Vrhunski nanosi, ki ščitijo pred svetlobnimi izzivi vsakdana #nagradnaigra

Dobra očala so popolna kombinacija vrhunske zasnove in dizajna, tehnologije ter estetike. Gre za sistem, ki vam pomaga videti bolje. Ključnega pomena za to, da so očala zares popolna, je prepletanje različnih podrobnosti. Te podrobnosti vključujejo izjemno natančna stekla, popolnoma prilegajoče se okvirje, zanesljive in individualne izmere ter svetovanje. To prepletanje ne zagotavlja zgolj najboljšega vida, ampak tudi popoln videz. Rodenstockova očala ponujajo nekaj, česar ne more ponuditi noben drug proizvajalec očal na svetu: sistem boljšega vida. A tu se zgodba ne konča – popolna očala si želimo uporabljati čim dlje. Visokotehnološki nanosi Rodenstock tako za očala kot stekla imajo zaščitni učinek pred umazanijo, prahom, modro svetlobo ter številne druge prednosti.

Med stekli obstajajo znatne razlike. Z izbiro izdelkov znamke Rodenstock se odločite za kakovost, tradicijo in varnost. V inovativne izdelke so v uglednem nemškem podjetju vložili dolgoletno znanje raziskovanja in revolucionarne tehnologije. Izjemna obrtniška spretnost, natančno brušenje, vrhunski materiali in inovativni nanosi za popolnoma zaščitena stekla so podlaga, na katero se lahko zanesete.

Pri izbiri očal pomembna samo korekcijska stekla, ampak tudi nanosi. Dobra korekcijska stekla morajo imeti tudi dober nanos, saj boste z izbiro dobrega nanosa in pravilnim vzdrževanjem podaljšali življenjsko dobo očal.

Dejstvo je, da posebni materiali zahtevajo posebno skrb, tako je tudi z očali in korekcijskimi stekli. Z vrhunskimi nanosi podjetja Rodenstock si lahko zagotovite, da bodo vaša očala še bolj odporna oziroma preprosta za čiščenje in svojim očem privoščite še boljšo zaščito pred škodljivo svetlobo.

Nanosi imajo več slojev in antirefleks je eden od njih. Ta preprečuje bleščanje oziroma odsev stekla, kar posledično pomeni, da oko prejme več svetlobe in s tem informacij iz okolja. Vid je zaradi tega bolj kontrasten.

Želite zaščito pred umazanijo in prahom, najnovejšo generacijo UV-zaščite ali pa bi morda radi svojim očem privoščili oddih s filtriranjem umetne svetlobe, ki jo oddajajo zasloni računalnikov, prenosnih računalnikov in pametnih telefonov? Imate težave z vožnjo v mraku? Potem ste na pravem mestu.

Nanosi Solitaire – celovita zaščita pred modro svetlobo

Svojega optika (odvisno od potreb in želja) preprosto povprašajte o nanosih Rodenstock Solitaire Protect Balance, Protect PRO, Protect Road ali Protect Plus 2.

Rodenstockova progresivna stekla Impression FreeSign® PRO so standardno opremljena z nanosom Solitaire Protect PRO 2, ki zagotavlja celovito zaščito pred škodljivo svetlobo in dovršen estetski videz.

Brez nanosa Solitaire Protect Balance.

Z nanosom Solitaire Protect Balance.

Nanos Solitaire Protect Balance je nastal kot odgovor na naše navade vsakdana, ki so neločljivo povezane z digitalnimi napravami. Izdelek stekla zaščiti z inovativnim antirefleksnim premazom, ki zmanjša tudi umetno modro svetlobo. Dandanes je veliko govora o negativnih vplivih modre svetlobe, ki na nas preži iz zaslonov sodobnih naprav. Te nedvomno vse preveč uporabljamo, in to nemalokrat celo pozno v noč. Naše oči in koža so izpostavljeni večjemu "modrem sevanju" prav zato, ker smo zaradi povečane uporabe računalniških zaslonov in pametnih telefonov pod vplivom "blue lighta" celo ponoči. Dejstvo je, da modra svetloba tako ali drugače prispeva k digitalnemu naprezanju oči in v končni fazi vpliva na splošno počutje, nespečnost.

Solitaire Protect Balance pomembno prispeva k bolj sproščenemu, zdravemu delu z računalnikom, izboljšuje splošen občutek dobrega počutja, omogoča boljši spanec in nasploh vpliva na bolj uravnotežen bioritem.

Brez nanosa Solitaire Protect Balance.

Z nanosom Solitaire Protect Balance.

Nanos Solitaire Protect Road za svetlobne izzive na cesti

Ne glede na to, ali ste pogosto na službeni poti, se dnevno vozite na delo ali za volan sedete le občasno – vsakdo, ki veliko časa preživi na cesti, dobro pozna izzive, s katerimi se srečujejo naše oči: spreminjanje svetlobnih pogojev, zaslepitev zaradi žarometov vozil, odbijanje svetlobe z voznih pasov. Z očali za vožnjo boste na poti bolj sproščeni in varnejši, tudi v vožnji v mraku, ob sončnih vzhodih, zahodih in takrat, ko dežuje.

Takrat pridejo v poštev korekcijska stekla Road z nanosom Solitaire Protect Road, ki bistveno izboljšajo vidljivost v zmanjšanih svetlobnih pogojih. Nanos Solitaire Protect Road zmanjša učinek zaslepitve, ki ga naprimer lahko povzročijo sodobni LED žarometi. Omeji tudi moteč odboj svetlobe z mokre ceste.

Nanos X-tra Clean za čista stekla ves dan

Omenili smo že, da imajo nanosi več slojev - pomembni pa so tudi tisti, ki odbijajo vodo, prah, umazanijo, maščobo … To pomeni, da se na samo steklo prijema manj umazanije, posledično pa to pomeni daljšo življenjsko dobo korekcijskega stekla. Zakaj daljšo? Ker prijeti trdi mikrodelci na steklu pomenijo potencialno nevarnost za nanos pri čiščenju samega stekla s čistilno krpico. Takrat lahko pride do nepopravljive škode kot so praske na površini stekla. Torej, bolj kot je nanos hidrofobičen, manjkrat je potrebno steklo čistiti, ker se prime manj trdih delcev in posledično je tudi manjša nevarnost, da bomo pri čiščenju stekla poškodovali površino nanosa. Tipičen primer tovrstnega nanosa je Rodenstockov revolucionaren nanos X-tra Clean - vrhunski preboj na področju nanosov na svetu.

Vsi uporabniki očal dobro vemo, da se skozi neočiščena očalna stekla ne vidi najbolje. Na očalna stekla se primejo delci prahu, umažejo se zaradi potu naše kože, različnih krem, še posebej v obmorskih krajih pa tudi zaradi soli v zraku. Posledično se nam z očali bolj blešči, vidljivost je slabša, ves čas pa imamo občutek, da nas nekaj moti.

Rodenstockov nanos X-tra Clean omogoča čista stekla ves dan. Končni sloj na sprednji in zadnji strani korekcijskega stekla je odločilni dejavnik. Izjemno gladka površina stekla omogoča, da se umazanija skoraj ne prime – in če se stekla umažejo, se umazanijo preprosto odstrani.

Nanos X-tra Clean omogoča:

dolgotrajen, kristalno čist pogled,

hitro in preprosto čiščenje stekel brez puščanja sledi,

odpornost proti prahu in vodi,

maksimalno odpornost proti vodi in umazaniji,

preprosto čiščenje,

izjemno odpornost proti obrabi,

dolga življenjska doba stekla,

zaščito proti UV-svetlobi,

klimatska stabilnost pri temperaturnih spremembah.

Dobro je vedeti: pravilno čiščenje očal

Zunanji dejavniki lahko negativno vplivajo na nanos na vaših steklih. Zato zaščitite očala pred visokimi temperaturami nad 55 stopinj Celzija in visoko vlažnostjo. Izogibajte se na primer puščanju očal na armaturni plošči v avtomobilu, parkiranem na soncu, ali pa nošenju očal v savni. Poleg tega se za čiščenje očal ne smejo uporabljati nobena topila (npr. alkohol, aceton ali druga agresivna kemična čistila).

Na splošno so vsa stekla z vrhunskimi nanosi iz Rodenstocka končana tako, da jih je mogoče očistiti s standardno krpo iz mikrovlaken. Priporočamo, da se izogibate kemičnemu čiščenju in očala očistite pod toplo tekočo vodo z nekaj pomivalnega sredstva in nato obrišete s krpo iz mikrovlaken.

Izogibanje praskam

S suhim čiščenjem se prah, ki je na steklu, "vpije" v steklo, kar povzroča praske. Te nastanejo tudi zaradi čiščenja z bolj grobimi tkaninami, kot so majice. Nepravilnemu čiščenju se je treba izogibati, ker prask ali drugih poškodb iz organskih ali mineralnih stekel ni mogoče odstraniti.

NAMIG: Vaša očala morajo biti intenzivno čiščena pri vašem Rodenstockovem optiku vsakih šest mesecev. Nekaj minut v ultrazvočni kopeli je vse, kar je treba, da obnovite vaša stekla in okvir v njihovo prvotno lepoto.