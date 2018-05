7 gest, s katerimi sta se Harry in Meghan poklonila princesi Diani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Princ Harry in Meghan Markle sta imela vseskozi v mislih Harryjevo pokojno mamo, princeso Diano. Poklonila sta se ji na več načinov, ki so jih opazili kraljevi poznavalci.

Princ Harry in Meghan Markle sta včeraj postala mož in žena, vojvoda in vojvodinja Sussexa. A ta posebni dan ni minil brez Harryjeve mame v mislih, princese Diane, ki je tragično umrla v prometni nesreči leta 1997.

Mladoporočenca sta se ji poklonila na več načinov:

Za Diano sta v kapeli svetega Jurija na Windsorskem gradu, kjer sta se poročila, pustila prost stol, tik ob princu Williamu.

Stol poleg princa Williama je ostal prazen. Foto: Reuters

Meghanin šopek so med drugim krasile Dianine najljubše rože: spominčice. Šopek rož za Meghan je dan pred poroko na vrtu Kensingtonske palače nabral Harry.

Šopek je bil sestavljen iz spominčic, šmarnic, jasmina, mirte in dišečega grahorja. Foto: Reuters

V poročni obred sta vključila pesem Guide me, O Thou great Redeemer, himno, ki so jo peli na Dianinem pogrebu. Peli so jo tudi na poroki princa Williama leta 2011.



Brata princ Harry in princ William sta vsak na svoji poroki pokazala, koliko jima pomeni družina po Dinanini strani. Spencerjevi so bili povabljeni na obe poroki.



Dianina sestra Lady Jane Fellowes je imela na Harryjevi poroki pomembno vlogo, saj je prebrala pesem, ki je v svatih in v mladoporočencema vzbudila val čustev.

Jane Fellowes (druga z leve) je prebrala čustveno pesem. Foto: Getty Images

Mladoporočenca sta svate prosila, naj jima ne nosijo daril, temveč denar darujejo dobrodelnim organizacijam, ki sta jih izbrala. Diana je bila znana po svoji dobrodelnosti in dobrosrčnosti, zato sta se ji poklonila tudi s tem.



Harry je v Meghanin zaročni prstan vključil dva diamanta, ki sta bila del Dianine zbirke nakita.

Harry je že v zaročni prstan, ki ga je Megh podaril novembra lani, vključil spomin na pokojno mamo. Foto: Getty Images

Preberite še:



>> Razkrito, kdo je oblikoval poročno obleko Meghan Markle

>> Princ Harry moral prositi za dovoljenje, da je lahko imel brado

>> Najbolje oblečeni svatje kraljeve poroke #foto