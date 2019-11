Nova doba očal: trenutek, ko se vse popolnoma ujema

Izbira očal je vedno individualna zgodba , saj so vaše oči enako edinstvene tako kot vi. Odločitev praviloma tako ni lahka, saj se mora ujemati čisto vse. Na primer optimalen vid ter popoln videz z izjemno natančno izdelanimi stekli in popolnoma usklajenimi okvirji za očala, pa še vrsta drugih dejavnikov. Ko gre za očala, ne sprejemajte kompromisov, zakaj bi jih, ko pa lahko imate natanko takšna, kot si jih želite. Kot najbolje ukrojeno obleko, pa naj gre za očala z dioptrijo ali kot modni dodatek. V prispevku pišemo o postopku, kako pravzaprav nastajajo očala po vaši meri.

Ko gre za očala, smernice napredka postavlja podjetje Rodenstock. Več kot 140-letne izkušnje jim omogočajo, da razvijajo prvovrstne izdelke, ki jih odlikuje osupljiva natančnost z vidika funkcionalnosti, materialov in dizajna.

Nova očala navadno izberete na podlagi osebnega okusa, izbiranje pa je karikirano podobno nakupovanju oblačil, saj lahko določen slog ali oblika nekaterim posameznikom pristaja, drugim pa ne. Vsak uporabnik očal si pri nakupu novega para zastavlja štiri pomembna vprašanja. Kakšen tip očal potrebujem? Katera očala mi pristajajo? Katera vrsta stekel bo najustreznejša za moja očala? Kakšen okvir izbrati? Vam zveni znano in potrebujete pomoč?

Pomagajo vam lahko pri podjetju Rodenstock, kjer izdelujejo očala, stekla in okvirje po meri. Prav zato povsem ustrezajo vašim potrebam in so kot ulita za vaše oči. Z očali Rodenstock dobite edinstven izdelek, tako kot je vaš DNK ali kakovostna in po meri ukrojena obleka, obenem pa so unikat za vsakega posameznika, ki jih naroči.

Prilagojeno vam in vašim potrebam

Vsi deli, ki sestavljajo izdelke Rodenstock – od stekel do okvirjev –, so v celoti zasnovani in razviti v Nemčiji. Popolnost njihovih izdelkov izraža bistvo nemške kakovosti in oblikovalskega znanja. In rezultat je neverjeten: Rodenstock ima trenutno približno 500 patentov in patentnih prijav po vsem svetu za inovacije na področju stekel, okvirjev in instrumentov.

Korekcijsko steklo in okvir, ki sta ključna sestavna dela vaših očal, sta posebej prilagojena vam in vašim potrebam. Edinstven model je izdelan na podlagi natančnih očesnih meritev in ustreznega individualnega svetovanja: tako nastanejo vaša popolna očala.

Podjetje Rodenstock izdeluje edinstvena očala, stekla in okvire, ki jih naredijo po vaši meri in se jim posvetijo do zadnje podrobnosti.

Velika prednost stekel po meri

Za obleko po naročilu rečemo, da je narejena po meri in da se nam prilega kot druga koža. Ne veže nas, prav tako nas ne tišči. Pristaja nam kot ulita. Podobno je z očali, ki so izdelana posebej za vas s stekli po meri in pravim okvirjem. Vaše oči se takoj počutijo udobno. V primerjavi s tradicionalnimi stekli vam zagotavljajo ostrejši in bolj kontrasten vid, še posebej v mraku.

Skratka: doživeli boste novo in neprimerljivo izkušnjo vida. S stekli Rodenstock, ki so izdelana po meri, boste lahko končno izkoristili poln potencial svojega vida.

Unikaten izdelek

Rodenstockovi optiki vam lahko pri izdelavi očal ponudijo prav to, kar pričakujete od krojaških mojstrov, le da namesto oblek "krojijo" stekla in okvirje, tudi za posebne namene in nevsakdanje zahteve. Vaš certificiran optik pri tem uporablja najbolj inovativno tehnologijo, kjer nastopi DNEye® PRO.

Vsako steklo, ki zapusti tovarno Rodenstock, je unikaten izdelek. Izkušeni strokovnjaki uporabljajo posebej zasnovane stroje, s katerimi lahko znova in znova izdelujejo rešitve, ki izpolnijo še tako posebno zahtevo stranke. Če se s tehnologijo ne more zagotoviti želene stopnje natančnosti, njihovi zaposleni izdelajo stekla ročno na podlagi svojih bogatih izkušenj in znanja. In kako pravzaprav poteka postopek?

1. Inovativne očesne meritve

Najprej opravijo meritve vaših oči z najsodobnejšo napravo DNEye® Scanner in tehnologijo DNEye® PRO. Meritve so povsem samodejne in izredno natančne, saj se opravljajo na več kot 7.000 točkah.

V nasprotju s klasičnimi merilnimi napravami DNEye® Scanner ne beleži le standardnih vrednosti za kratkovidnost (miopijo) ali daljnovidnost (hipermetropijo) in nepravilno ukrivljenost roženice (astigmatizem), temveč še veliko več, na primer odzivanje zenice podnevi in ponoči ter s tem povezane spremembe vida.

Na ta način so zaznane tudi posamezne aberacije, ki so med drugim lahko vzrok za slabše zaznavanje kontrasta in slabši vid v mraku.

2. 3D-meritve stekel

Položaj očal na obrazu ima odločilno vlogo pri izdelavi stekel po meri. Ključni podatki se zberejo s sistemom za centriranje Rodenstock ImpressionIST®, ki temelji na tehnologiji 3D-snemanja.

Vse, kar morate storiti, je le, da se zazrete v ogledalo terminala ImpressionIST®. Slike so posnete z dveh perspektiv z dvema kamerama. Na podlagi posnetih slik so parametri vašega obraza natančno izmerjeni (na primer razdalja med zenicama in njun premer), pri čemer se upošteva tudi izbrani okvir.

3. Popolna izdelava po naročilu

Vaš optik pošlje rezultate meritev skupaj z vašim naročilom in rezultati "standardnega" preizkusa vida podjetju Rodenstock. Na tej točki nastopi resnična "skrivnost" visokotehnološke izdelave: opravijo se izračuni, na podlagi katerih stekla povsem prilagodijo vašim očem na vsaki točki vida.Na ta način nastanejo najnatančneje izdelana stekla Rodenstock do zdaj, s katerimi boste lahko povsem izkoristili potencial svojega vida. Takoj boste opazili, kako zelo se razlikujejo od serijskih izdelkov.

4. Okvirji – zlitje tehnologije in estetike

Tako kot stekla pa so unikatni tudi okvirji, ki združujejo brezčasen dizajn in najvišje tehnične standarde za zagotavljanje največjega udobja pri nošenju. Čisto vsak okvir podjetja Rodenstock je izdelan z ljubeznijo in pozornostjo do podrobnosti, vanj pa je povprečno vloženih kar 118 ur dela.

Vsi modeli so zasnovani v Münchnu in razviti, da optiku omogočajo opravljanje optimalnih prilagoditev. Poleg tega so tudi temeljito preizkušeni: odpornost, čistost in kakovost vseh sestavnih delov preverimo do zadnjega vijaka.