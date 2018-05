Meghan je bila v Dalmaciji: to so njeni predlogi, katere kraje obiskati

Bi dopustovali kot Meghan Markle? Preberite njen vodnik po Dubrovniku, Korčuli, Visu in Hvaru.

Novopečena članica britanske kraljeve družine Meghan Markle se je ob igralstvu več let ukvarjala tudi s pisanjem bloga, na katerem je razpredala o s svojih priljubljenih temah - potovanjih in hrani pa tudi priljubljeni alkoholni pijači, rdečem vinu. Ne nazadnje je blog, poimenovan The Tig, ime dobil po Meghaninem najljubšem vinu, Tignanellu iz toskanske kleti Marchesi Antinori.

The Tig je zdaj "mrtev", Meghan ga je zaprla v začetku leta 2017, kmalu za tem, ko je javnost izvedela za njeno zvezo s princem Harryjem. A digitalne sledi ostajajo. Tako so na Hrvaškem izbrskali zapis z njenega bloga, v katerem je opisala počitnice, ki si jih je privoščila leta 2014, obiskala pa je Dalmacijo.

Posnetek članka, ki so ga objavili na portalu Index.hr

"Potovanje, ki ga začnete v Dubrovniku, srednjeveškem mestu s čudovitimi zgradbami na pečinah in bogato zgodovino, ter nadaljujete na otokih Korčula, Vis in Hvar, vam bo postreglo s popolnim izborom tistega, kar ponuja dalmatinska obala," je zapisala Meghan. "Spektakularni vinogradi, sveža morska hrana, čudovito zelenje in skalnata obala, malce nočnega življenja in seveda morje, ki ti pljuska ob noge."

Foto: Pixabay

V Dubrovniku predlaga sprehod po Stradunu, osrednji ulici starega mestnega jedra, ogled obzidja, ki je nastopilo v Igri prestolov, in večerjo v kateri od znanih dubrovniških restavracij.

Za obisk Korčule se ji zdi povsem dovolj en dan, "razen če si želite ob kozarcu lokalnega vina brati knjige, medtem ko gredo dnevi mimo". Zdi se, da jo je veliko bolj očaral Vis: "Popolnoma me je navdušil zaspani utrip tega otoka, ki je bil kot nekdanje vojaško območje vse do leta 1992 nedostopen za tujce."

Mrzlo pivo in sardele

"Na tem otoku ni nič glamuroznega, kar mi je zelo všeč," je zapisala, nato pa omenila svoje popotovanje do zaliva Stončica: "Če ste ambiciozni ali pa se nadvse želite kaznovati, se po zaviti cesti s številnimi klanci odpravite s kolesom. Izčrpana in žareča sem z velikim veseljem v tamkajšnji konobi popila mrzlo pivo in pojedla sardele z žara, nato pa skočila v krasno morje."

Navdušenka nad dobro hrano je velik del svojega potopisa namenila gostilnam, ki so jo navdušile, na Visu je bila to Pojoda v mestu Vis, kjer je med svojim obiskom jedla kar trikrat.

Vrt viške gostilne Pojoda, kjer je uživala tudi Meghan Markle. Foto: Nina Vogrin

Bralkam in bralcem je še zabičala, da morajo ob obisku Visa obvezno do tamkajšnje slovite plaže Stiniva - verjetno pred štirimi leti, ko jo je obiskala, še ni bila tako nabito polna kot v zadnjem letu ali dveh.

Nočno kopanje in boleče srečanje z morskim ježkom na Hvaru

Za konec je prihranila Hvar, ki je po njenih besedah povsem drugačen od umirjenega Visa. "Okoli skakljajo ženske v bikinijih in visokih petah," je zapisala o svojih prvih vtisih. Sama se je odločila za obisk hvarskih vinarjev, šla je k Tomiću in Dubokoviću, jedla v več tamkajšnjih restavracijah in z najetim avtomobilom raziskovala otok, privoščila pa si je tudi poležavanje na plaži in ne nazadnje zabavo v razvpitih hvarskih klubih.

"Nikar pa se ob 4. uri zjutraj ne odločite, da boste šli plavat, in stopite na morskega ježka kot nekdo, ki ga poznam. Ups!" je končala svoj dalmatinski potopis.

Na Hvaru je bil tudi Harry

Mimogrede, tri leta pred Meghan je otok Hvar obiskal tudi princ Harry. Tako se je leta 2011 zabaval v enem od tamkajšnjih klubov: