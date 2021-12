Rešitev za (pre)dolge ure, preživete pred digitalnimi zasloni #nagradnaigra

Pametni telefoni, računalniki in tablice so del našega vsakdana. Digitalni svet nam je življenje sicer zelo olajšal, a hkrati tudi močno obremenil naš vid. Naše oči imajo pred seboj številne izzive: hitro osredotočanje na različno oddaljene predmete, monotono delo za zaslonom, neprimerno osvetlitev in suhe oči zaradi nezadostnega mežikanja. Na delovnem mestu se morajo naše oči neprestano prilagajati različnim razdaljam; naš pogled potuje od mize k monitorju ali se ustavi na sodelavcih. To je lahko še kako utrujajoče.

Rodenstock ponuja edinstven in inovativen produkt namenjen prav temu − Ergo® računalniška očala, ki so popolnoma prilagojena delu z digitalno tehnologijo in v končni fazi omogočajo pravilno ergonomsko držo pri delu, kar je pri uporabi drugih stekel vprašanje. Predstavljamo vam unikatna delovna očala v kombinaciji z vrhunskim nanosom, ki obenem omejijo količino modre svetlobe in s tem pripomorejo k vašemu splošnemu boljšemu počutju. Priznana znamkaponuja edinstven in inovativen produkt namenjen prav temu − Ergo® računalniška očala, ki so popolnoma prilagojena delu z digitalno tehnologijo in v končni fazi omogočajo pravilno ergonomsko držo pri delu, kar je pri uporabi drugih stekel vprašanje. Predstavljamo vam unikatna delovna očala v kombinaciji z vrhunskim nanosom, ki obenem omejijo količino modre svetlobe in s tem pripomorejo k vašemu splošnemu boljšemu počutju.

Za vsakodnevne digitalne izzive

Ergo® Rodenstock udobna stekla za bližino vam lahko pri Rodenstocku individualno prilagodijo za naravo vašega dela in vsakodnevno obremenitev oči. Patentirana Eye Lens tehnologija omogoča popoln izkoristek vašega vidnega potenciala. Poleg tega pa unikatno zasnovane modele še vedno odlikujeta Rodenstockova kakovost in popolna prilagojenost posamezniku. Stekla za udobje na blizu Ergo® so edina stekla, ki jih je mogoče prilagoditi potrebam posameznika glede na značilne razdalje pri delu in tipične premike oči.

Na ta način je zagotovljen večji vidni razpon ravno v točkah, kjer ga najbolj potrebujete. Večje vidno polje omogoča ergonomsko držo glave in telesa ter zagotavlja udobno delo, pri katerem ne boste naprezali oči. Očala za računalnik se ne bodo izkazala samo v pisarni, ampak jih boste lahko nosili tudi pri drugih dejavnostih, ki zahtevajo osredotočen pogled na kratki razdalji. Ne glede na to, ali berete, se ukvarjate z ročnimi deli, preverjate informacije, izpisane na zaslonu ali imate pomembno predstavitev − stekla za udobje na blizu Ergo® vam ponujajo kristalno čist bližinski vid brez naprezanja oči pri delu in hobijih.

Tri vrste korekcijskih stekel Ergo®

Glede na različne potrebe vašega vida − na blizu in daleč − lahko pri Rodenstocku izbirate med tremi vrstami Ergo® korekcijskih stekel, odličnimi za vsako delo.

Ergo® za branje

Za prijetno branje, ki ne utrudi oči, in za delo v oddaljenosti najmanj 90 cm, kot so na primer:

branje knjig, časopisov, revij in elektronskih knjig,

uporabo tabličnega računalnika,

izdelovanje modelov, ročna dela,

poklice, kot so lektor, zlatar, urar in izdelovalec zobozdravstvene opreme.

Ergo® za računalnik

Za ergonomsko pravilno držo glave in telesa ob delu z računalnikom, ker boste lahko jasno videli najmanj 120 cm daleč, na primer za:

vsa dela za računalnikom ali ekranom,

igranje glasbe, kuhanje, igranje namiznih iger in ročna dela,

poklice, kot so grafični oblikovalec, kozmetičarka, razvijalec programske opreme, kuhar, oblikovalec in delavec v klicnem centru.

Ergo® za prostor

Za vid brez težav do 5 metrov daleč, na primer za:

delo z računalnikom, ko potrebujete večje vidno polje, npr. na predstavitvah, sestankih ali pogovorih,

službe, kjer morate delati z računalnikom in se pogovarjati z drugimi ljudmi, npr. na recepciji ali v turistični agenciji,

poklice, kot so sprevodnik, arhitekt, trgovec in odvetnik,

snooker, gledanje televizije, slikanje, vrtnarjenje, kiparjenje in popravljanje avtomobila.

Kdaj so očala za računalnik dobra naložba

Očala za računalnik so dobra naložba v številnih primerih.

#1 Če si želite bolj ergonomske drže pri delu za računalnikom.

Če veliko delate za računalnikom in včasih težko berete z zaslona ali pa imate zvečer glavobole oziroma bolečine v vratu, lahko dobra očala za računalnik naredijo veliko razliko.

Omogočajo vam oster vid na značilnih delovnih razdaljah in olajšajo gibanje oči pri delu. To ne razbremeni le vaših oči: občutili boste manjšo mišično napetost, naprezanje oči bo manj izrazito, poleg tega pa se boste izognili nenaravni drži, zato boste lahko pri delu bolj sproščeni.

#2 Če pri delu za računalnikom uporabljate očala s progresivnimi stekli

Progresivna stekla omogočajo neprekinjen vid na daleč in blizu ter omogočajo oster vid v vsakodnevnih situacijah tako pri osredotočanju na bližnje kot oddaljene predmete. Zaradi te prilagodljivosti je vidni razpon razmeroma majhen glede na razdaljo, na kateri je navadno nameščen zaslon.

To pomeni, da nezavedno zavzamete nenaraven položaj, ki vam omogoča jasen vid. Namenska očala za računalnik so posebej prilagojena pogojem na vašem delovnem mestu, kar preprečuje naprezanje oči in mišično napetost.

Ergo® bližinska stekla so idealna dopolnitev za delo na računalniku ter omogočajo brezskrbno gledanje na srednji oddaljenosti in na blizu.

#3 Če pri delu za računalnikom uporabljate očala za branje

Očala za branje so navadno zasnovana za bralno razdaljo 40 cm, računalniški zaslon pa je navadno bolj oddaljen. Posledično se neprestano nagibate naprej, da bi videli jasneje. Pri gledanju na daljavo, npr. ko se pogovarjate s sodelavci, pa si morate očala sneti vsakič znova.

Očala za računalnik so izdelana posebej za potrebe vašega delovnega mesta. Pomagajo vam preprečevati slabo držo in vam omogočajo bolj tekoče delo in udobnejše počutje.

#4 Če težko zaspite po delu za računalnikom

Dandanes je veliko govora o negativnih vplivih modre svetlobe, ki na nas preži z zaslonov sodobnih naprav. Te nedvomno vse preveč uporabljamo, in to nemalokrat celo pozno v noč. Naše oči in koža so izpostavljeni večjemu "modrem sevanju" prav zato, ker smo zaradi povečane uporabe računalniških zaslonov in pametnih telefonov pod vplivom "blue lighta" celo ponoči. Dejstvo je, da modra svetloba tako ali drugače prispeva k digitalnemu naprezanju oči in v končni fazi vpliva na splošno počutje, nespečnost. Digitalne naprave oddajajo nenaravno veliko količino modre svetlobe glede na njen delež v dnevni svetlobi. Posledično lahko pride do porušenega bioritma, zato težje zaspimo. Daljša izpostavljenost umetni modri svetlobi namreč lahko zavira izločanje hormona melatonina, ki je pomemben pri uravnavanju našega spalnega ritma.

Očala za računalnik Rodenstock imajo inovativen nanos, ki količino modre svetlobe omeji na naravno raven. Rezultat: to vam zagotavlja ohranjanje običajnega bioritma in krepčilen spanec. Popolno kombinacijo z računalniškimi očali torej dopolnjuje še inovativen in tehnološko napreden nanos Solitaire Protect Balance 2. Omenjen nanos ne ščiti oči le pred bleščanjem, ampak tudi pred umetno modro svetlobo, ki jo oddajajo televizije, monitorji, tablice, pametni telefoni ali drugi digitalni zasloni. Solitaire Protect Balance pomembno prispeva k bolj sproščenemu, zdravemu delu z računalnikom, izboljšuje splošen občutek dobrega počutja, omogoča boljši spanec in nasploh vpliva na bolj uravnotežen bioritem.