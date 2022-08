Nič ni bolj očarljivega kot sproščen, sijoč nasmeh. Če se zaradi svojih bleščeče čistih zob počutimo bolj samozavestni, se večkrat nasmehnemo, kar dodatno krepi našo samozavest. Z malce truda in s pravimi pripomočki za nego zob lahko v ta "krog sreče" vstopimo prav vsi. Obstaja vrhunska zobna ščetka, ki postavlja nove standarde v ustni higieni, in sicer se imenuje Premium zobna ščetka VBO . Nastala je pod taktirko slovenske specialistke čeljustne in zobne ortopedije. Njen inovativni pristop, združen z japonsko tehnologijo, je pripeljal do prve zobne ščetke na svetu, ki ima ščetine iz črnega kremena. Črni kremen je ruda, ki jo najdemo le na otoku Hokaido na Japonskem, in ima pozitivne lastnosti za higieno zob.

Zobno ščetko VBO je dr. Vesna Kaloh iz Digitalnega zobozdravstva VBO razvila skupaj z japonsko dentalno univerzo Kanagava.

Zobje so ovalne oblike in ščetine, ki so samo ravne, očistijo samo zunanjo ploskev. Svetovno priznana specialistka čeljustne in zobne ortopedije dr. Vesna Kaloh je želela razviti ščetko, s katero bi odpravila pomanjkljivosti običajnih zobnih ščetk, ki so v splošni uporabi.

Prva zobna ščetka za resnično čiste zobe

VBO postavlja nove standarde v ustni higieni. Foto: Bojan Puhek

Nova ščetka Digitalnega zobozdravstva VBO, ki zobe očisti do 40 odstotkov bolje v primerjavi z drugimi ščetkami, ponuja vse, kar od ščetke pričakujejo zobozdravniki in ortodonti, zato jo tudi priporočajo svojim pacientom. Pri VBO ščetki namreč različno dolge ščetine pridejo tudi v medzobne prostore.

"Spet še ena zobna ščetka? Ne, ta je resnično nekaj posebnega v svetovnem merilu."

VIDEO: Zakaj dr. Domen Gros priporoča Premium zobno ščetko VBO?

S svojim izdelkom, ki je oplemeniten s črnim kremenom, je prepričala tudi zobozdravnika Domna Grosa iz Radeč. "Ko sem zvedel, da je Vesna naredila svojo zobno ščetko, sem si mislil, okej, pač še ena zobna ščetka. Ampak ko sem to ščetko prvič preizkusil, sem imel res občutek gladkih zob. Enako izkušnjo imata tudi moja žena in sin, prav tako naše asistentke in nekaj naših strank. Slogan 'Za resnično čiste zobe' ima pri tej ščetki pravi pomen. To je vrhunska ščetka v svetovnem merilu," je Preimum zobno ščetko VBO pohvalil zobozdravnik Domen Gros, ki skupaj z ženo dela v zobnih ordinacijah Zobozdravstva Gros.

Po njegovih izkušnjah Premium zobno ščetko VBO učinkovito lahko uporabljajo ljudje z najrazličnejšimi stanji v ustni votlini in je primerna za cel spekter različnih načinov ščetkanja, saj ima posebno razporeditev ščetin, ki so primerno trde in različno dolge. Pohvalil je tudi uporabo črnega kremena. "To je res dobra ideja, ker resnično pomaga pri tem, da zobe postanejo gladki."

Primerna za najrazličnejša stanja v ustih in različne načine ščetkanja

Domen Gros, dr. dent. med, Zobozdravstvo Gros Foto: Bojan Puhek

Na podlagi česa zobozdravniki svojim pacientom svetujejo uporabo določenih ščetk? "Obstajajo ščetke s trdimi in mehkimi ščetinami, nekatere imajo več ščetin, druge manj, in so različnih velikosti. Zato se tudi mi večkrat sprašujemo, kakšna bi bila najboljša za posameznega pacienta. Po dosedanjih izkušnjah z VBO ščetko lahko trdim, da je primerna za veliko različnih stanj v ustih in za najrazličnejše načine ščetkanja. Nekateri močno pritiskajo, drugi pritisnejo bolj nežno, ampak lastnosti ščetke VBO resnično ustrezajo skoraj vsem pacientom," je pojasnil dr. Gros.

Dodatek črnega kremna ščetko spremeni v edinstven pripomoček za higieno zob

Domen Gros: "Zobne ščetke VBO so nekaj posebnega v svetovnem merilu:" Foto: Bojan Puhek

Gre za pripomoček, ki resnično temeljito očisti zobe ter hkrati poskrbi za dolgotrajen občutek svežine. Ščetine Premium zobne ščetka VBO so zaradi impregniranega črnega kremena na mikroskopski ravni hrapave, zato učinkoviteje odnašajo obloge kot klasične gladke ščetine.

Poleg tega črni kremen ob ščetkanju sprošča negativne ione, kar zmanjša hitrost nastajanja novih zobnih oblog.

Zobna ščetka VBO, ki se od drugih ščetk razlikuje zaradi uporabljenega materiala, posebne oblike glave ter različno dolgih in debelih ščetin, očisti vse površine zoba. Zaradi primerne oblike in velikosti glave doseže tudi nepravilno postavljene in delno izrasle zobe.

Zelo učinkovito jo lahko uporabljajo tudi tisti z ožjo čeljustjo. Stranske ščetine so na vrhovih zožene in podaljšane, tako da sežejo tudi v medzobne prostore in pod rob dlesni ter s tem očistijo tudi težje dostopna mesta.

Različni pripomočki za ustno higieno

Ščetka VBO je primerna za veliko različnih stanj v ustih in za najrazličnejše načine ščetkanja. Foto: Bojan Puhek

"Obstaja ogromno različnih pripomočkov za higieno zob – zobne ščetke, nitke, medzobne ščetke, prha, električna ščetka in tako naprej. Ampak ljudje imamo različna stanja v ustih. Nekateri imamo tesne kontakte med zobmi, drugi imajo diasteme, torej širše medzobne prostore. Tretji imajo implantate in mostičke, zato je pomembno, da vsakemu pacientu posebej priporočamo najprimernejši pripomoček, ki bo zanj najbolj učinkovit. Tako bo lahko res enostavno in maksimalno učinkovito očistil svoje zobe. Če ima nekdo razmak med zobmi, zobna nitka ne bo učinkovita. Poleg tega se mi zdi zelo pomembno tudi, da pacient zna pripomoček pravilno uporabljati," je poved Domen Gros.

VBO ščetka za otroke je primerna za vse otroke od 6. leta dalje. Foto: Bojan Puhek

Vsakemu pacientu je treba posebej povedati, kaj naj uporablja, da si bo najbolj učinkovito očistil zobe. Ampak je še vedno najbolj univerzalen pripomoček zobna ščetka, ki ne more biti nadomestilo za zobno nitko.

Po njegovem strokovnem prepričanju je pri ustni higieni eden ključnih dejavnikov za čiste in zdrave zobe doslednost oziroma rednost. "Zobe si moramo očistiti res vsak dan. Če izpustimo samo en ali dva dni, mehke obloge kalcificirajo oziroma pride do nastanka trdega zobnega kamna, ki ga sami doma ne moremo odstraniti. Zato je pomembno tudi redno obiskovanje zobozdravnika in ustnega higienika, ki zobni kamen očisti."

Vsakdanja ustna higiena Ustna higieničarka Zala Zindović, Zobozdravstvo Gros Foto: Bojan Puhek Po nasvetu ustne higieničarke Zale Zindović, ki v Zobozdravstvu Gros skrbi za motivacijo pacientov, poučevanje o postopkih ustne higiene ter opravlja čiščenje trdih in mehkih zobnih oblog, zobe čistimo pol ure po jedi. Foto: Bojan Puhek Ščetkati začnemo pri spodnjih kočnikih, in sicer na strani jezika. Najbolj pomembno je, da vsak zob poščetkamo desetkrat. Najprej se počisti notranja stran, potem gremo na zunanjo stran zobovja in se preselimo na zgornjo čeljust. Na koncu poščetkamo še grizne površine kočnikov zgoraj in spodaj. Na koncu ne smemo pozabiti na čiščenje jezika, da odstranimo obloge in bakterije. Po ščetkanju zob ne izpiramo z vodo. Pol ure po ščetkanju ne jemo in ne pijemo.

Rezultat slovenskega znanja in japonske tehnologije

Foto: Bojan Puhek

Po priporočilu dr. Vesne Kaloh Premium zobno ščetko VBO uporablja veliko znanih Slovencev, med drugim tudi pevec Dejan Vunjak in osebna trenerka Patricia Pangeršič, ki sta o svojih izkušnjah s tem vrhunskim pripomočkom za nego zob spregovorila tudi za Siol.net.

"Nisem bil še na Japonskem, imam pa nekaj prijateljev, ki so tam nekaj časa živeli in delali, in so povedali, da so Japonci poseben narod. Veliko jim pomenita čast in ponos, kar se kaže tudi v gospodarstvu in proizvodnji. Dejstvo, da je Premium zobna ščetka VBO narejena na Japonskem, daje temu izdelku velik ugled," nam je zaupal dr. Gros, ki ščetko ponuja tudi v svoji ordinaciji.

Ko za popoln nasmeh potrebujemo malce več pomoči

Foto: Bojan Puhek

Kljub temu da redno skrbimo za zdravje svojih zob, uporabljamo pravilne pripomočke za ustno higieno in smo redni gostje pri svojem zobozdravniku, za popoln nasmeh včasih potrebujemo malce več kot le dosledno nego.

Nepravilen položaj zob lahko vpliva na estetiko nasmeha in zdravje ustne votline. Na srečo je tudi te nepravilnosti mogoče relativno hitro in zelo učinkovito odpraviti s posebnimi nevidnimi snemnimi zobnimi opornicami, ki med uporabniki postajajo vedno bolj priljubljeni v primerjavi s fiksnimi zobnimi opornicami.

Tako imenovani nevidni zobni aparat Invisalign je mogoče naročiti tudi v zobozdravstvu Gros, kjer že vsa leta tesno sodelujejo z ortodontko dr. Vesno Kaloh, ki na tem področju velja za svetovno specialistko.

VBO je največji ponudnik nevidnih zobnih aparatov Invisalign v tem delu Evrope.

"Dr. Kalohova je med vodilnimi strokovnjaki v svetu pri pripravi načrtov in terapije za opornice Invisalign. Prednosti teh opornic sta predvsem dve: so izjemno udobne za nošenje, saj ne žulijo in ne tiščijo. Med jedjo jih enostavno snamemo. Omogočajo običajno čiščenje zob. Druga prednost opornic Invisalign je, da je terapija z njimi zelo predvidljiva, saj za vsak teden natančno vemo, kje bo določen zob stal, tako da lahko napovemo trajanje terapije in tudi videz zobovja po končani terapiji, kar je za pacienta velika prednost," je o snemnih opornicah Invisalign, ki so tudi med Slovenci postali pravi "hit", še dodal dr. Gros.

