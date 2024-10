Je Neymar spet obudil romanco z bivšo, ki naj bi jo prevaral kar 92-krat? #foto

Neymar Jr. je delil družinske utrinke z dopustovanja ob obali Rdečega morja, kjer uživa v družbi prijateljev in razširjene družine. Nogometni velezvezdnik se je glede na fotografije znova zbližal z mamo svojega drugega otroka Bruno Biancardi. S 30-letno brazilsko lepotico imata deklico Mavio, ki je 6. oktobra praznovala prvi rojstni dan.

Da sta se z Bruno, ki naj bi jo nogometaš v času njunega razmerja prevaral kar 92-krat, zaradi česar se je par lani razšel, zdaj spet zbližala, potrjujejo tudi Neymarjeve objave na družbenih omrežjih, kjer redno deli družinske trenutke. Njuni obuditvi romance pritrjuje tudi dejstvo, da Bruna Biancardi živi z Neymarjem v Savdski Arabiji. Neymar je nedavno delil tudi fotografijo v zgodbi na Instagramu, na kateri je bilo videti, kot da leži zelo blizu Brune, medtem ko delno pokrita z odejo gledata televizijsko serijo Fool Me Once (A Grande Ilusao).

32-letni Brazilec, ki po hudi poškodbi kolena (strganje sprednje križne vezi in meniskusa v levem kolenu) in operaciji že trenira v matičnem klubu Al Hilal, je na Instagramu delil utrinke z oddiha ob obali Rdečega morja. Podobno je storila tudi Biancardi, ki redno objavlja skupne trenutke v arabski državi.

Neymar na oddih povabil tudi mamo svojega prvega sina

Poleg Brune Biancardi in njune hčerke Mavie so se mu na oddihu pridružili tudi nogometašev prvi otrok, 13-letni sin Davi Lucca, s svojo mamo in Neymarjevo prvo partnerko Carolino Dantas, s katero je nogometaš ohranil prijateljski odnos. Carolina Dantas ima z možem Viniciusom Martinezom še sina Valentina. Poleg družinskih članov pa je Neymar na dopustovanje, kot je v njegovi brazilski navadi, povabil tudi številne prijatelje, s katerimi na plaži ob nogometnih vragolijah preživljajo čas.

"Zelo vaju ljubim," je ob spodnji fotografiji Neymarja in njune hčerke Mavie zapisala Bruna Biancardi:

Neymar ima tretjega otroka, deklico Heleno, ki se je rodila v začetku letošnjega julija, z Amando Kimberlly.

