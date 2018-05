To so dieta in vadbe, na katere prisega Meghan Markle

Novopečena članica britanske kraljeve družine Meghan Markle že dolga leta skrbi za dobro počutje in dober videz. Prisega na posebno dieto, ki temelji na surovi zelenjavi in sadju, poleg tega pa že dolga leta vadi na iste načine.

Glede na to, da je njena mama inštruktorica joge, je prav joga ena od vadb, ki jih že od nekdaj naravnost obožuje. Poleg tega rada izvaja pilates, a na posebnih napravah, ki se imenujejo reformerji, s čimer učvrsti vse mišice telesa, še posebej trebušne. Je pa Meghan nadvse pri srcu tudi tek. "Tek je zame že od nekdaj oblika meditacije v gibanju, ker si prav s tekom vedno prevetrim misli in glavo," je pred časom povedala v intervjuju Women's Health.

Meghan na poročni dan Foto: Getty Images

Že vsa leta se drži tudi točno določenega načina prehrane. A pravi, da na to ne gleda kot na dieto, temveč kot na življenjski slog, katerega bistvo je uravnoteženost. V preteklih intervjujih je namreč ameriška igralka večkrat poudarila, da se čez teden prehranjuje večinoma s surovim sadjem ali zelenjavo, ob koncih tedna pa se malce "pregreši".

"Bistvo je najti ravnotežje. Ker veliko treniram, bi bilo nespametno telesu odrekati karkoli," je povedala za Bazar in razkrila, da se na njenem jedilniku znajde tudi ocvrti krompirček ali sladoled. "Pomfit bi lahko jedla vsak dan, pravzaprav cele dneve. Obožujem pa tudi testenine oziroma ogljikove hidrate na splošno. Kdo jih pa ne? Enako lahko rečem za vino. Rada imam vino in ob kosilu si občasno privoščim deciliter vina. Bistveno je, da poznaš svoje telo, da veš, kaj ti ustreza in kaj ne. Če veš to, bo vse v redu."

