To so uradne poročne fotografije Harryja in Meghan

Kensingtonska palača je medijem pokazala uradne fotografije mladoporočencev, princa Harryja in Meghan Markle, vojvode in vojvodinje Sussexa.

Dva dni po kraljevi poroki, ki so si jo ogledali milijoni ljudi, je Kensingtonska palača z javnostjo delila tri uradne fotografije mladoporočencev princa Harryja in Meghan Markle, ki sta ob poroki dobila nova naziva: vojvoda in vojvodinja Sussexa.

Na družbenih omrežjih so zapisali:

"Te fotografije je posnel fotograf Alexi Lubomirski na gradu Windsor po sprevodu s kočijo."

Foto: Reuters

Zapisali so tudi, da se vojvoda in vojvodinja zahvaljujeta vsem, ki so bili del praznovanja njunega dne. "Zelo sta srečna, da sta lahko delila ta dan z vsemi, ki so se zbrali ob gradu Windsor, kot tudi s tistimi, ki so obred spremljali prek televizije po vsej Veliki Britaniji, v državah Commonwealtha in drugod po svetu."

Foto: Reuters

Ob tem so še dodali: "Njuni kraljevi visočanstvi sta zelo vesela uradnih portretov, ki jih je posnel Alexi Lubomirski, in tega, da jih lahko danes delita z javnostjo. Ob tem se želita vsem zahvaliti za darežljiva sporočila podpore, ki sta jih prejela."

Princ Harry in Meghan Markle sta se poročila v soboto, 19. maja.

