Na kraljevi poroki je kuhala naslednica Ane Roš

Po nešteto podrobnostih poroke princa Harryja in Meghan Markle je v javnost pricurljala tudi informacija, kdo je kuhal za goste sprejema po poroki in kaj so jedli.

Potem ko sta si princ Harry in Meghan Markle v soboto v kapeli svetega Jurija na Windsorskem gradu izmenjala poročne zaobljube, je 200 povabljenih gostov odšlo na poročno pogostitev v sosednjo rezidenco Frogmore House.

Uradni gostitelj sprejema je bil ženinov oče princ Charles, za hrano pa je poskrbela aktualna nosilka naziva najboljše kuharske mojstrice na svetu Clare Smyth - pred njo je ta naziv nosila Slovenka Ana Roš.

Kot sam poročni obred je bil tudi sprejem, sicer svečan dogodek, precej sproščen, je poročal britanski tabloid OK! Med drugim so stregli ''nobel'' burgerje z govedino wagyu, na prošnjo princa Charlesa pa je kuharska mojstrica uporabila le ekološko pridelane lokalne sestavine.

Frogmore House, kraljevi podeželski dvorec iz 17. stoletja, kjer so priredili poročni sprejem. Foto: Wikimedia Commons

Pozneje, ko se je zabava že razživela, so si gostje po pisanju tabloida Mirror lahko privoščili tudi "umazane" burgerje - sklepamo, da so to burgerji, ki jih je v nasprotju z "nobel" različico dovoljeno jesti z rokami - in sladkorno peno.

Koktajl za mladoporočenca: Ko je Harry srečal Meghan

Zanimiv je bil tudi izbor pijače oziroma bolje rečeno alkohola: ob standardnih potokih penine - v tem primeru je to bila Pol Roger - so mešali tudi koktajle. V čast Charlesu in njegovi ženi Camilli, obema zapriseženima ljubiteljema gina, so mešali koktajle z ginom in vermutom, v čast mladoporočencema pa koktajl z imenom Ko je Harry srečal Meghan. Menda je šlo za rum, zmešan z ingverjevim pivom - ingver je v angleščini ginger, kar je tudi pogovorni izraz za rdečelasca.