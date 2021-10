So to trenutno najboljša očala na trgu?

Naše oči se s starostjo spreminjajo. V srednjih letih očesna leča ni več tako prožna. Oči se vse težje prilagajajo za pogled na blizu in daleč, zato potrebujejo nekaj pomoči. Ko se vaš vid poslabša na daleč in blizu, bi za korekcijo vida potrebovali dvojna očala, ena za daleč in ena za blizu. V takem primeru progresivna stekla ponujajo popolno rešitev ter so odličen nadomestek dvojih očal, ki prinaša udobje in številne druge prednosti. S progresivnimi stekli bo nadležno menjavanje očal postalo preteklost.

Progresivna stekla lahko razvrstimo po širini vidnih polj in po kakovosti. In ko gre za kakovost, smernice napredka postavlja podjetje Rodenstock. Dolgoletne izkušnje jim omogočajo, da razvijajo prvovrstne izdelke, ki jih odlikuje osupljiva natančnost z vidika funkcionalnosti, materialov in dizajna.

progresivna stekla, kako Rodenstock izdeluje progresivna stekla po vaši meri in zakaj njihova progresivna stekla predstavljajo sam vrh ponudbe na trgu. V prispevku razkrivamo, kaj morate vedeti, ko se odločate za, kako Rodenstock izdeluje progresivna stekla po vaši meri in zakaj njihova progresivna stekla predstavljajo sam vrh ponudbe na trgu.

Preprostost uporabe

Progresivna stekla ponujajo neskončno prilagodljivost za oster vid na vseh razdaljah. Primerna so tako za korekcijo kratkovidnosti kot daljnovidnosti, uporabljena pa so lahko za različne namene, na primer za delo z računalnikom, branje in vožnjo avtomobila.

Uporabniška izkušnja kaže, da so ljudje, ki uporabljajo progresivna stekla, z njimi izredno zadovoljni, predvsem zaradi preprostosti uporabe, saj potrebujete le ena očala za vsa opravila. Če imate namesto progresivnih očal dvoje očal, ena za daljavo in ena za bližino, je treba očala ves čas menjati.

Na trgu obstaja kar nekaj ponudnikov progresivnih stekel, razlika med njimi je očitna predvsem pri kakovosti same izdelave in sposobnosti ujeti unikatno, individualno mero očesnih podatkov, ki v končni fazi pomeni boljšo ali slabšo vizualno izkušnjo posameznika.

Vrhunska rešitev podjetja Rodenstock samo za vas

Progresivna stekla podjetja Rodenstock odlikujejo kratko obdobje navajanja, neskončna prilagodljivost za oster vid, optimizirana vidna polja, minimalen učinek "plavanja" in popačenja, minimalni odboj svetlobe in vrhunski estetski učinek za optimalen in naraven vid, zaščita pred potencialno škodljivo modro svetlobo, 100-odstotna UV-zaščita ter odlično prostorsko zaznavanje.

Zakaj izdelava po naročilu torej prinaša dodano vrednost za vas in kako to počnejo pri Rodenstocku?

1. Najvišja stopnja prilagoditve potrebam posameznika

Če lahko serijski izdelki s prodajnih polic zadovoljijo širše množice, je položaj pri očalih povsem drugačen. Premisi in dejstvu, da je edinstveno prav vsako oko, sledi tudi nastanek progresivnih stekel Rodenstock. Prav to je namreč razlog, zaradi katerega pri izdelavi progresivnih stekel Rodenstock po naročilu upoštevajo vrsto meritev, ki zadevajo vaše oči in prileganje očal vašemu obrazu. Z inovativnimi tehnologijami izdelujejo očala, ki so popolnoma prilagojena vašim očem in obraznim linijam.

Z visoko natančnimi očesnimi meritvami z napravo Rodenstock DNEye® Scanner lahko izmerijo vse aberacije in jih upoštevajo pri izdelavi stekel. Rezultat: videli boste bolje kot kadarkoli prej. Uživali boste v ostrejšem in bolj kontrastnem vidu kot kadarkoli prej, kar boste opazili še posebej v mraku. Zaradi nepremagljivega udobja in popolne združljivosti bo vaš vid vedno popoln.

2. Estetska dovršenost, popolna prilagoditev glede na življenjski slog in optimalno vidno polje

Poleg tega, da so stekla Rodenstock izdelana po meri vaših oči, je pomembno, da so prilagojena tudi vašim potrebam in navadam v vsakdanjem življenju. Pri zasnovi vidnih polj za bližino, daljavo in vmesno razdaljo je treba upoštevati tudi, ali veliko časa preživite sede za pisalno mizo ali ste pogosto zunaj. Najnovejša generacija progresivnih stekel Impression FreeSign® PRO, ki jih odlikuje izjemna združljivost, ponuja optimizirana vidna polja, ki ustrezajo vašemu življenjskemu slogu.

Velikost perifernega območja je pač odvisna od kakovosti stekel. Višja ko je kakovost, manjša so popačenja na perifernem območju stekla. Imate aktiven življenjski slog in veliko časa preživite zunaj? Ali pogosto delate na prenosnem računalniku in radi berete? Vidna polja vaših progresivnih stekel Rodenstock so posebej prilagojena vašemu življenjskemu slogu in vašim potrebam. Izbirate lahko med tremi različnimi dizajni glede na zahteve: Active, Allround in Expert.

Poleg tega so stekla estetsko dovršena, saj na njih ni vidnih mej, tako da spremembe dioptrije niso opazne navzven.

Tradicionalna progresivna stekla

Progresivna stekla Rodenstock

3. Kratko obdobje navajanja

Ob začetku uporabe progresivnih stekel obstaja verjetnost, da boste morda potrebovali nekaj časa, da se nanje navadite. Sčasoma boste pogled samozavestno in brez težav osredotočili na želeno razdaljo.

V primerjavi s tradicionalnimi stekli je obdobje navajanja pri steklih po naročilu Rodenstock izredno kratko, zato bo vaš vid kmalu povsem oster ne glede na to, ali boste pogled usmerili blizu ali daleč.

4. Popolno prileganje vašemu obrazu

Ne glede na to, ali je vaš obraz okrogel, ovalen, oglat ali srčast, lahko pri Rodenstocku vsak najde svoj par očal, ki se mu popolno prilegajo. Očala se morajo popolnoma prilegati obliki vašega obraza; ne smejo vas ščipati ali vam drseti z nosu, ko se gibate. S sistemom za merjenje s 3D-snemanjem Rodenstock ImpressionIST® so oblika vašega obraza, razdalja med zenicama in vsi ključni parametri natančno izmerjeni ob upoštevanju izbranega okvirja. Na ta način vam lahko pri Rodenstocku zagotovijo najboljšo izkušnjo vida.

5. Minimalen učinek "plavanja" in popačenja

Gledanje skozi stekla lahko v kombinaciji z običajnimi premiki očesa povzroči neželen učinek "plavanja". Poleg tega se lahko na robu stekla pojavi učinek popačenja zaradi spremembe dioptrije, kar pa ni težava pri enožariščnih steklih. Moteč učinek "plavanja" in popačenja ima lahko tudi stranske učinke, kot je na primer glavobol. S progresivnimi stekli po naročilu podjetja Rodenstock bodo ti učinki tako omejeni, da jih ne boste opazili. S progresivnimi stekli Rodenstock črte in plasti niso meglene ali popačene na perifernem območju stekel.

Tradicionalna progresivna stekla Progresivna stekla Rodenstock

30. 9. 2021 do 20. 12. 2021 ne spreglejte nagradne igre, v kateri bomo nekoga razveselili z revolucionarnimi korekcijskimi stekli in okvirjem znamketisoč evrov. Odne spreglejte nagradne igre, v kateri bomo nekoga razveselili z revolucionarnimi korekcijskimi stekli in okvirjem znamke Rodenstock v skupni vrednosti