. Zadnjih nekaj let na naši osrednji strani tudi redno objavljamo tedensko prometno napoved, na katero se lahko uporabniki tudi naročijo. Zberemo vse, kar se bo dogajalo naslednji teden, počitnice, prazniki, dopusti, dogodki. Še posebej intenzivno sodelujemo tudi s tovornjakarji, gospodarsko in obrtno zbornico … Naša osrednja stran se redno nadgrajuje, zadnja leta intenzivno uvajamo ažurno prometno karto, cestno omrežje nadgrajujemo s števnimi novimi napravami, da dobimo iz števcev prometa podatke o dogodkih, vedno več imamo kamer, podatkov policije, vzdrževalcev in voznikov samih. Več ko bo sodelovanja, bolj varne in pretočne bodo ceste in bolj z veseljem se bomo vozili," razloži mag. Ulrich Zorin.

Izkoristimo različne platforme – tudi aplikacijo DarsPromet +

V družbi Dras so z namenom povečanja pretočnosti in varnosti v prometu že pred časom vzpostavili mobilno aplikacijo DarsPromet + oziroma DarsTraffic +, ki deluje tako na pametnih mobilnih telefonih kot na tabličnih računalnikih. Aplikacija se stalno nadgrajuje in dopolnjuje.

Na voljo je v trgovinah Google in Apple, dosegljiva pa je tudi za sistem Windows. Uporabniki aplikacije lahko v vsakem trenutku preverijo razmere na slovenskih cestah.

S tem se čim bolj izognejo zastojem, njihova pot do cilja je varnejša in udobnejša, brez nepotrebnega čakanja in nejevolje.

Z brezplačno mobilno aplikacijo za spremljanje razmer na cestah omogočajo obveščanje o trenutnih prometnih razmerah. Bodite tudi vi obveščen voznik, zato pravočasno poskrbite za varno in udobno potovanje.

Aplikacija DarsPromet+ je na voljo v mobilnih trgovinah: Android

iOS

Prednosti mobilne aplikacije so predvsem: potovalni časi na vseh pomembnih slovenskih cestah,

obveščanje v živo na poti,

glasovno sporočanje,

kamere,

števci prometa v živo,

napovedi prometa/prometni kolear,

dela na vseh pomembnih slovenskih cestah,

informacije o počivališčih,

urejanje priljubljenih vsebin,

brskanje po zemljevidu,

informacije o cestnini.

Sistem C-roads – boljše in zanesljivejše informacije

Z uporabo mobilne aplikacije DarsPromet + lahko tudi sami sodelujete pri razvoju aplikacije ter pri ovrednotenju uporabnosti novih tehnologij na področju prometnih informacij in izvajanja prometnih ukrepov v prihodnosti.

V okviru evropskega projekta C-Roads Dars namreč preizkuša tehnologije za neposredno komunikacijo in izmenjavo informacij med avtomobili ter obcestno infrastrukturo in nadzornimi centri.

"Slovenija je bila ena od šestih ustanoviteljic tega projekta, v katerem je trenutno 16, kmalu pa bo 18 držav. Bistvo sistema je, da se vzpostavi komunikacija med vozili in infrastrukturo, ki bo mobilna po vsej Evropi. Pilotni projekt bomo testirali poleti in jeseni letos na primorski avtocesti, čez Senožeče, Razdrto. Tehnologija je preizkušena v ZDA, kjer so stavili na to tehnologijo ravno zaradi zanesljivosti in preizkušenosti," razloži Brane Nastran, vodja prometnoinformacijskega centra.

V okviru evropskega projekta C-Roads Dars preizkuša tehnologije za tako imenovani C-ITS (Cooperative Inteligent Transport Systems), neposredno komunikacijo in izmenjavo informacij med avtomobili na eni strani ter obcestno infrastrukturo in nadzornimi centri na drugi (V2X).V tem okviru potekata dva projekta, prvi temelji na uporabi mikrovalovne komunikacije, drugi pa na uporabi komunikacije prek obstoječih mobilnih omrežij.

Pri drugem je Dars prvo fazo začel preizkušati 25. aprila, pri tem pa je ključna uporaba mobilne aplikacije DarsPromet+.

Uporabniki vabljeni k soustvarjanju

Dars zato vabi vse, da si na svoje mobilne naprave naložijo omenjeno aplikacijo in se vključijo v njeno soustvarjanje. Na tak način bodo uporabniki sami pomagali pri razvoju aplikacije ter pri ovrednotenju uporabnosti novih tehnologij na področju prometnih informacij in izvajanja prometnih ukrepov v prihodnosti.

Nadgrajena aplikacija ponuja preprosto uporabo (zaženeš, postaviš na stojalo, pelješ), zvočna obvestila, hitrejše in samo tiste informacije, ki jih uporabnik potrebuje. Obenem lahko uporabnik drugim voznikom sporoči dogodek na poti ter seveda tudi pokaže pot in izračuna čas do cilja.

Kaj ponuja nadgrajena aplikacija DarsPromet +? Preprosto uporabo: 1. zaženeš, 2. postaviš na stojalo, 3. pelješ,

zvočna obvestila,

hitrejše informacije,

samo tiste informacije, ki jih potrebujemo,

sporočanje dogodkov na naši poti drugim voznikom,

prikaz poti in izračun časa do cilja. Kaj mi prinaša sodelovanje pri soustvarjanju aplikacije? Pomembno vlogo pri soustvarjanju samih prometnih informacij,

pomemben vpliv na funkcionalnosti aplikacije v prihodnosti,

sodelovanje v anketi in fokusni skupini z nagrado,

možnost ogleda sodobnih sistemov za vodenje prometa in prometne informacije.

