"Kulinarična in vinska scena sta pri vas zelo v vzponu in mi hočemo biti zraven"

V Sloveniji se cena najslavnejšega kalifornijskega vina vrti okoli štirih stotakov. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Baron Philippe de Rothschild, član ene najslavnejših evropskih družin in prvi mož slovite bordojske kleti Chateau Mouton Rotschild, ter kalifornijski vinski samorastnik Robert Mondavi, potomec italijanskih priseljencev, sta si bila na prvi pogled povsem različna, a sta zaradi enakih naprednih idej "zakrivila" najbolj znano kalifornijsko vino. To je Kalifornijo, predvsem pa dolino Napa, postavilo na vinski zemljevid sveta.

Gre za Opus One, vino, ki ga pridelajo v Kaliforniji, a po principu vrhunskih bordojcev: je cabernet sauvigon, ki mu primešajo nekaj odstotkov drugih rdečih "bordojskih" sort, kot so merlot, cabernet franc in petit verdot.

Opus One je že več let prisoten tudi v Sloveniji in ima kar nekaj zapriseženih ljubiteljev. "Letnik 2013 smo po tem, ko mu je znani kritik James Suckling dal najvišjo oceno, sto točk, razprodali," je pojasnil Gašper Čarman iz vinoteke eVino, ki s tem kultnim kalifornijcem zalaga slovenski trg. Zdaj je na trgu letnik 2014 - za steklenico je treba odšteti slabe štiri stotake -, pred kratkim pa je Slovenijo prvič obiskal tudi Charlie Matthews, evropski ambasador vina Opus One. "Radi smo v stiku s svojimi kupci, radi vemo, kdo pije naše vino," je pojasnil ob večerji in predstavitvi vina v reteški gostilni Danilo, kjer se je resnično posvetil prav vsakemu omizju in vsakemu gostu.

Več o legendi Opus One nam je Matthews pojasnil v intervjuju.

Foto: Ana Kovač

Opus One je plod sodelovanja dveh vinarjev iz povsem različnih svetov - kako sta sploh "naletela" drug na drugega?

Baron Philippe de Rothschild je bil zelo razgledan in napreden mož, zavedal se je, da so kalifornijska vina zelo napredovala, in vse bolj je razmišljal o tem, da bi s katero od kalifornijskih kleti sklenil partnerstvo. Ko je ljudi okoli sebe spraševal, kdo v Kaliforniji bi bil pravi človek za kaj takega, je vedno znova slišal isto ime – Robert Mondavi.

Prvič sta se srečala leta 1970 - na Havajih -, a takrat zaradi poslovnih in osebnih razlogov za nobenega od njiju ni bil pravi čas, da bi začela graditi to zgodbo. Nato pa je leta 1978 baron Rothschild Mondavija povabil v Bordeaux, na svoje posestvo Mouton Rotschild, in sklenila sta dogovor o sodelovanju, v katerem je jasno navedeno, da gre za skupen posel enakovrednih partnerjev.

Pa čeprav sta prihajala iz zelo različnih okolij.

Vsekakor! Baron Philippe de Rothschild je prihajal iz ene najslavnejših evropskih družin, Robert Mondavi pa je bil potomec italijanskih priseljencev. Po drugi strani sta si bila zelo podobna, oba sta bila izjemno napredna in inovativna podjetnika.

Odločitev je bila zato jasna, v tem poslu sta bila enakovredna, to pa še zdaj odraža tudi etiketa na steklenicah Opus One – na ilustraciji njunih glav je nekoliko višje Rotschildov profil, zato pa je pri podpisih višje Mondavijev.

Robert Mondavi (na fotografiji) je umrl leta 2008, dočakal je 94 let. Baron Philippe de Rothschild je umrl leta 1988 pri 85 letih. Foto: Getty Images "Robert Mondavi je bil izjemen prodajalec, a pogovora s kupci nikoli ni začel s svojim vinom. Vedno je govoril o dolini Napa, kako fantastično in edinstveno območje je to, kako izjemna je tamkajšnja sestava tal in kako odlično podnebje ima. Resnično je bil ambasador doline Napa. Od nekdaj se je primerjal z najboljšimi kletmi na svetu, kar je bilo pred 40, 50 leti v takrat še relativno neznani vinski regiji neobičajno. Večina vinarjev se je primerjala z neposrednimi sosedi, on pa je potoval po svetu, pokušal najboljše bordojce in burgundce, najboljše barole, špance in portugalce in si letvico postavil na najvišjo raven. Rekel si je, tudi mi želimo biti del sveta vrhunskih vin in kulinarike."

V Opus One sta želela združiti najboljše, kar lahko ponudita stari in novi vinski svet. Želela sta narediti vino, ki odraža odličnost doline Napa kot vinorodne regije, obenem pa bordojsko znanje in stoletne izkušnje s pridelavo vina.

Ko je Opus One prišel na trg, je bil daleč najdražje kalifornijsko vino.

Mondavi in Rotschild sta od samega začetka merila visoko, želela sta se postaviti ob bok najboljšim bordojcem. Nista si rekla, oh, skleniva partnerstvo, pa bova potem videla, kaj se bo zgodilo.

Ceno steklenice Opus One sta tako postavila na 50 dolarjev. Naj to postavim v kontekst: Stag's Leap, ena prvih in najbolj znanih kleti v dolini Napa, je svoja vina takrat prodajala po okoli šest dolarjev na steklenico, vrhunski bordojci pa so bili po 25 dolarjev.

Foto: Ana Kovač

V tistem času so kalifornijska vina sicer že zelo napredovala, a zunaj Kalifornije še zdaleč niso imela slovesa, kot ga imajo zdaj. Nekaj pozornosti je sicer pritegnilo tisto slovito slepo ocenjevanje vin, ki ga je priredil Steven Spurrier in na katerem so kalifornijska vina slavila pred francoskimi, a ob tako ambiciozno postavljeni ceni vina so obrvi dvignili tako v ZDA kot v Evropi.

In prav to je bil namen Mondavija in Rothschilda, od samega začetka sta želela Opus One prodajati tudi zunaj Kalifornije. Kalifornijska vina imajo ogromen, zelo "žejen" trg pred svojimi vrati, onadva pa sta želela, da njuno vino pijejo tudi drugje.

Kje torej zdaj spijejo največ Opus One?

ZDA so še vedno najpomembnejši trg, zdaj predstavljajo približno 50 odstotkov prodaje, sicer pa smo prisotni v 90 državah. Največji trg, na katerega izvažamo, pa je Japonska. Povpraševanja je veliko tudi na Kitajskem, a nas pravzaprav ne zanima povečevanje prodaje, temveč nam je pomembno predvsem to, da vemo, komu prodajamo, želimo biti prepričani, da naše vino pride do pravih kupcev.

Naš cilj ni, da na peščici trgov prodamo ogromne količine, ampak želimo biti prisotni na čim več trgih, da bo lahko do našega vina prišlo kar največ ljubiteljev vrhunskih vin. Seveda bi lahko delali le z nekaj trgi in jim prodali vso vino, a to je tek na kratke proge.

Foto: Ana Kovač

Zato ste torej prišli tudi v Slovenijo, čeprav gre za majhen trg?

Da, in enako drži za celotni srednjo in vzhodno Evropo. To so trgi, kjer smo začeli na malo, a se razvijajo in na njih hočemo biti prisotni. Vidimo, da sta kulinarična in vinska scena tukaj zelo v vzponu, in kjerkoli se to dogaja, hočemo biti zraven.

Ali drži, da zasebnim kupcem prodate največ šest steklenic?

Če kupujejo neposredno v naši kleti, da. Razlog je predvsem razcvet vinskega turizma v dolini Napa. Našo klet obišče okoli 60 tisoč ljudi letno, pridelava Opus One pa znaša okoli 250 tisoč steklenic na leto. Glede na to, da približno polovico vina izvozimo, si lahko predstavljate, da množične prodaje vina v kleti preprosto ne bi zdržali.

Z veseljem sprejemamo obiskovalce in z veseljem jim prodamo vino, a bodimo realistični: več kot šest steklenic naenkrat niti ne potrebuješ. Seveda pa lahko vsakdo, ki bi jih želel kupiti več, to stori prek trgovca oziroma uvoznika v svoji državi.

Če je bil Opus One ob prihodu na trg najdražje kalifornijsko vino – kako bi ga opisali zdaj?

Ni najdražje (v njihovi kleti je cena steklenice 385 dolarjev oziroma okoli 315 evrov, op. a.), je pa vsekakor v svetu najbolj znano kalifornijsko vino.