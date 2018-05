Je Harry Meghan osvojil s preverjeno osvajalsko tehniko?

Tik pred njuno kraljevo poroko je izšla nova knjiga o novopečenem kraljevem paru, princu Harryju in Meghan Markle. V njej naj bi med drugim pisalo, da je princ natanko vedel, kaj počne, ko je Meghan odpeljal na romantične počitnice v Bocvano.

Na safari oddih sta se odpravila avgusta lani in Meghanina sicer do prej redno aktivna profila na Twitterju in Instagramu sta za sedem dni potihnila. V novi knjigi pišejo, da naj bi jo princ očaral predvsem s poznavanjem narave, lokalnih ljudi in hrane.

Meghan je bila tista, ki jo je na koncu poročil. Foto: Getty Images

V četrto mu je uspelo

Andrew Morton, britanski novinar in pisec biografij, ki je napisal novo knjigo Meghan, A Hollywood Princess (Meghan, Hollywoodska princesa, op. p.) trdi, da je bila skupna pot v Bocvano del Harryjeve preverjene osvajalske rutine: na podoben romantični oddih po safariju je menda odpeljal že TV-voditeljico Natalie Pinkham ter svoji nekdanji dekleti, Chelsy Davy in igralko Cressido Bonas.

A Meghan je bila tista prava, v katero se je Harry najmočneje zaljubil in jo čez tri mesece zaprosil za roko, ta mesec pa sta postala mož in žena. Meghan se je povsem prilagodila življenju v kraljevi družini, opustila je svojo igralsko kariero, izbrisala vsa svoja družbena omrežja in se poslovila tudi od svojega uspešnega bloga The Tig.

S Chelsy in Cressido je Harry do danes ohranil dobre odnose, celo tako dobre, da je obe povabil na poroko z Meghan.

Chelsy je na poroko prišla v družbi brata. Foto: Getty Images

Povabljena je bila tudi Cressida, ki je nosila pisano črtasto obleko. Foto: Getty Images

A številni šaljivi tviteraši se pri tem niso mogli zadržati in so objavljali norčave tvite na račun njegovih bivših, predvsem na račun Chelsy:

This is exactly the reason why you don't invite an EX to your wedding.

🤣😂 #RoyalWedding #ChelsyDavy pic.twitter.com/zcJFf3i8MY — Stewart WK (@MrDetailed) May 19, 2018

"To je natančen razlog, zakaj svoje bivše ne povabiš na svojo poroko."

"Pripravimo se na Chelsyjino knjigo #ToBiLahkoBilaJaz #KraljevaPoroka (op. p.)"

The ‘I wonder if they’ll notice that I brought my brother as my plus-one just to make me look good’ look.#ChelsyDavy pic.twitter.com/uLzc2EBtlD — Sam Reynolds (@SunshineSam95) May 19, 2018

"To je pogled: Sprašujem se, ali bodo opazili, da sem kot spremljevalca pripeljala svojega brata, da bom izpadla bolje."

"Tukaj je, v vsej svoji kislosti. Čista budala."

Sicer pa so se Harryjeve poroke udeleželi tudi številni zvezdniki, med njimi George Clooney, David Beckham, Serena Williams in Oprah Winfrey, svetovnih politikov pa z Meghan nista želela povabiti.