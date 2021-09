Podarjamo vrhunska korekcijska stekla in okvir v vrednosti tisoč evrov

Oči so okno naše duše in identitete ter so tako edinstvene, kot je edinstven prstni odtis. Na svetu je več kot 7,7 milijarde ljudi, vsako oko pa ima drugačno dolžino in obliko. Tega se dobro zavedajo pri podjetju Rodenstock, kjer izdelujejo korekcijska stekla po meri in s pionirsko filozofijo biometričnih inteligentnih očal človeški vid dojemajo drugače. Prav zato popolnoma odgovarjajo vašim potrebam in se vašim očem prilagajajo kot ulita – tako kot kakovostna, po meri ukrojena obleka. V času od 30. 9. 2021 do 20. 12. 2021 ne spreglejte nagradne igre, kjer bomo nekoga razveselili z revolucionarnim korekcijskim steklom in okvirjem znamke Rodenstock v skupni vrednosti tisoč evrov. Sodelujte v nagradni igri, v prispevku pa se prepričajte, kaj njihove rešitve dela tako posebne in unikatne.

Pričakujte vrhunski produkt – nagrado podarja vodilno podjetje na področju inovacij v očesni optiki

Podjetje Rodenstock je že več kot 140 let vodilno podjetje na področju inovacij v očesni optiki. Njegovi izdelki so rezultat dolgoletnega raziskovalnega znanja, vrhunske izdelave, natančnega rezanja in inteligentne tehnologije. Zaradi tega so raznovrstni produkti podjetja Rodenstock mojstrovine, saj so izdelane z osupljivo natančnostjo, kar se odraža v materialu, funkcionalnosti in dizajnu, pa naj gre za očala, korekcijska stekla ali okvirje.

V nagradni igri, ki bo meseca oktobra, novembra in decembra potekala na Siol.net, podarjamo korekcijska stekla (in okvir), zato je prav, da se seznanite tudi s tehnologijo izdelave, po kateri se omenjena produkta ločita od konkurence. Očala, stekla in okvirje znamke Rodenstock danes uporabljajo številni ljudje po svetu, med drugim tudi znani obrazi iz sveta zabavne industrije in drugih področij.

Pionirske misli, ki so se izkazale za resnične

A najprej se vrnimo v 19. stoletje. "Oslabelost vida ni bolezen in jo je preprosto odpraviti, če do podrobnosti razumemo sistem vida," je izrekel že Josef Rodenstock, ustanovitelj podjetja Rodenstock. Izjava nam dokazuje, da so bili že pionirji oftalmologije prepričani, da bodo nekoč izdelali popolna stekla.

Okulistika ali oftalmologija, veja medicine, ki deluje na področju zdravljenja očesnih bolezni, je v 21. stoletju doživela izjemen napredek, Josef Rodenstock pa je z izjavo leta 1877 dokazal, da lahko predvidi dogodke, in bil tako ali drugače miselno pred svojim časom.

Kako deluje dinamika človeškega vida?

Če želimo razumeti pomembnost tega tehnološkega dosežka in uporabo individualnih biometričnih podatkov pri izdelavi stekel, je treba najprej razumeti dinamične zahteve celotnega vidnega aparata. Za začetek moramo vedeti, da v resnici gledamo z možgani. Vid tvorita dva podsistema, ki sočasno sodelujeta z možgani. To sta periferni in centralni vid. Periferni vid uporabljamo za orientacijo in spremembe, centralni vid pa sledi tistemu, na kar se osredotočijo možgani – naj bo to blizu ali daleč. Oči se ves čas premikajo, človeško oko se tako premakne do 250.000-krat na dan. Zato morajo progresivna stekla delovati v vseh kotih, ne le na sredini. To je tudi razlog, da potrebujemo natančne podatke o očesu, kajti vsako oko je drugačno.

Statistika, ki govori zase

Spremeniti splošno in zakoreninjeno prepričanje, da progresivna stekla ustrezajo vsakemu očesu, predstavlja velik izziv. To je tudi prispevalo k omejenim meritvam očesa, saj je bila pozornost osredotočena drugam. Pomen možganov je bil skorajda pozabljen. Vsa spoznanja pa so pripeljala do tega, da so danes skoraj vsa progresivna stekla izdelana po shematskem očesnem modelu. Modelu z nizom standardnih parametrov, ki ustrezajo le malemu deležu ljudi.

Ste denimo vedeli, da kar 98 odstotkov svetovnih progresivnih stekel ne ustreza uporabnikovim očem? Povedano drugače: če združimo različne očesne parametre, se s splošnim očesnim modelom ujemata samo dva odstotka oči.

Zgoraj omenjena statistična podatka kažeta na to, da je čas, da spremenimo miselnost, ki že vse predolgo vlada na področju progresivnih stekel. Miselnost omejenih meritev očesa, enostranskega fokusa, preslabega razumevanja možganov. Miselnost, zaradi katere 98 odstotkov uporabnikov nosi progresivna stekla, ki ne ustrezajo njihovim očem, tako da samo dva odstotka uporabnikov vidi zares ostro.

In kako bi morali biti? Pri izdelavi stekel je treba upoštevati, da je vsako oko edinstveno. Dolžina očesnega zrkla in oblika očesa sta tako unikatni, kot smo ljudje, zato je tudi center za ostrino vida (makula) na različnih razdaljah. Za zagotavljanje najboljše mogoče ostrine vida je pri izračunu za izdelavo stekla treba upoštevati natančne podatke vsakega očesa. Za dobro orientacijo v okolju potrebujete očala, ki vam omogočajo, da sprejemate čim kakovostnejše vidne podatke. Možgani tako dobijo informacije, ki jih potrebujejo za natančno določanje položaja v prostoru in razumevanje dogajanja v vaši bližini. Z očali se boste lahko učinkovito odločili, na kaj se osredotočiti, in ravnali skladno z vidno zaznavo.

Naj visokonatančna progresivna stekla postanejo del našega vsakdana

Pri Rodenstocku zagotavljajo, da dobi človeški vid z različnimi prijemi najboljšo možno ostrino. A kako je to videti v praksi? Kako Rodenstock naredi izračun za posamezno oko? Kako nastane popolnoma individualni biometrični očesni model?

V Rodenstocku uporabljajo tisoče podatkovnih točk, da izmerijo in določijo očesne parametre. To jim omogoča ugotavljanje dolžine očesnega zrkla, poleg tega pa tudi biometričnih parametrov, kot sta individualna aberacija nižjega in višjega reda ter individualna velikost zenice pri gledanju na blizu in daleč. Ravno tako lahko izmerijo reakcije očesa na različne svetlobne pogoje, individualno roženično topografijo in globino posameznikovega sprednjega očesnega prekata.

Popolnoma individualni biometrični očesni model

S kombinacijo njihovega DNEye® Scannerja in patentiranih tehnologij lahko določijo vse pomembne biometrične podatke. Te uporabijo za izdelavo unikatnega biometričnega očesnega modela. Na podlagi tega modela izračunajo podatke za steklo, ki ustreza posamezniku do mikrometra. To tehnologijo so poimenovali DNEye® PRO, Rodenstock pa je edini proizvajalec na svetu, ki lahko vse te meritve neposredno uporabi pri proizvodnji stekel.

Rezultat je jasen – najboljša ostrina pri vseh kotih gledanja, ne glede na smer pogleda – na perifernem območju stekel ali pa pri pogledu od blizu, pri srednji razdalji ali na daljavo. Takšna očala so poimenovali B. I. G. ali BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES.

Ne glede na to, ali potrebujete korekcijska stekla, sončna očala, klasična ali moderna, za ženske ali moške – z očali Rodenstock izberete kakovost blagovne znamke in nemško znanje. Ne glede na vaše potrebe v vsakdanjem življenju, na delovnem mestu ali v prostem času – pri Rodenstocku boste našli popolna stekla, s katerimi bo vsak trenutek vreden vašega pogleda.

Estetsko privlačni okvirji

Tako kot so unikatna korekcijska stekla, ki jih ponuja podjetje Rodenstock, tako tudi piko na i celostni izkušnji vida dodajajo estetsko privlačni okvirji. Izkušnje, ki so plod 140-letne nemške razvojne odličnosti, podjetju Rodenstock omogočajo, da je vsak okvir popolna kombinacija tehnologije in dizajna. Estetsko privlačni okvirji očal zaradi popolnega prileganja ponujajo najvišje udobje pri nošenju.

Celostno gledano predstavljajo očala Rodenstock originalni kakovostni izdelek, narejen iz visokokakovostnih materialov, kot sta titan in nerjaveče jeklo. Rodenstock pri proizvodnji uporablja inovativno tehnologijo. Več kot 130 patentov podjetju omogoča, da vsak dan izdeluje vzdržljive mojstrske izdelke, ki jim ni para. To ni presenetljivo, saj so vsaka očala izdelana s strastjo in pozornostjo do podrobnosti, vanje pa je vloženih kar 118 ur dela.

Z malo sreče lahko vrhunsko korekcijsko steklo in okvir prejmete s sodelovanjem v nagradni igri, vedno pa se lahko na podjetje Rodenstock ali njegove zastopnike obrnete s svojimi vprašanji.