Znana Slovenka tako odpravila dolgoletne težave z vidom #nagradnaigra

Svet okoli nas je čudovit – zato ne smemo sprejemati kompromisov pri svojem vidu. Tega se še kako zaveda Urška Ahac , nekdanja alpska smučarka, danes pa nutricionistka in kineziologinja. Očala nosi že nekaj let, kljub rednemu nošenju pa se ji je vid v zadnjih letih precej poslabšal. Rešitev je poiskala pri podjetju Rodenstock , kjer so ji s pomočjo DNEye Scannerja priskrbeli tehnološko dovršena in visokoprecizna korekcijska stekla nemške kakovosti, ki so narejena popolnoma po meri, in ji tako pomagali odpraviti dolgoletne težave z vidom. Vsako posameznikovo oko je namreč unikatno in unikatna morajo biti tudi korekcijska stekla.

Sogovornica poudarja, da stanje vida pri njej že nekaj časa ni bilo takšno, da bi se preprosto odpravila do optika, kjer bi ji izmerili dioptrijo in ponudili dolgoročno rešitev. "Dvakrat sem se pošteno uštela. Nato sem naredila temeljito raziskavo trga, vsekakor pa mi ni bilo v interesu, da bi na vsaki dve leti investirala konkreten finančni zalogaj v nova očala. Rada kupim kakovost, četudi za to odštejem nekaj več denarja, še posebej, če vem, da bo stvar dolgoročno zdržala," uvodoma pove 30-letnica.

Prek priporočila prijatelja je pred dobrim letom navezala stik s podjetjem Rodenstock, kjer si je v procesu odločitve izbrala korekcijska stekla po meri.

"Stvar, ki naredi bistveno razliko v primerjavi s konkurenco, je njihov DNEye Scanner, ki lahko določi vse pomembne individualne biometrične podatke. Rodenstock iz podatkov DNEye Scannerja izdela unikatni očesni model in na podlagi tega modela izračunajo podatke za steklo, ki posamezniku ustreza do mikrometra," razlaga.

"Verjamem v njihovo tehnologijo ter upam in verjamem, da so se s tem moje težave z vidom končale. Njihove rešitve toplo in iskreno priporočam tudi vsem drugim, ki imajo podobne težave. Nisem strokovnjak na tem področju, a verjamem, da bi lahko bila moja pozitivna izkušnja koristna za marsikoga. Verjamem, da sem našla dolgoročno rešitev. Na njihovi spletni strani preprosto poiščete optika, ki vam lahko izdela ta unikatna očala. Moja izbira v Ljubljani je bila Optika Krstič, kjer sem se ob pestri ponudbi najbolj 'utrudila' predvsem pri izbiri okvirjev. Na koncu sem izbrala celostno rešitev, ki jo lahko vidite v pripadajoči fotografiji," razloži.

Preprosto dober vid: korekcijska očala Rodenstock

Vam vid občutno peša? Vas jezijo slaba očala? Vedno več časa preživite za računalniki ali s telefonom v roki še pozno v večer? Zaslužite si, da vidite v bolj barviti in najbolj visoki ločljivosti, kot je mogoče. Nošenje pravih očal vam omogoča prav to. Boljši vid prinaša tako boljšo kakovost življenja kot večjo varnost v prometu, posebej kadar vozimo v dežju ali temi.

Stekla Rodenstock po meri so prava rešitev za vas ne glede na to, ali imate težave s kratkovidnostjo (miopijo), daljnovidnostjo (hipermetropijo) ali astigmatizmom (neenakomerno ukrivljenostjo roženice). Gre za stekla, ki so resnično narejena po meri vsakega posameznika. Rodenstock je edini proizvajalec korekcijskih stekel na svetu, ki lahko vse izmerjene parametre prenese v steklo. Z njihovim izdelkom so težave odpravljene do popolnosti. Brez operacije!

Uporaba biometrične inteligence prinaša revolucionarno spremembo

Trenutno so skoraj vsa progresivna stekla na trgu narejena na podlagi shematskega očesnega modela, ki ima standardne parametre in je primeren le za peščico ljudi. Shematska dolžina očesnega zrkla ustreza samo 14 odstotkom posameznikom, standardna sferična vrednost roženice 27 odstotkom, astigmatična standardna vrednosti roženice 16 odstotkom, standardna globina sprednjega očesnega prekata pa 25 odstotkom. Ko združimo vse te vrednosti, shematski model pravzaprav predstavlja samo dva odstotka vseh ljudi.

Pri podjetju Rodenstock se zavedajo, da sta vsak človek in vsako oko unikatna. Zato so prvi, ki izmerijo vsako posamezno oko in uporabljajo na tisoče podatkovnih točk, da izdelajo individualna korekcijska stekla. Določitev biometričnih podatkov celotnega očesa vključuje tudi dolžino očesnega zrkla in več tisoč podatkovnih točk v očesu – mnogo več od trenutnih standardov. Ker so te podatkovne točke integrirane v steklo, ustvarjajo najnatančnejša stekla na svetu. Biometrični očesni model jim omogoča, da pri vsakem očesu natančno določijo mesto, ki omogoča najostrejši vid. Uporabniku zagotavljajo najboljšo ostrino vida pri vseh kotih gledanja, ne glede na smer pogleda – na perifernem območju stekel ali pa pri pogledu na blizu, srednjo razdaljo ali daljavo. Takšna očala imenujejo B.I.G. BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES.

V nasprotju s preostalo industrijo, kjer se biometrični podatki sicer merijo občasno, vendar se le redko tudi uporabijo pri dejanski proizvodnji stekel, njihov biometrični model očesa lahko zagotovi konkreten vložek v postopku izdelave stekel. Za uporabo preciznosti biometričnega očesnega modela pri natančnejši izdelavi progresivnih stekel so razvili način, kako digitalno prenesti meritve iz DNEye Scannerja v izdelavo korekcijskega stekla.

Od natančnih očesnih meritev do povsem natančnega vida z biometrično inteligenco.

Kako torej Rodenstock naredi izračun za posamezno oko? Vse se začne z DNEeye Scannerjem. S kombinacijo njihovega DNEye Scannerja in patentiranih tehnologij lahko določijo vse pomembne biometrične podatke. Podatke uporabijo za izdelavo unikatnega biometričnega očesnega modela. Na podlagi tega modela izračunajo podatke za steklo, ki posamezniku ustreza do mikrometra. Rodenstock je edini proizvajalec na svetu, ki lahko vse te meritve neposredno uporabi pri proizvodnji stekel. Tako ustvarijo unikaten biometrični očesni model za vsako oko, ki ga nato digitalno pošljejo v podjetje Rodenstock.

1. Meritev individualnih parametrov očesa z DNEye® Scannerjem

Optiki/optometristi/oftalmologi z napravo DNEye Scanner izmerijo vse individualne očesne parametre.

2. Prenos podatkov do podjetja Rodenstock

Čeprav tudi konkurenti uporabljajo merilne naprave, nihče od njih ne more uporabiti vseh podatkov za namen izdelave stekel. Podjetje Rodenstock je edino na svetu, ki to lahko stori.

3. Preračun in uporaba biometričnih očesnih podatkov

Njihove patentirane izračune uporabljajo, da ustvarijo izredno natančno in bogato biometrično zbirko podatkov.

4. Izdelava biometričnega očesnega modela

Ti podatki so nato uporabljeni za izdelavo natančnega biometričnega očesnega modela, ki je unikaten za oko vsakega posameznika.

5. Digitalni prenos pri izdelavi stekla

Individualni očesni model uporabljajo za izračun podatkov, ki jih prenesemo v proizvodnjo stekel. Prav vsako steklo je prilagojeno glede na biometrične parametre očesa.

6. Biometric Intelligent Glasses™ (Biometrična inteligenta očala op.p.)

Končni izdelek so očala, v katere je integrirana biometrična inteligenca. Postopek meritve z napravo DNEye Scanner traja le nekaj minut, sama izdelava biometričnih korekcijskih očal pa nič dlje kot običajno.

Očala Biometric Intelligent Glasses™ vam omogočajo popolno vidno izkušnjo na vsakem koraku. V vašem vsakdanu se soočate z mnogo situacijami, pri tem pa je vaš vidni sistem zelo obremenjen, saj se nenehno prilagaja na različne razdalje, smeri in poglede. Očala B.I.G. Vision™ podjetja Rodenstock s tehnologijo DNEye® prinašajo najbolj popolno, dinamično in naravno izkušnjo vida ter so povsem v harmoniji z vidnim centrom v možganih.