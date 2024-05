Oddajo Dober dan, Slovenija, ki so jo lahko gledalci od konca februarja dvakrat tedensko spremljali na televiziji TV3, so ukinili.

Pogovorno-informativno oddajo, ki so jo v živo vodile tri voditeljice, Ana Maria Mitič, Katarina Keček in Violeta Tomić, so ukinili po slabih treh mesecih. Točen razlog, zakaj so se na omenjeni televiziji odločili ukiniti oddajo, sicer ni znan.

"Jutri ne bomo snemali. Oddaja Dober dan, Slovenija je končana. Ni drame, taka je to služba, ostanejo pa izkušnje, lekcije, spomini. Pa selfiji iz maske," je na Instagramu zapisala ena izmed voditeljic oddaje Ana Maria Mitič, sicer tudi pianistka, komičarka, igralka, pevka in moderatorka.

