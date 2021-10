Izbira ustreznih očal ni lahka odločitev, saj se mora ujemati čisto vse. Vid. Videz. In nešteto drugih dejavnikov, ki se jim pri izdelavi očal Rodenstock, nemškem specialistu za vid, posvetijo do zadnje podrobnosti. So edini proizvajalec, ki zagotavlja sistem boljšega vida. Ta vključuje kombinacijo izjemno natančnih stekel, popolnoma usklajenih okvirjev in kompetentnih storitev. Z očali Rodenstock dobite prav tako edinstven izdelek, ki je narejen po vaši meri. Korekcijsko steklo in okvir, ki sta ključna sestavna dela vaših očal, sta posebej prilagojena vam in vašim potrebam. Edinstven model je izdelan na podlagi natančnih očesnih meritev in ustreznega individualnega svetovanja: tako nastanejo vaša popolna očala.

Od 30. 9. 2021 do 20. 12. 2021 ne spreglejte nagradne igre, kjer bomo nekoga razveselili z revolucionarnimi korekcijskimi stekli in okvirjem znamke Rodenstock v skupni vrednosti tisoč evrov. Sodelujte v nagradni igri, v prispevku pa se prepričajte, zakaj so njihove rešitve tako posebne in unikatne ter zakaj podjetje Rodenstock že vse od svojega nastanka na tem področju orje ledino in postavlja smernice.

Pomen dobrega vida

Dober vid je neprecenljiv, a vse dokler težav z očmi nimamo, se nam zdi samoumeven. Dober vid je ključen za vsak dan, saj ga potrebujemo za sporazumevanje, branje, pisanje in učenje. Dober vid je istočasno mnogo več kot to, da lahko jasno vidimo črke, je tudi oblika fine motorične spretnosti.

Na drugi strani lahko težave očmi, slab vid in neustrezna izbira očal kakovost življenja postavijo na mnogo nižjo raven. Ne le da zaradi slabega vida težko beremo, gledamo televizijo in na splošno počnemo vse druge vsakdanje aktivnosti, slab vid je lahko tudi vzrok za glavobole. Znotraj konteksta težav z vidom in očmi je posebej problematičen tudi vidik neustrezne izbire očal, zaradi katerih vid ne more biti izkoriščen do popolnosti. Težavo gre pripisati tudi dolgoletnemu in uveljavljenemu modelu, postopku izdelave stekel za očala, ki temelji na standardnem "shematskem očesu" po Gullstrandovi metodi iz leta 1900. Odtlej je lahko bila struktura zajeta v izračun dioptrije in izdelavo očal, zato so lahko stekla bolje prilagodili posameznikovim očem. Toda z bistvenim primanjkljajem. Gullstrandovo oko namreč opisuje shematsko oko, ki predstavlja idealen model očesa, ki ga je v resničnem svetu težko najti. Še posebej takrat, ko gre za okvarjen vid, postane odklon od omenjenega standarda kritičen, saj vsakršno fiziološko odstopanje med izračunom dimenzij stekla vodi h končnemu izdelku, ki ni optimalen.

Kaj so pokazale raziskave?

Kako se to kaže v praksi? Nosilci očal s svojimi očali niso povsem zadovoljni. Sodeč po raziskavi iz leta 2014 (vir: Allensbach-Brillenstudie 2014/2015), bi večina nosilcev očal, zajetih v raziskavo, za očala porabila več denarja, če bi jim ta omogočala ostrejši vid in če bi bila očala bolje prikrojena njihovim zahtevam.

64,9 odstotka ljudem se zdi pomembno, da imajo po meri izdelana očala. 47,6 odstotka bi jih plačalo več za stekla, če bi ta ustrezala njihovim individualnim potrebam. 53,2 odstotka jih ni povsem zadovoljnih s stekli svojih očal. 30,4 odstotka bi jih kupilo druga očala, če bi obstajala nova stekla, ki bi še izboljšala njihov vid.

Nove Rodenstockove napredne možnosti

Na srečo imajo nosilci očal na voljo nove, napredne možnosti. Od leta 2018 so pri Rodenstocku sposobni izmeriti individualno anatomijo očesa in zahvaljujoč tehnologiji DNEye® PRO so edini proizvajalec na svetu, ki lahko vse pridobljene biometrične podatke prenese na korekcijsko steklo. Standardne vrednosti, kakršno je Gullstrandovo shematsko oko, so po 118 letih stvar preteklosti. Rezultat novih dognanj je najbolj personalizirano Rodenstockovo steklo, ki omogoča najostrejši vid vseh časov.

Osupljiva natančnost z vidika funkcionalnosti, materialov in dizajna

Izbira očal je vedno individualna zgodba, saj so vaše oči enako edinstvene kot vi. Pred nakupom novega para očal si velja zastaviti štiri pomembna vprašanja. Kakšen tip očal potrebujem? Katera očala mi pristajajo? Katera vrsta stekel bo najustreznejša za moja očala? Kakšen okvir izbrati?

Odločitev praviloma tako ni lahka, saj se mora ujemati čisto vse. Na primer optimalen vid ter popoln videz z izjemno natančno izdelanimi stekli in popolnoma usklajenimi okvirji za očala, pa še vrsta drugih dejavnikov. Ko gre za očala, ne sprejemajte kompromisov, zakaj bi jih, ko pa lahko imate natanko takšna, kot si jih želite. Kot najbolje ukrojeno obleko, pa naj gre za očala z dioptrijo ali za modni dodatek.

In ko gre za očala, smernice napredka postavlja podjetje Rodenstock. Dolgoletne izkušnje jim omogočajo, da razvijajo prvovrstne izdelke, ki jih odlikuje osupljiva natančnost z vidika funkcionalnosti, materialov in dizajna.

Z očali Rodenstock – pa naj gre za sončna očala ali očala za računalnik, daljavo, vožnjo, branje, šport – dobite edinstven izdelek, tako kot sta vaš DNK ali kakovostna in po meri ukrojena obleka, obenem pa so unikat za vsakega posameznika, ki jih naroči. Podjetje Rodenstock je edini proizvajalec, ki zagotavlja sistem boljšega vida. Ta vključuje kombinacijo izjemno natančnih stekel, popolnoma usklajenih okvirjev in kompetentnih storitev.

Obljubljena kakovost Rodenstock

Podjetje Rodenstock je leta 2017 praznovalo svojo 140. obletnico. V podjetju so se vedno zavedali, da so edinstvene spremembe in napredek posledica posledica preteklih izkušenj, zanesljivega znanja, stalne radovednosti in velike mere poguma za spremembe. Danes je Rodenstock edina blagovna znamka v oftalmološki optiki, ki lahko ponudi popolno vzajemno delovanje stekel in okvirjev in s tem celoten sistem očal iz enega samega vira. Njihovi izdelki so rezultat dolgoletnega raziskovalnega znanja, vrhunske izdelave, natančnega rezanja in inteligentne tehnologije. Ne pričakuje nič manj kot mojstrovino, izdelano z osupljivo natančnostjo, kar se odraža v materialu, funkcionalnosti in dizajnu.

Po vsem svetu imajo približno 4.500 delavcev, zastopani pa so v več kot 85 državah. Njihov sedež je v Münchnu, stekla pa proizvajajo na 15 drugih lokacijah v 13 državah. V Rodenstockov DNK je trdno zasidrana odločenost, da ne obstanejo na mestu, pač pa iščejo položaje, da so lahko bolj vizionarski od drugih.

"Poslabšan vid ni bolezen, pač pa ga je mogoče zelo preprosto odpraviti, če razumete sistem vida v celoti"

Ustanovitelj podjetja Josef Rodenstock je bil zagnan v najboljšem pomenu besede. Nekoč je dejal: "Svoje znanje sem želel razširiti na vse mogoče načine." Ker družina ni imela denarja, da bi se mladenič šolal in pridobil univerzitetno izobrazbo, se je moral Josef Rodenstock na pot do znanja podati sam. Spoznal je naslednje: "Poslabšan vid ni bolezen, pač pa ga je mogoče zelo preprosto odpraviti, če razumete sistem vida v celoti." Izum prvih uokvirjenih očal in ustanovitev podjetja Rodenstock sta bila zanj popolnoma pričakovan naslednji korak.

Več kot 140 let in na tisoče patentov pozneje Rodenstock – kot v preteklosti – še vedno pooseblja "sistem vida v celoti" in strast, da se vedno znova razvija z veliko mero ustvarjalnosti, inovativnosti in dobro razvitega občutka za zahteve strank ter duh časa.

V podjetju Rodenstock sta poreklo in prihodnost hodila z roko v roki skozi vse stopnje zgodovine. Zato dediščina Josefa Rodenstocka še danes živi v naši strasti do inovacij. Rodenstockova očala so bila in so še edinstvena prav zaradi vsote vseh podrobnosti.

Pri Rodenstocku lahko izbirate med našimi preverjenimi in preizkušenimi rešitvami:

Ne glede na to, ali potrebujete korekcijska stekla ali sončna očala, klasična ali moderna, za ženske ali za moške – z očali Rodenstock izberete kakovost blagovne znamke in nemško znanje. Ne glede na vaše potrebe v vsakdanjem življenju, na delovnem mestu ali v prostem času – pri Rodenstocku boste našli popolna stekla, s katerimi bo vsak trenutek vreden vašega pogleda.

Pri kakovosti stekel za očala lahko opazimo precejšnje razlike. Kakovost, ki vam jo prinaša blagovna znamka očal Rodenstock, vam zagotavlja varnost, dokazano zanesljivost in predvsem popolno zadovoljstvo. Specializirani so za izdelavo visokotehnoloških stekel po meri, izbirate pa lahko med naslednjimi kategorijami: enožariščna, progresivna, sport, drive, sončna stekla z dioptrijo, ergo/delovna. Odlikuje jih natančnost reza, s katero lahko upoštevajo več kot le vašo predpisano dioptrijo.

Dolgoletne izkušnje podjetju Rodenstock omogočajo, da je vsak okvir popolna kombinacija tehnologije in dizajna. Estetsko privlačni okvirji očal zaradi popolnega prileganja ponujajo najvišje udobje pri nošenju. Okvirji za očala Rodenstock združujejo brezčasen dizajn in najvišje tehnične standarde za zagotavljanje največjega udobja pri nošenju. Očala Rodenstock so originalen kakovosten izdelek, narejen iz visokokakovostnih materialov, kot sta titan in nerjaveče jeklo. Rodenstock se pri proizvodnji zanaša na inovativno tehnologijo. Več kot 130 patentov podjetju omogoča, da vsak dan izdeluje vzdržljive mojstrske izdelke, ki jim ni para. To niti ni presenetljivo, saj so vsaka očala izdelana s strastjo in pozornostjo do podrobnosti, vanje pa je vloženih kar 118 ur dela.

Porsche Design

Pri Rodenstocku se na zanašajo na trende, temveč na moč brezčasnih idej, ki jih oblikujejo s strastjo in razumevanjem popolne simbioze med obliko in funkcionalnostjo. Očala, stekla in okvirje znamke Rodenstock danes uporabljajo številni ljudje po svetu, med drugim tudi znani obrazi iz sveta zabavne industrije in drugih področij. Ambasador licenčne znamke Porsche Design je Patrick Dempsey. Linija Porsche Design Lifestyle je ustvarjena za ljudi z aspiracijo in občutkom za estetiko.

Najsodobnejše tehnologije merjenja

Tako optiki kot končne stranke se lahko nadejajo prednosti najsodobnejše tehnologije merjenja.