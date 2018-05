Harry in Meghan sta se odločila, kam gresta na medene tedne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sveže poročena princ Harry in Meghan Markle nameravata medene tedne preživeti v kanadski divjini, poročajo ameriški mediji.

Princ Harry in Meghan Markle bosta na medene tedne odpotovala v Kanado, v prestižno letovišče ob jezeru Beauvert v kanadski provinci Alberta, poroča ameriški spletni tabloid TMZ. Kdaj se bosta odpravila na medene tedne, še ni znano.

Letovišče Fairmont Jasper Park Lodge sestavlja več luksuznih počitniških "hišic" - tista, v kateri bosta bivala mladoporočenca, na primer meri dobrih 500 kvadratnih metrov.

Hiša, za katero je treba odšteti dobrih dva tisoč evrov na noč, ima kar šest spalnic, popolnoma opremljeno kuhinjo in veliko teraso z opremo za peko na žaru.

V prav tej počitniški hiši sta leta 2005 bivala tudi kraljica Elizabeta II. in njen mož princ Philip. Letovišče Fairmont Jasper Park Lodge je tudi priljubljeno pribežališče hollywoodskih zvezdnikov, leta 1954 pa so tam snemali film Reka brez povratka z Marilyn Monroe in Robertom Mitchumom.