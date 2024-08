Nogometaš Neymar Jr. v zadnjem času, ko okreva po poškodbi, ki jo je staknil v dresu Brazilije, medijskih naslovnic ne polni s pisanjem o mojstrskih nogometnih vragolijah na zelenicah, ampak veliko bolj z zasebnim življenjem. Potem ko je 32-letni Brazilec konec preteklega meseca delil novico, da je še tretjič postal oče, vsi trije njegovi otroci imajo drugo mater, se je nogometaš zdaj znašel pred novimi težavami, povezanimi s preteklimi razmerji.

Nogometaš je znan po tem, da hitro menja partnerke, zato se kdaj zaplete tudi s katero izmed deklet, ki kasneje trdijo, da je slavni Brazilec oče njenih otrok. Tako se je zgodilo tudi nedavno, saj Madžarka Gabriella Gaspar trdi, da je Neymar oče njene hčerke Jasmin Zoe, in zahteva test DNK ter več deset tisoč evrov mesečne preživnine.

Neymar will take a DNA test to find out if he has another child. A 10-year-old Hungarian girl. Model Gabriella Gáspár claims that her daughter, Jazmin Zoé, is the result of a brief encounter with the player. It would have happened in 2013, in Bolivia, after a Brazil game.… pic.twitter.com/LFiqK5y4sh