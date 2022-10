Ste med tistimi, ki ne zamenjajo pravočasno svoje zobne ščetke?

Obstajajo različne predstave o tem, kakšen nasmeh je lep. Ali so to čisti in zdravi zobje, postavljeni v popolno linijo, ali je to nasmeh, ki razkrije manjše nepravilnosti v obliki in postavitvi zob, kar naredi določeno osebo morda še bolj prikupno, je povsem subjektivno stališče. A z vidika zobozdravnikov je to vsekakor veliko več kot postavitev zob. Za lep in zdrav nasmeh lahko največ naredimo sami z zdravimi življenjskimi navadami in z redno ustno higieno, pri kateri imata bistveno vlogo pravilna tehnika čiščenja in ustrezna zobna ščetka , ki mora biti tudi pravočasno zamenjana. O tem se strinjajo strokovnjakinje s področja zobozdravstva ter zobne in čeljustne ortopedije, s katerimi smo se pogovarjali o tem, kako najbolje skrbeti za zdravje ustne votline.

Dr. Vesna Kaloh, specialistka zobne in čeljustne ortopedije, je v sodelovanju z dentalno univerzo Kanagawa na Japonskem razvila edinstveno zobno ščetko, ki dokazano kar do 40 odstotkov bolje očisti zobe v primerjavi z drugimi ščetkami.

VBO postavlja nove standarde v ustni higieni. Foto: Ana Kovač

Dr. Vesna Kaloh je odraščala v družini zobozdravnikov, zato se je že v najstniških letih poigravala z idejo, da bo razvila lastno zobno ščetko. Pred tremi leti je naletela na članek dentalne univerze Kanagava, kjer so v ščetinah ščetk uporabili črni kremen. Na podlagi te raziskave je nastala Premium zobno ščetko VBO. "Zaradi črnega kremena, ki je impregniran v ščetine, je ščetka na mikroskopski ravni hrapava in zato bistveno bolje odnaša obloge z zob. Poleg tega črni kremen sprošča negativne ione, s tem pa podaljša učinek čistih zob," pravi strokovnjakinja in nadaljuje, da je to tudi edina zobna ščetka pri nas, ki vsebuje črni kremen. Če so ščetine črne oziroma temne, torej še ne pomeni, da ga vsebujejo.

Dr. Vesna Kaloh, specialistka čeljustne in zobne ortopedije, je večkrat nagrajena zdravnica. Foto: Ana Kovač

Dr. Kalohova pove, da je glavna naloga zobne ščetke, da dobro očisti zobe, hkrati pa ne poškoduje zobnih tkiv in dlesni. "Na trgu obstajajo ščetke, ki odlično čistijo zobe, vendar se je z leti izkazalo, da je prišlo do erozije zobnih vratov ali pa umika dlesni. Potem pa so se na trgu pojavile ščetke, ki so zelo mehke, a so pozabile na svojo osnovno funkcijo, torej da očistijo zobe. Premium ščetka VBO pa zadosti obojemu, odlično očisti zobe, hkrati pa ne poškoduje zob in dlesni."

Vsaka zobna ščetka mora slediti dvema ciljema: učinkovito očistiti zobe in odstraniti zobne obloge, v procesu čiščenja pa ne sme poškodovati dlesni.

Izberite svojo barvo Premium zobne ščetke VBO. Foto: Ana Kovač Osnovno vodilo razvoja je bilo ustvariti najučinkovitejšo zobno ščetko, ki očisti vse površine zoba. Premium zobna ščetka VBO to zmore, saj ima primerno obliko in velikost glave, da doseže tudi nepravilno postavljene in delno izrasle zobe. Stranske ščetine na vrhovih so stanjšane in podaljšane, da dosežejo težje dostopna mesta. Površine ščetin so zaradi impregniranega črnega kremena hrapave (na mikroskopski ravni), zato učinkoviteje odnašajo obloge kot klasične gladke ščetine. Priporoča nakup paketa 6 Premium zobnih ščetk VBO, kar zadošča za približno eno leto za eno osebo.





Obrabljena zobna ščetka zob ne očisti dovolj dobro

"V poletju letošnjega leta smo delali raziskavo, kakšna je obraba Premium zobne ščetke VBO. Po dveh mesecih in pol je bilo 10 odstotkov takih, pri katerih je bila ščetka še popolnoma neobrabljena. 56 odstotkov je bilo takih, ki smo jih ocenili kot srednje obrabljene. Ko smo spremljali nadaljnjo učinkovitost zobne ščetke, se je pri teh izkazalo, da je ščetka v 15–25 odstotkih slabše očistila zobne obloge. Pri 34 odstotkih uporabnikov je bila ščetka že tako razcvetena, da je bila skoraj neuporabna. Ugotovili smo, da je priporočen čas za menjavo ščetke na dva meseca, ker večina ljudi v tem času ščetko že toliko uniči, da je učinkovitost bistveno zmanjšana. Svetujem pa tudi tistim, ki ščetke ne obrabijo, da jo zamenjajo, saj se v tem obdobju na njej že razvijajo bakterije in nastane vodni kamen."

Oteženo čiščenje nepravilno postavljenih zob

Z napredkom v zobozdravstvu in ortodontiji je mogoče obnoviti lep nasmeh, ki smo ga izgubili zaradi slabše ustne higiene ali zaradi izgube posameznih zob. A vsi se zagotovo strinjamo, da je naraven nasmeh tisti, ki je najlepši. Z vidika specialistov zobne in čeljustne ortopedije obstaja več dejavnikov, ki določajo "popoln" nasmeh, pravi dr. Helena Komljanec, specialistka zobne in čeljustne ortopedije in vodja Ortodontije Koper. Na lep nasmeh vplivata tako prirojena oblika kot barva zob, pomembna je tudi njihova poravnava. "Specialisti zobne in čeljustne ortopedije imamo kar nekaj načel, ki jih upoštevamo pri tem, da dosežemo popoln rezultat. Eno od teh je na primer, da je linija zgornjih sekalcev vzporedna z obliko spodnje ustnice. Estetsko deluje tudi, če sta zobna loka tako široka, da se pri nasmehu dovolj vidijo tudi stranski zobje. Pri lepem nasmehu pa je pomembna tudi rdeča estetika, torej zdrava dlesen, ki je pravilne oblike in barve," razloži. Nadaljuje, da se premalo zavedamo, da ima nepravilna postavitev zob oziroma nepravilen ugriz posledice tako na obzobna tkiva kot na čeljustne in vratne mišice. Pri ravnanju zob gre torej za veliko več kot le estetski vidik. Tudi čiščenje nepravilno postavljenih zob je bistveno bolj oteženo. Slabša ustna higiena pa lahko vodi v druge težave in bolezenska stanja zob in čeljusti. Zato, pove dr. Komljanec, ni starostne omejitve za ortodontsko zdravljenje zob. "Moj najstarejši pacient je bil gospod, star 82 let. Nikoli ni prepozno, je pa vsekakor bolje prej, saj dlje ko imamo zobe neporavnane, večje so posledice."

Dr. Helena Komljanec iz Ortodontije Koper poudarja pomen redne in temeljite ustne higiene v času ortodontskega zdravljenja. Foto: Ana Kovač

Edina resna kontraindikacija ortodontskemu zdravljenju je neprimerna ustna higiena oziroma neprimerna tehnika čiščenja zob in obzobnih tkiv. "S fiksnim ortodontskim aparatom postanejo nekatera mesta težko dostopna za čiščenje. V nasprotju s tem pa nova tehnologija, to so nevidne zobne opornice, kot je Invisalign, omogoča odstranitev aparata iz ust, s tem pa so vsa mesta enako dostopna za čiščenje, kot če ne bi bili v ortodontskem zdravljenju. Zdravljenje z nevidnimi opornicami je zato bistveno lažje, z njim pa lahko zdravimo vse nepravilnosti." Poleg enostavnejšega čiščenja so tudi druga vsakodnevna opravila lažja. Aparat lahko vedno snamemo, ko jemo, zato ni nikakršnih omejitev pri hrani. Komljančeva razloži, da je zdravljenje z nevidnimi opornicami približno pol leta krajše od zdravljenja s starejšimi metodami. Vsekakor pa je prednost tudi z estetskega vidika, saj je Invisalign manj opazen oziroma je snemljiv. "Zato ni presenetljivo, da se odrasli pacienti večinoma odločajo le še za tovrstno ortodontsko zdravljenje zob."

Nevidni zobni aparat Invisalign enostavno snamete, preden si očistite zobe. Čiščenje zob je tako popolnoma enako, kot če ne bi bili na ortodontskem zdravljenju. Foto: Ana Kovač

Ne ignorirajte krvavečih dlesni

Za zdravo ustno votlino so ključne tudi zdrave dlesni. Tako kot za ves organizem je tudi za zdrave dlesni pomemben zdrav način življenja. To pomeni ustrezno prehrano ter izogibanje različnim dejavnikom tveganja. "Najpomembnejša pa je redna in pravilna ustna higiena," poudari Mojca Novljan, doktorica dentalne medicine, ki deluje v Medicinskem centru Pušnik Novljan v Novem mestu, in nadaljuje, da na zdravje dlesni lahko vplivajo tudi sistemske bolezni, genetika, različna življenjska stanja, kot je na primer nosečnost, pa tudi dihanje skozi usta. "Zdrave dlesni so rožnate barve in napete, na dotik ne bolijo in ne krvavijo, njihova struktura je podobna pomarančni lupini."

Prvi znak, da je z našimi dlesnimi nekaj narobe, je običajno krvavitev iz dlesni. "Kadar se stanje stopnjuje, se lahko pojavi še zadah iz ust. Ko se začne izgubljati kostnina, se pojavijo razmiki med zobmi, pojavijo se majavi zobje in skrajna faza je, da zobje izpadejo," pojasni dr. Novljanova. "Ko opazimo, da nam dlesni krvavijo, nikakor ne smemo prenehati vzdrževanja higiene. Higiena mora biti takrat še bolj dosledna in natančna. Priporočam obisk pri zobozdravniku, ki bo ugotovil vzrok krvavenja."

"Ko opazimo, da nam dlesni krvavijo, ne smemo prenehati vzdrževati higiene. Ta mora biti takrat še bolj dosledna in natančna," pove dr. Mojca Novljan iz Medicinskega centra Pušnik Novljan. Foto: Ana Kovač

Zobozdravnica razloži, da so vzroki za vnetje dlesni lahko mehke ali trde obloge ob zobnih vratovih, ki nastanejo zaradi neustreznega čiščenja, lahko so vzroki tudi previsne zalivke in neustrezni protetični nadomestki, ki jih je treba zamenjati. "Kadar opazimo, da se je dlesen umaknila, in vidimo korenino, je treba ugotoviti vzroke, zakaj se je to zgodilo. Odmaknjena dlesen se sama od sebe ne more regenerirati, zato je potreben poseg pri specialistu parodontologu. Pomembno je, da stanja ne slabšamo z uporabo trdih zobnih ščetk ali z nepravilno tehniko čiščenja." Pove, da je ravno zobna ščetka učinkovito orodje pri preprečevanju kariesa in ohranjanju zdravih dlesni. Zato je še kako pomembno, da je ustrezna, torej pravilno oblikovana, da ščetine niso pretrde in da doseže vse prostore čim bolj učinkovito, tudi prostore med zobmi, kjer je pojav kariesa najpogostejši.

Premium zobno ščetko VBO priporočajo tudi zobozdravniki in ortodonti z večletnimi izkušnjami. Strinjajo se, da zobna ščetka VBO ustreza vsemu tistemu, kar se jim kot izkušenim zobozdravnikom zdi ključno, ko gre za ustno higieno in zdravje zob. Foto: Ana Kovač