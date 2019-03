Tako boste imeli vedno čista očala

Posledično se nam z očali bolj blešči, vidljivost je slabša, ves čas pa imamo občutek, da nas nekaj moti.

Je pač tako, da čista očala pomenijo čisti vid. S čim pa vi čistite svoja očala? Imate tudi vi večne težave z umazanimi stekli na očalih? Nič več, podjetje Rodenstock, ki dan za dnem postavlja nove standarde v povezavi s kakovostjo in udobjem vida, predstavlja nova ekstraodporna stekla proti umazaniji.

Tako gladko, da se nič ne prime: X-tra Clean

Novi Rodenstockov nanos X-tra Clean omogoča čista stekla ves dan. Končni sloj na sprednji in zadnji strani korekcijskega stekla je odločilni dejavnik. Izjemno gladka površina stekla omogoča, da se umazanija skoraj ne prime - in če se stekla umažejo, se umazanijo preprosto odstrani.

Nanos X-tra Clean omogoča: dolgotrajen, kristalno čist pogled,

hitro in preprosto čiščenje stekel brez puščanja sledi,

odpornost proti prahu in vodi,

maksimalno odpornost na vodo in umazanijo,

enostavno čiščenje,

izjemno odpornost proti obrabi,

dolgo življenjska doba stekla,

zaščito proti UV svetlobi,

klimatska stabilnost pri temperaturnih spremembah.

Vsaka očala so mojstrovina

Vsi Rodenstockovi okvirji in stekla so sicer zasnovani, razviti in izdelani v Nemčiji. Vse komponente in vsi materiali zato izpolnjujejo najvišje standarde za najboljše udobje pri nošenju in popolno doživetje vida.

Ključnega pomena za to, da so očala zares popolna, je prepletanje različnih podrobnosti. Te podrobnosti vključujejo izjemno natančna stekla, popolnoma prilegajoče se okvirje, zanesljive in individualne izmere ter svetovanje. To prepletanje ne zagotavlja zgolj najboljšega vida, ampak tudi popoln videz. Rodenstockova očala ponujajo nekaj, česar ne more ponuditi noben drug proizvajalec očal na svetu: sistem boljšega vida.

Najvišja kakovost življenja: dobitnik številnih nagrad, vključno z nemško nagrado za inovativnost,

zelo tanka in lahka stekla,

100-odstotna UV-zaščita in zaščita pred bleščanjem,

rešitve po meri za odličen in udoben vid – za vse standarde,

100-odstotni izkoristek vida zahvaljujoč tehnologiji EyeLT®. Najvišja zanesljivost in varnost:

več kot 140 let izkušenj na področju izdelave visokokakovostnih stekel,

šestmesečna garancija zadovoljstva in 24-mesečna garancija kakovosti,

vključno s certifikatom in oznako blagovne znamke,

najstrožje preverjanje kakovosti, ki presega običajne standarde nemške industrije.

Kako prepoznati dobra očala?

Dobra očala so popolna kombinacija vrhunske zasnove in dizajna, tehnologije ter estetike. Gre za sistem, ki vam pomaga videti bolje.

1. Oblika in udobje pri nošenju

Očala, ki so narejena prav za vas: za popoln vid so očala Rodenstock ne samo popolnoma prilagojena vašim očem, temveč tudi obliki vašega obraza in glave. Tako ste lahko prepričani, da boste očala vedno udobno nosili, tudi daljše obdobje.

2. Stekla in optika

Nevidni čudeži: tega sicer ne morete videti, a stekla Rodenstock so zahvaljujoč natančnim meritvam vašega celotnega organskega sistema za vid prava mojstrovina, očala pa izdelajo z upoštevanjem najstrožjih standardov.

3. Dizajn in materiali

Oblika in funkcija gresta z roko v roki: očala Rodenstock so rezultat popolnoma usklajenega dizajna in materiala. Estetski videz in trendi so pomembni, a kakovost posameznih elementov je odločilna pri zagotavljanju popolne izkušnje vida. Pri Rodenstocku poskrbijo za očala, ki upoštevajo vse modne trende in estetske vidike – z izključno vrhunskimi materiali.

4. Nanosi in površine

Vedno oster vid in videz: ko ste našli očala, ki so popolna za vas, jih boste seveda želeli tudi čim dlje uporabljati. Visokotehnološki nanosi Rodenstock tako za očala kot stekla imajo zaščitni učinek ter številne druge prednosti.

5. Zaščita pred soncem

Za varen pogled in popoln videz: za vašo dioptrijo ponujamo širok nabor kakovostnih stekel za zaščito pred soncem. Vsa stekla za zaščito pred soncem Rodenstock vašim očem zagotavljajo popolno zaščito pred UV-žarki. Za vas to pomeni potrebno varnost, ne glede na to, za katero barvo in intenzivnost zatemnitve se boste odločili.

6. Nemško oblikovanje

Nemška kakovost in oblikovanje: vsi naši okvirji so oblikovani, razviti in izdelani v Nemčiji, zato tudi vse komponente in vsi materiali ustrezajo najvišjim standardom za največje udobje pri nošenju ter popoln vid ob vsakem trenutku.

7. Zaščitne znamke Rodenstock

Znak za kakovost: vsakdo, ki kupi Rodenstock, ceni kakovost. To lahko vidite tudi na njihovih okvirjih ali steklih, saj svoje izdelke označijo z nezamenljivim znakom v obliki črke R. Ta predstavlja več kot 140 let znanja in izkušenj v optični industriji.

8. Storitve in garancija

Zagotovljena kakovost Rodenstock: če kupite očala z našimi stekli, boste prejeli tudi garancijo in servisno kartico Rodenstock. Na njej ne boste našli zgolj vseh pomembnih informacij o svojih steklih, temveč boste lahko z njo izkoristili dodatne brezplačne storitve.

