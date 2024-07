Športi, pri katerih boste pokurili največ kalorij

Najprej je treba poudariti, da je zdravje na prvem mestu. Ekstremi, ki vključujejo stradanje in izvajanje aktivnosti, ki jih zmore glava, telo pa ne, so vsekakor prej slaba kot dobra izbira. V procesu izgubljanja kilogramov je ključna sprememba mentalitete, ki vodi v spremembe, ki bodo dolgotrajne. Na pot se ne podajte z mislijo, da je vaš cilj izgubiti kilograme, temveč z mislijo, da želite živeti zdrav življenjski slog. Vse se namreč ne sme vrteti okoli telesne teže, ampak okoli našega zdravja in dobrega počutja.

"Začnem v ponedeljek!"

Stavek, ki je brez dvoma še kako dobro poznan marsikomu. Pogosto vodi v začaran krog: začnemo z zdravo prehrano, ob kateri dobimo tudi motivacijo za šport, kombinacija obojega pa je kot raketa, ki nas požene k bolj zdravemu življenju. V veliko primerih pa ta raketa ne pride do vesolja, saj pride tudi dan, ko si zaželimo kaj nezdravega. To velikokrat poruši celoten proces, ampak le v naši glavi, ki pa ima največji vpliv na pridobivanje zdravih navad. In spet smo na začetku – na novo bomo začeli z zdravimi navadami šele "naslednji ponedeljek".

Zelenjava in vitamini, ki jih vsebuje, so zelo pomembni za proces izgubljanja kilogramov. Foto: Shutterstock

Ali je res, da bo pregreha tako zelo vplivala na naš cilj?

Razne sladke in druge pregrehe niso zdrave, a to ne pomeni, da so za vas prepovedane, sploh če jeste zdravo ter se poleg tega redno ukvarjate s športom in skrbite za svoje telo. Pomembno je le ravnovesje. Dovolite si pojesti tudi kaj nezdravega, ob tem pa razmišljajte, kako zdrav bo vaš naslednji obrok. Če veste, da boste na primer popoldne jedli čips v kinu, naj bo vaša športna aktivnost po tem intenzivnejša, da boste pokurili več kalorij.

Pregreha ni napaka, če je le občasna. Foto: Shutterstock

Kateri športi so tisti, pri katerih se pokuri največ kalorij?

Tek

Tek je odličen šport, ki ga lahko izvajate v naravi in vas napolni z energijo. Intenzivnost lahko prilagajate. Če ste začetniki, izberite lahkoten tek, lahko izvajate tudi intervale. Če še nimate kondicije za takšno aktivnost, začnite s hojo in postopoma dodajajte hitrost. Pri teku se v povprečju porabi med 400 in 800 kalorij na uro. Poraba kalorij pa je odvisna tudi od telesne teže in intenzivnosti. Oseba, ki tehta 90 kilogramov, v eni uri s hitrostjo 8 km/h porabi približno 800 kalorij. Oseba, ki tehta 63 kilogramov in teče z enako hitrostjo, pa v eni uri porabi 555 kalorij.

Tek lahko izkoristite tudi za druženje s prijatelji v naravi. Foto: Shutterstock

Kolesarjenje

Kolesarjenje je odlična aktivnost za tople dni, saj se lahko s kolesom odpravite na kakšen daljši izlet. Med samim kolesarjenjem pa hitro kurite tudi kalorije, zato je to odličen način za izvajanje kardio treninga. Glede porabe kalorij je ta zelo podobna kot pri teku. V eni uri boste porabili med 400 in 800 kalorij.

Odpravite se na izlet s kolesom. Foto: Shutterstock

Plavanje

Pri plavanju se kalorije zelo hitro kurijo, če ste pri tem konstantni in intenzivni. V eni uri lahko porabite tudi tisoč kalorij. Lahko pa tudi 200, odvisno od vaše hitrosti, tehnike in teže.

Aktivnost, ki vam bo pomagala odmisliti vse drugo. Foto: Shutterstock

Boks

Šport, ki je priljubljen predvsem med moškimi. V eni uri se pri boksu porabi med 540 in 800 kalorij, kar je prav tako precej veliko.

Šport, ki je priljubljen predvsem med moško populacijo. Foto: Shutterstock

Ekipni športi

Ekipni športi so odlični za druženje in hkrati kurjenje kalorij. Ob tem pa se boste brez dvoma tudi zabavali. Vključujejo tek, hojo in ostale telesne gibe, odvisno od posameznega ekipnega športa.

Padel je trenutno eden izmed najhitreje rastočih športov, ki zahtevajo več igralcev. Foto: Shutterstock

Preberite še: