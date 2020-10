Prva visokonatančna progresivna stekla, izdelana po popolnem biometričnem modelu očesa

Oči so okno naše duše, identitete in so edinstvene tako, kot je edinstven prstni odtis. Na svetu je 7,8 milijarde ljudi, vsako oko pa ima drugačno dolžino in obliko. Da bi lahko zagotovili najboljšo ostrino vida, je potrebno stekla ustvariti po meri uporabnikovega očesa. Kot bi krojač ukrojil obleko po meri. To pa pomeni revolucionarno spremembo pri izračunu in sami izdelavi stekel.

Pa ste vedeli, da kar 98 odstotkov svetovnih progresivnih stekel ne ustreza uporabnikovim očem? Povedano drugače: če združimo različne očesne parametre, se s splošnim očesnim modelom ujemata samo dva odstotka vseh oči. V prispevku pišemo o tem, kako do popolne izkušnje na vsakem koraku in kako do stekel, ki bodo prilagojena prav vašim očem.

Zgoraj omenjena statistična podatka kažeta na to, da je čas, da spremenimo miselnost, ki že vse predolgo vlada na področju progresivnih stekel. Miselnost omejenih meritev očesa, enostranskega fokusa, preslabega razumevanja možganov. Miselnost, zaradi katere 98 odstotkov uporabnikov nosi progresivna stekla, ki ne ustrezajo njihovim očem, tako da samo dva odstotka uporabnikov vidi zares ostro.

Razmišljati moramo drugače in preseči zastareli pogled na delovanje človeškega vida, le tako bo lahko vsak dobil visoko precizna progresivna stekla.

Rodenstock zamislili B.I.G Vision™ za vse. Začeli so pionirsko filozofijo biometričnih inteligentnih očal. Vse to so razlogi za to, da so si pri uveljavljenem podjetju. Začeli so pionirsko filozofijo biometričnih inteligentnih očal.

Kako deluje dinamika človeškega vida?

Da bi razumeli to tehnološko inovacijo, najprej osvetlimo dinamiko človeškega vida. Za začetek moramo vedeti, da v resnici gledamo z možgani. Vid tvorita dva podsistema in istočasno sodelujeta z možgani. To sta periferni in centralni vid. Periferni vid uporabljamo za orientacijo in spremembe, centralni vid pa sledi tistemu, na kar se osredotočijo možgani – naj bo to blizu ali daleč. Oči se ves čas premikajo, človeško oko se tako premakne do 250.000-krat na dan. Zato morajo progresivna stekla delovati v vseh kotih, ne le na sredini. To je tudi razlog, da potrebujemo natančne podatke o očesu, kajti vsako oko je drugačno.

Doslej natančni podatki niso bili na voljo. Skoraj vsa progresivna stekla so izdelana po shematskem očesnem modelu. Modelu z nizom standardnih parametrov, ki ustrezajo le majhnemu deležu ljudi.

Pri izdelavi stekel je treba upoštevati, da je vsako oko edinstveno. Dolžina očesnega zrkla in oblika očesa sta tako unikatni, kot smo ljudje, zato je tudi center za ostrino vida (makula) na različnih razdaljah. Za zagotavljanje najboljše mogoče ostrine vida je pri izračunu za izdelavo stekla treba upoštevati natančne podatke vsakega očesa. Kljub temu pa so danes skoraj vsa progresivna stekla izdelana na podlagi standardiziranega shematskega očesnega modela.

Pri dolžini očesa standard ustreza le 14 odstotkom ljudi na svetu. Pri sferični vrednosti roženice le 27 odstotkom. Kar zadeva astigmatično vrednost, 16 odstotkom. Glede globine sprednjega očesnega prekata pa 25 odstotkom. Če združimo vse te vrednosti, model ustreza le dvema odstotkoma oči na svetu.

Vse se začne z DNEye® Scannerjem

Pri Rodenstocku z revolucionarnim DNEye® Scannerjem zberejo več tisoč podatkov o očesu. Tako dobijo natančno dolžino očesa, debelino roženice, globino sprednjega prekata, velikost zenice, refrakcijsko vrednost očesne leče, globino zadnjega očesnega prekata, pa tudi več podatkov o refrakcijski napaki kot katerikoli drug proizvajalec. Dioptrija je izmerjena do stotinke natančno, kar upoštevamo tudi pri izdelavi stekel. Na podlagi tako obširnih meritev in pridbljenih nekaj tisoč parametrov očesa, poodatke nato natančno preračunajo, izdelajo edinstven biometrični očesni model, ki ga posredujejo v proizvodnjo stekel. To tehnologijo so poimenovali DNEye® PRO. Tako dobijo steklo, ki do mikrometra natančno ustreza očesu.

Velikanska sprememba

Biometrična inteligenca pomeni velikansko spremembo. 87 odstotkov uporabnikov poroča o takojšnji prilagoditvi na svoja progresivna stekla. Z njimi lahko spet doživljate vse dinamične vidike življenja. V svojem vsakdanu naletimo na najrazličnejše položaje in vidni sistem skupaj z možgani nenehno prilagaja goriščno razdaljo, smer in kot. B.I.G. Vision™ izboljšuje ostrino na vseh razdaljah, na blizu in na srednjo oddaljenost, celo do 40 odstotkov. To razširi kot ostrega vida in zmanjša učinek ključavnice.

88 odstotkov uporabnikov poroča o večjem udobju, 84 odstotkov jih ima boljši kontrastni vid, 92 odstotkov jih ima ostrejši vid, 98 odstotkov bi jih stekla DNEye® priporočilo tudi drugim, 80 odstotkov pa jih bolje vidi v mraku. B.I.G. Vision omogoča gladko, naravno in dinamično izkušnjo vida v odlični koordinaciji z možgani.

Zakaj bi se torej zadovoljili z običajnim, če lahko izberete prva visokonatančna progresivna stekla, izdelana po popolnem biometričnem modelu očesa?

"B.I.G. Vision™ je naša unikatna filozofija"

"Zavedamo se, da sta vsak človek in vsako oko edinstvena. Zato smo prvi, ki izmerimo vsako posamezno oko in uporabljamo tisoče podatkovnih točk, da izdelamo individualna korekcijska stekla. To nas je pripeljalo do stopnje, na kateri smo danes. Smo strokovnjaki za vid. To nas tudi motivira, da ljudem po vsem svetu zagotovimo najboljša progresivna stekla. Nismo zadovoljni s standardom – vedno gremo še korak naprej. V smeri B.I.G. VISION™," sklenejo predstavniki podjetja Rodenstock.