Tej kuharski mojstrici je Ana Roš predala naziv najboljše na svetu

Foto: www.theworlds50best.com

Clare Smyth, ki ji je revija Restaurant pripela letošnji naziv najboljše kuharske mojstrice na svetu, se je na samostojno pot podala šele pred kratkim, svojo restavracijo Core je v londonski četrti Notting Hill odprla julija lani.

Kalila se je pri najbolj znanih mojstrih na svetu

Pred tem pa je danes 39-letna mojstrica, rojena na Severnem Irskem, delala pri nekaterih najbolj znanih kulinaričnih imenih na svetu. Med drugim se je kalila v znameniti restavraciji The French Laundry v kalifornijski dolini Napa ter v newyorški instituciji Per Se (obe restavraciji sta v lasti legendarnega kuharja Thomasa Kellerja). Leta 2007 je prevzela kuhinjo londonske restavracije zvezdnika Gordona Ramsayja in s tem postala prva kuharska mojstrica, ki je v Veliki Britaniji vodila kuhinjo restavracije s tremi Michelinovimi zvezdicami. Leto in pol je delala tudi v prestižni monaški restavraciji Le Louis XV francoskega mojstra Alaina Ducassa.

"V vrhunski kulinariki so ženske še vedno premalo prepoznavne in glede tega je treba nekaj storiti - ničesar ne bomo spremenili, če bomo to dejstvo ignorirali," je Clare Smyth povedala v intervjuju ob razkritju, da je letošnja najboljša kuharska mojstrica na svetu.

"Delala sem ob moških v najnapornejših kuhinjah na svetu in blestela"

V svoji kuhinji ima med 14 kuharji le tri ženske, "ker se preprosto ne prebijejo v ospredje". "Ženske potrebujejo več spodbude, da se izpostavijo. Moramo jih spodbujati pri tem," je izjavila. "Meni se uspeh ni kar zgodil, ampak sem delala zanj. Delala sem ob moških v najnapornejših kuhinjah na svetu in blestela. Ločevanje kuharskih mojstrov na moške in ženske se mi zato zdi nenavadno, a v vrhunskih restavracijah preprosto ne vidimo dovolj žensk, in to je treba spremeniti."

Že odkar podeljujejo nagrado za najboljšo kuharsko mojstrico, ob njej obstajajo vroče razprave o tem, zakaj je sploh potrebna. Clare Smyth je ob tem dejala, da upa, da s pomočjo izobraževanja in mentorstva kmalu ne bo več potrebe po nagradah, ločenih po spolih. "Upam, da jih kmalu ne bo več, ker bodo ženske v tej panogi postale enako prepoznavne in imele enake možnosti."