Poroka Harryja in Meghan v primerjavi s poroko Williama in Kate

Od včeraj sta oddana oba najslavnejša princa na svetu William in Harry. Njuni poroki sta bili kot iz pravljice, zato so se že začele primerjave, iskanje podobnosti in razlik.

Poročna obleka

Kate Middleton je za poroko pred sedmimi leti izbrala obleko britanske znamke Alexander McQueen. Obleka je jemala dih zaradi čipke, V-izreza in oprijetega korzeta. Njena obleka je bila razkošnejša od Meghnanine, ki je bila preprostejša. Meghan je nosila svileno obleko s podpisom Givenchy, njena posebnost pa sta bila ladijski izrez in petmetrska vlečka.

Foto: Getty Images

Tiara

Kate je nosila tiaro Cartier, ki je bila narejena že leta 1936, po naročilu kralja Jurija VI. Trenutno je del razstave v narodni galeriji v Avstraliji. Meghan je na svoj poročni dan nosila tiaro kraljice Marije I., ki ji jo posodila kraljica Elizabeta II. Izdelana je bila leta 1932, broška na njej pa že leta 1893.

Foto: Getty Images

Prvi poljub

William in Kate sta si prvi javni poljub kot zakonski par dala na balkonu Buckinghamske palače, kar je postala tradicija, saj se je tam pred množico ljudi prvič poljubilo veliko kraljevih mladoporočencev, tudi princesa Diana in princ Charles. A Meghan in Harry nista sledila tej tradiciji, temveč sta se poljubila na stopnicah kapele svetega Jurija na Windsorskem gradu. Ne enkrat, pač pa dvakrat.

Foto: Getty Images

Šopek

Na poroki z Williamom je Kate v roki nosila šopek iz lilij in mirte, ki je poznana kot "zelišče ljubezni" in vključena v večino šopkov kraljevih nevest. Tradicija sega v daljno leto 1840, ko sta se poročila kraljica Viktorija in princ Albert. Meghan je imela podoben šopek, ki pa so ga sestavljale tudi spominčice, najljubše rože princese Diane. Rože iz njenega šopka je dan pred poroko na vrtu Kensingtonske palače nabral Harry sam.

Foto: Getty Images

Sprevod

Sprevod po poročnem obredu je bil na obeh porokah zelo podoben. William in Kate sta se v kočiji popeljala okrog Buckinghamske palače, Harry in Meghan pa ob Windsorskem gradu.

Foto: Getty Images

Spremstvo

Tako kot Kate leta 2011 je imela tudi Meghan prikupno spremstvo malčic in malčkov, ki so nosili cvetje. Deklice so očarale s kronicami iz cvetlic, dečki pa s smokingi, v katerih so bili videti pravi mali gospodiči.

Foto: Getty Images

