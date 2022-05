Prva zobna ščetka na svetu s ščetinami iz črnega kremena, ki očisti zobe do 40 odstotkov bolje

Ohranjanje lepih zob ni pomembno le z vizualnega vidika, pač pa predvsem z vidika zdravja zob in ustne votline. Neustrezna ustna higiena lahko namreč povzroči nemalo težav, od kariesa, parodontalne bolezni do splošnega slabšega počutja. Dr. Vesna Kaloh, svetovno priznana specialistka za ravnanje zob, priporoča redne zobozdravstvene preglede, trikrat dnevno čiščenje zob in uporabo Premium zobne ščetke VBO , ki so jo zasnovali in potrdili zobozdravniki. Celo tako verjamejo v Premium zobno ščetko VBO, da vas ob njenem nakupu uvrstijo v žreb za denarno nagrado v nagradni igri, ki traja do 20. junija. Ne zamudite!

Dr. Vesna Kaloh je specialistka čeljustne in zobne ortopedije, večkrat nagrajena zobozdravnica in vodja ordinacije je specialistka čeljustne in zobne ortopedije, večkrat nagrajena zobozdravnica in vodja ordinacije Digitalno zobozdravstvo VBO , ki je največji ponudnik za ravnanje zob z nevidnim zobnim aparatom Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 30-letno tradicijo. V sodelovanju z dentalno univerzo Kanagawa na Japonskem je razvila edinstveno zobno ščetko, ki dokazano do 40 odstotkov bolje očisti zobe v primerjavi z drugimi ščetkami.

Vsi vemo, kako pomembna je higiena za zdravje naših zob. Od česa vse je še odvisno njihovo zdravje?

Dejavnikov, da je zob zdrav, je več. Najprej gre za sestavo zoba, ki se gradi že takrat, ko je otrok še v maternici, zato je to odvisno tudi od prehrane mame, pozneje pa od prehrane otroka. Poleg prehrane na zgradbo zob vplivajo tudi genetika in bakterije, ki so v ustih vedno prisotne in jih otrok pridobiva tudi od tistih, s katerimi je v stiku, torej od mame, kadar na primer ona poliže žličko ali dudo, preden jo da otroku v usta. Zato je pomembno, da ima tudi mama zdrave zobe, ki niso vneti in na njih ne nastaja karies. Zgradba zob je končana nekje do 12. leta.

Ko zob enkrat zraste, nanj lahko vplivamo le od zunaj. Zob ves čas obdaja slina, zato je njegovo zdravje odvisno tudi od sestave te – nanjo vplivajo tako prehrana kot hormoni. Čiščenje zob je tudi pomemben dejavnik, ki vpliva na njihovo zdravje.

Čiščenje zob je pomemben dejavnik, ki vpliva na njihovo zdravje. Foto: Ana Kovač

Kako pogosto je priporočljivo obiskati zobozdravnika, če nimamo večjih težav z zobmi?

To je odvisno od starosti. V otroštvu vsekakor pogosteje, ko zobje rastejo in se menjajo. Hkrati je zob najbolj občutljiv na zunanje dejavnike ravno prvi dve leti ali tri leta po tem, ko izraste. Takrat se priporoča kontrole pri zobozdravniku vsaj na pol leta, kjer zobe premažemo z ustreznimi premazi, odstranjujemo zaostale mlečne zobe, če ti ne izpadajo sami, spremlja se razvoj in se po potrebi ustrezno ukrepa, če zobje ne rastejo pravilno.

Pozneje, če je človek zdrav, če ustrezno skrbi za zdravje in higieno svojih zob, če mu ne nastajajo trde zobne obloge, je dovolj enkrat letna kontrola pri zobozdravniku.

Kdaj še posebej priporočate obisk zobozdravnika?

Kot sem že omenila, v otroštvu. Takrat se redno spremlja razvoj ustne votline. Priporoča se tudi v nosečnosti, saj je se takrat sestava sline zaradi hormonov spreminja, kar lahko vpliva na zdravje zob. Priporoča se ljudem, ki niso zdravi in so pod vplivom rizičnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na razvoj kariesa ali parodontalne bolezni, to so na primer tumorji v glavi, obsevanja, sistemske bolezni, ki zmanjšajo količino sline. Tudi starejši ljudje, ki imajo bolj suha usta, naj pogosteje obiščejo zobozdravnika.

Dr. Vesna Kaloh, specialistka čeljustne in zobne ortopedije, je večkrat nagrajena zdravnica. Med drugim je prejemnica naziva Moja zdravnica 2019 po izboru bralcev Vive. Foto: Ana Kovač

Na kakšen način zobe pravilno čistimo?

Optimalno čiščenje zob je trikrat dnevno. Priporoča se, da si zobe očistimo pol ure po jedi, v tem času slina naredi svoje in do določene mere zobe očisti, potem pa zobe poščetkamo. Če smo kje zunaj in nimamo te možnosti, je zelo priporočljivo, da po jedi z vodo speremo usta, s čimer zmanjšamo nastajanje oblog.

Na tem mestu bi poudarila, da tudi pretiravanje s ščetkanjem ni dobro, saj lahko povzroči obrabo sklenine ali umik dlesni, če je ščetkanja preveč. Trikrat dnevno je torej optimalno in dovolj za zdrave zobe.

S ščetkanjem zob torej počakamo pol ure po tem, ko smo jedli. Se je morda pri čiščenju zob treba še čemu izogibati?

Kadar uživamo kislo hrano, na primer razne solate ali limonado, je priporočljivo, da zobe nevtraliziramo z vodo in počakamo s ščetkanjem, ker je po uživanju kisle hrane zob mehkejši in bolj občutljiv.

Kakšna ščetka je najbolj optimalna za odrasle?

Zobna ščetka mora omogočati dostop do vseh delov ustne votline. Glava naj bo torej dovolj majhna, da lahko očistimo tudi zadnje zobe. Ščetine naj ne bodo gladko odrezane, da lahko dosežemo tudi v prostore med zobmi. Ročaj ščetke pa naj bo takšen, da omogoča udobno ščetkanje in nam ne zdrsne iz rok.

Zobna ščetka naj omogoča dostop čisto do zadnjih zob in očisti tudi prostore med zobmi. Foto: Ana Kovač

Kakšna zobna ščetka je najustreznejša za otroke?

Otroci imajo malo drugače oblikovano roko, zato je treba ročaj zobne ščetke temu prilagoditi. Pa seveda otroške ščetke imajo manjšo glavo. Dokler imajo otroci mlečne zobe in v obdobju menjave, bi priporočila ustrezno manjšo ščetko. Ko zrastejo vsi stalni zobje, pa lahko preidemo na zobno ščetko za odrasle.

Razvili ste Premium zobno ščetko VBO. Kako je nastala?

Nastala je predvsem na podlagi izkušenj. Izziv je bil razviti ščetko, ki bo uspešnejša v odstranjevanju zobnih oblog od teh, ki so že na trgu. Vodilo pri tem je bilo razviti ščetko, ki pride dovolj globoko in čim bolj očisti tudi medzobne prostore. V mislih smo imeli dva končna cilja: da razvijemo zobno ščetko, ki uspešno preprečuje nastajanje kariesa in zmanjšuje pojav parodontalnih bolezni. Torej ne le da uspešno očisti zobe, pač pa tudi obzobno tkivo, ki je eden od glavnih dejavnikov pojava vnetij in posledično izgube zob.

Premium zobno ščetko priporočajo tudi zobozdravniki in ortodonti z več letnimi izkušnjami. Strinjajo se, da zobna ščetka VBO ustreza vsemu tistemu, kar se jim kot izkušenim zobozdravnikom zdi ključno, ko gre za ustno higieno in zdravje zob.

Kakšne so prednosti Premium zobne ščetke VBO?

Enostavno je zobe očistiti z več pripomočki. Mi smo pri tem sledili cilju, da razvijemo zobno ščetko, ki bo prodrla dovolj globoko, da se ne bosta pojavljala karies in vnetja dlesni. Naše izkušnje so, da ljudje zobno nitko in medzobno ščetko uporabljajo manj pogosto. Zato smo želeli razviti zobno ščetko, ki bo dosegla tudi medzobne prostore. S tem namenom smo ščetine ob straneh podaljšali. Glavo ščetke smo zmanjšali, kar Premium zobni ščetki VBO omogoča enostaven dostop do sedmic in osmic. Ščetine so na mikroskopski ravni hrapave, saj vsebujejo črni kremen in zato bistveno bolje očistijo zobne obloge.

Še vedno zagovarjamo tudi uporabo zobne nitke, saj le kombinacija Premium zobne ščetke VBO in zobne nitke zagotavlja optimalne rezultate. Ker iz izkušenj vemo, da ljudje zobne nitke ne uporabljajo dovolj pogosto, smo razvili ščetko, ki ob tem očisti zobe bistveno bolje od drugih zobnih ščetk.

Premium zobno ščetko VBO odlikujejo: ščetine iz črnega kremena, ki odstranijo zobne obloge do 40 odstotkov učinkoviteje kot običajna zobna ščetka, in dokazano podaljšajo učinek čistih zob,

edinstvena oblika glave, ki seže prav do zadnjih zob,

optimalna dolžina, debelina in mehkoba ščetin, ki očistijo tudi medzobne prostore,

ter ergonomsko oblikovan ročaj za udobno čiščenje zob dan za dnem.

Na kakšen način ste našli rešitve, ki jih ščetka VBO ponuja?

Najprej smo raziskali, kaj obstoječim ščetkam na trgu manjka, in ugotovili, da te, ki so enakomerno odrezane, ne dosežejo zobnega prostora. Glava zobne ščetke je v veliki večini že obstoječih zobnih ščetk prevelika in zato ne dosega zadnjih zob. Najprej smo torej odpravili te pomanjkljivosti. Hkrati smo podaljšali in stanjšali ščetine ter glavo zobne ščetke preoblikovali tako, da z njo zlahka dosežemo sedmice in osmice.

Pri iskanju podjetja, ki to lahko razvilo, smo dobili informacijo o raziskavi vpliva črnega kremena v ščetinah, ki so jo naredili na Univerzi Kanagawa na Japonskem. Črni kremen je ruda, ki se nahaja le na otoku Hokaido. Na podlagi njihovih dognanj in dokazanih kliničnih študij ter naših 30-letnih izkušenj in ugotovitev smo poiskali podjetje na Japonskem, ki je zadostilo pogojem in zobno ščetko naredilo po standardih, ki smo jih želeli.

Kakšna je vloga črnega kremena, ki ga Premium zobna ščetka vsebuje?

Prednost črnega kremena je v tem, da sprošča negativne ione, kar dokazano podaljša učinek čistih zob. Bakterije se namreč tako slabše tvorijo in razmnožujejo.

Komu priporočate uporabo Premium zobne ščetke VBO?

Premium zobna ščetka je primerna za vsakogar. Priporočam jo vsem, ki svojim zobem privoščijo najboljše in želijo imeti občutno čistejše zobe.

V paketih dobite dovolj Premium zobnih ščetk VBO za vse leto. Foto: Ana Kovač

Zakaj svetujete nakup paketa več ščetk?

Iz izkušenj in pogovor s pacienti vemo, da ko ugotovimo, da potrebujemo novo ščetko, bi jo dejansko že morali zamenjati. Potem lahko traja še nekaj tednov, da dobimo novo ščetko, če je nimamo že doma na zalogi. Potem sta tukaj tudi prihranek časa in udobje. Če kupimo paket šestih zobnih ščetk, naredimo en nakup na leto in imamo funkcionalno zobno ščetko vedno pri roki, ko jo potrebujemo.

Ščetko bi morali povprečno menjati na dva meseca. Seveda je to v dobršni meri odvisno od vsakega posameznika in njegovega načina ščetkanja zob. Ko vidimo, da ščetine niso več ravne, je ščetko vsekakor treba zamenjati.

Razvili smo tudi način, da imajo uporabniki možnost vpisa na naši spletni strani. Na ta način jim ne bo treba nikoli več razmišljati o nakupu zobnih ščetk, saj jim jih po preteku enega leta pošljemo na dom. Uporabniku se nikoli več ne bo zgodilo, da ostane brez uporabne ščetke, in nikoli več ne bo imel dodatnih stroškov in izgubo časa zaradi tega.

Kakšno vlogo ima pri čiščenju zob zobna krema? Na kaj je treba biti pozorni pri nakupu te?

Premium zobna ščetka VBO dokazano učinkovito odstranjuje obloge tudi brez zobne kreme. Za doseganje svežine in krepitev zob z minerali (kalcij, fluor) lahko po ščetkanju uporabite ustno vodo. Tistim, ki uporabljajo zobno kremo, priporočam predvsem, da izberejo takšno, ki je blaga in vsebuje fluoride in kalcijeve ione, ki pomagajo krepiti zobe in pomagajo pri njihovem zdravju.

Zadovoljna uporabnika Premium zobne ščetke VBO sta tudi osebna trenerka Patricia Pangeršič in glasbenik Dejan Vunjak. Po ščetkanju z zobno ščetko VBO sta opazila razliko v čistoči zob, le-ti so po umivanju občutno bolj gladki. Premium zobna ščetka VBO je presegla vsa njuna pričakovanja, zato je ne zamenjata več. Foto: Ana Kovač Foto: Jan Lukanović

Kakšna zobna krema je najustreznejša za otroke?

Iz lastnih izkušenj bi rekla, da je težko najti zobno kremo, ki otroku ustreza. V začetku je niti ne potrebujejo, saj moramo bolj mehansko odstraniti zobne obloge. Pozneje svetujem dodajanje količine za velikost riževega zrna in tako postopno uvajanje. Glede sestave – poiščite takšno, ki ustreza posameznemu otroku in ima dodan fluorid.

Dr. Vesna Kaloh je profesionalna in stoodstotno predana svojemu poklicu. Foto: Ana Kovač

VBO je največji ponudnik nevidnih zobnih aparatov Invisalign v tem delu Evrope. Kako ta zobni aparat deluje?

Zobni aparat je neprimerno prijaznejši do uporabnika, lahko ga sname, medtem ko jé in si umiva zobe, bistveno manj se vidi in lažje se je nanj navaditi, ker ni ostrih delov, ki bi dražili notranjost ustne votline. Pri nevidnem zobnem aparatu je kontrol veliko manj in vse so vnaprej načrtovane, kar je v današnjem hitrem tempu življenja bistvenega pomena.

Ortodont je tisti, ki načrtuje, kako bodo potekali premiki zob. Za to imamo na voljo sodoben program, ki omogoča, da predvidimo najhitrejšo pot do optimalnih rezultatov. Premikov je manj, manjše so možnosti, da bi šlo pri tem kaj narobe ali da bi se zobje poškodovali. Čas obravnave je ustrezno hitrejši kot pri starejših metodah, pri katerih so bili potrebni mesečni posegi v ustih. Pri sistemu Invisalign nevidnih opornic se celoten načrt premikov vnaprej predvidi in šele potem se Invisaglin namesti v usta. Na koncu preverimo in v primeru dodatnih popravkov ponovno načrtujemo opornice.

V primeru nevidnega zobnega aparata Invisaglin ne more iti nič narobe, nič se ne more premikati v napačno smer, kot se lahko zgodi pri drugih tehnikah. To je tisto, zaradi česar je lahko čas obravnave ustrezno krajši tudi do dvakrat.

