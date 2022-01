Tako boste podaljšali življenjsko dobo svojih očal #nagradna igra

Nova očala ponavadi ne kupujete za kratko časovno obdobje, pač pa izjemno premišljeno, zato si želite, da bi vam služila čim dlje. Korekcijska očala so za mnoge pripomoček, brez katerega si ne bi znali predstavljati svojega življenja. V prvi vrsti je pomembno, da izberete kakovostna očala pri priznanem proizvajalcu , za njihov čim boljši izkoristek pa lahko veliko naredite tudi sami. Življenjska doba očal je odvisna tudi od vašega ravnanja z njimi. Zanje morate skrbeti, jih čistiti in z njimi pravilno ravnati.

Izbira ustreznih očal ni lahka odločitev, saj se mora ujemati čisto vse. Vid. Videz. In nešteto drugih dejavnikov, ki se jim pri izdelavi očal Rodenstock, nemškem specialistu za vid, posvetijo do zadnje podrobnosti. So edini proizvajalec, ki zagotavlja sistem boljšega vida. Ta vključuje kombinacijo izjemno natančnih stekel, popolnoma usklajenih okvirjev in kompetentnih storitev. Z očali Rodenstock dobite prav tako edinstven izdelek, ki je narejen po vaši meri.

Pri Rodenstocku so prvi na svetu, ki lahko z napravo DNEye Scanner® in patentirano tehnologijo izmerijo vsako posamezno oko. S pridobljenimi meritvami in več tisoč izmerjenimi podatkovnimi točkami na površini očesa izdelajo individualna korekcijska stekla, prilagojena vašim potrebam ter navadam. B.I.G. Vision™ tako pomeni največje udobje pri gledanju, ostrejši vid, boljši nočni vid, boljše zaznavanje barv in večje vidno polje.

Podjetje Rodenstock je že več kot 140 let vodilno na področju inovacij v očesni optiki. Njihovi izdelki združujejo izsledke večletnih raziskav, vrhunsko izdelavo, natančno rezanje in inteligentno tehnologijo. Lahko pričakujete nič manj kot pravo mojstrovino natančnosti. V Rodenstocku določijo biometrijo celega očesa – kar je daleč nad industrijskimi standardi. Te podatkovne točke so integrirane neposredno v korekcijsko steklo in vodijo proces, katerega rezultat je najnatančnejše korekcijsko steklo na svetu – z najostrejšim vidom za vsak kot in vsak pogled. Okvirji Rodenstock za korekcijska očala so izdelki vrhunske kakovosti, zasnovani za brezčasen slog, zagotavljanje popolnega vida in izjemne življenjske dobe.

Pri Rodenstocku se zavedajo, da se njihovo poslanstvo ne konča s prodajo korekcijskih očal. Naloga optikov ni samo, da vam pomagajo spopasti se s slabovidnostjo in vam ponuditi očala, s katerimi boste bolje videli. Naučiti vas morajo razumeti vašo slabovidnost, kako za očala skrbeti, kako ravnati z njimi, kako jih čistiti, v končni fazi pa tudi naučiti, kaj lahko storite sami, da bo vaš vid čim boljši, ter kako zanj poskrbeti, še preden se zadeve poslabšajo.

Kljub še tako kakovostnemu izdelku in poprodajni podpori, ki jo ponuja podjetje Rodenstock, ter dolgi življenjski dobi korekcijskih očal, lahko za obstojnost očal s preudarno rabo in nego veliko naredite tudi sami.

Kaj pri priznanem proizvajalcu korekcijskih očal svetujejo glede ravnanja z očali in podaljšanja njihove življenjske dobe?

#PREVIDNO ODLAGANJE

Očal nikoli ne odlagajte tako, da so korekcijska stekla obrnjena navzdol, z obraza jih snemajte z obema rokama, kadar jih ne uporabljate, pa jih hranite v etuiju ali škatlici.

#VROČINA IN SONCE

Visoke temperature nad 55 stopinjami Celzija ter visoka vlažnost lahko negativno vplivajo na nanos na vaših steklih. Zato očal nikoli ne puščajte v razgretem avtomobilu (npr. na armaturni plošči) ali blizu drugih virov toplote. Prav tako se izogibajte nošenju očal v parni kopeli ali savni.

#PRAVILNO ČIŠČENJE

Vsi uporabniki očal dobro veste, da se skozi neočiščena očalna stekla ne vidi najbolje. Na očalna stekla se primejo delci prahu, umažejo se zaradi potu, različnih krem, še posebej v obmorskih krajih pa tudi zaradi soli v zraku. Posledično se vam z očali bolj blešči, vidljivost je slabša, ves čas pa imamo občutek, da nas nekaj moti.

Pri čiščenju stekel vedno uporabite čisto krpico iz mikrovlaken. Očala lahko očistite z blagim tekočim milom in mlačno vodo ter jih nato obrišete s krpico iz mikrovlaken. Čiščenje z oblačili ali drugimi pripomočki lahko stekla poškoduje.

#NANOSI ZA DODATNO ZAŠČITO IN LAŽJE ČIŠČENJE

Rodenstockova korekcijska očala velja opremiti z njihovo široko ponudbo različnih nanosov. Med njimi so še kako pomembni tudi tisti, ki odbijajo vodo, prah, umazanijo, maščobo … To pomeni, da se na steklo prijema manj umazanije, posledično pa to pomeni daljšo življenjsko dobo korekcijskega stekla. Zakaj daljšo? Ker prijeti trdi mikrodelci na steklu pomenijo morebitno nevarnost za nanos pri čiščenju stekla s čistilno krpico. Takrat lahko naredite nepopravljivo škodo, kot so praske na površini stekla. Torej, bolj ko je nanos hidrofobičen, manjkrat je treba steklo čistiti, ker se prime manj trdih delcev in posledično je tudi manjša nevarnost, da bomo pri čiščenju stekla poškodovali površino nanosa. Značilen primer tovrstnega nanosa je Rodenstockov revolucionaren nanos X-tra Clean – vrhunski preboj na področju nanosov na svetu.

Rodenstockov nanos X-tra Clean omogoča čista stekla ves dan. Končni sloj na sprednji in zadnji strani korekcijskega stekla je odločilni dejavnik. Izjemno gladka površina stekla omogoča, da se umazanija skoraj ne prime – in če se stekla umažejo, se umazanijo preprosto odstrani. V osebnih razgovorih, ki jih je neodvisni inštitut v imenu podjetja Rodenstock GmbH v Nemčiji izvedel s stotimi ljudmi, ki nosijo očala, je avgusta 2018 sto odstotkov uporabnikov navedlo, da je stekla z nanosom X-tra Clean lažje ohraniti čista.

#PREVIDNO PRI NEKATERIH OPRAVILIH IN AKTIVNOSTIH

Očal ne nosite med lakiranjem ali barvanjem las. Pri kuhi in peki ohranjajte razdaljo med očali in izvorom toplote (npr. pečica). Pri stiku stekel s potom priporočamo postopek za pravilno čiščenje.

Preverite, katere optike po Sloveniji vam lahko ponudijo korekcijska stekla Rodenstock. Lokacije naprav DNEye® Scanner 2+: Optika Glasmaher, Novo mesto

Optika Glasmaher, Brežice

Optika Kuhar, Ptuj

Optika Branko Novak, Murska Sobota

Optika Vogrič, Idrija

Optika Krstič, Ljubljana (Tržaška)

Optika Krstič, Ljubljana (Leclerc)

Fotooptika Rio, Izola

Optika Vid, Nova Gorica

Optika Rimc, Krško