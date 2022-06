Tako začne pripovedovati o svojih začetkih v narodno-zabavni glasbi Dejan Vunjak. A po desetih letih glasbenega udejstvovanja in ustvarjanja avtorskih pesmi se je dodobra usidral v srca poslušalcev te zvrsti glasbe. Danes uživa, ko stopi na oder, udari po kitari ter začuti energijo med njim in občinstvom. Ujeli smo ga ravno v času, ko z ekipo spet ustvarja na vso moč. Z nami se je pogovarjal o svoji glasbi, ki mu predstavlja tako poklic kot hobi, svojih nastopih, vzornikih, nabiranju novih moči in skrbi za svoj zaščitni znak – nasmeh .

Dejan Vunjak je bil že od mladih nog v družbi največjih slovenskih glasbenikov. Priljubljenemu pevcu in ustvarjalcu narodno-zabavne glasbe je bila ta položena v zibelko, saj sta bila tako njegov oče Branko Jovanovič Vunjak, legendarni slovenski glasbenik, kot mamina družina glasbeno dejavna. Samostojno glasbeno pot je začel z namenom, da očetova glasba ohrani svoj prostor med poslušalci. Z leti je začel ustvarjati svoje avtorske pesmi, ki so med ljubitelji narodno-zabavne glasbe vedno dobro sprejete.

Kot pevec in glasbenik ste v javnosti začeli nastopati zlasti po očetovi smrti. Imate občutek, da so bili vaši začetki lažji, ker ste podedovali obsežen repertoar očetove glasbe, ki je bila že zasidrana v srca številnih Slovencev?

Zagotovo smo imeli zaradi tega večjo medijsko pozornost, ljudje so nas z večjim zanimanjem poslušali, zanimalo jih je, kaj lahko ponudimo. Hkrati smo imeli več odprtih vrat, ker je oče sodeloval s številnimi ljudmi in bil z njimi v dobrih odnosih. Po drugi strani pa je bilo težje s tega vidika, da so nas poslušali tudi najzvestejši poslušalci mojega očeta, ki so ga spremljali skozi celotno njegovo glasbeno pot. In stopiti v njegove čevlje in nadaljevati njegove poti nikakor ni bilo preprosto.

Prvotni cilj je bil, da nadaljujemo očetovo glasbo, ker si zasluži svoj prostor. Brendi si zasluži, da še naprej živi med ljudmi. Čez leta pa smo začeli ustvarjati tudi svojo glasbo.

Kakšna je v primerjavi z vašimi začetki razlika, ko danes stopite na oder? Greste danes na oder brez vsakršne treme?

Po desetih letih nastopanja se pred nastopom še vedno pojavi trema, ne glede na tip nastopa. Oče mi je enkrat rekel: "Kdor spoštuje svoje občinstvo, mora imeti tremo, ker s tem pokaže, da mu ni vseeno, kako bo oddelal svoj nastop in kaj bo ponudil svojim poslušalcem, ki so mu že leta zvesti." Pred nastopom se sprašujem, ali bo vse v redu, bo ozvočenje v redu, bo moj glas zdržal. Vse mogoče misli se mi takrat podijo po glavi, ko stremiš k temu, da daš čim več pozitivne energije poslušalcem, ki so prišli na nastop in se želijo imeti lepo.

Ko enkrat stopim na oder in prvič udarim po kitari, vsa trema izgine in se začnem prepuščati in samo uživati v nastopu. Ob dobri energiji med mano in občinstvom nasmeh na usta pride sam od sebe.

Kje dobite navdih za besedila svojih pesmi?

Zelo različno. Največkrat iz resničnega življenja, iz nekih situacij, ki se mi zgodijo, ali pa iz situacij, ki mi jih drugi pripovedujejo. Zato se tudi zelo zelo rad pogovarjam z ljudmi, tako izvem, kako drugi ljudje živijo, kaj si mislijo, čemu pripisujejo pomen v življenju. Veliko sodelujem tudi z Anžetom Zavrlom iz skupine Gadi. Tudi z Aleksandrom Ježem, slovenskim kantavtorjem, sva že naredila nekaj uspešnic. Predvsem si želim, da moja glasba pošlje poslušalcem neko sporočilo. Tako na primer v pesmi Ni je lepše, kot si ti želim sporočiti, da je pomembna notranjost človeka, ne zunanja podoba.

Za kakšno občinstvo najraje nastopate?

Najraje nastopam za občinstvo, ki se pride zabavat, ki rado prisluhne moji glasbi. Pokojni Aki iz skupine Parni valjak je nekoč zelo dobro povedal: "Ni slabega občinstva, so le slabi poslušalci." S tem bi se zelo strinjal. Občinstvo pride na moj nastop in mi že s tem da priložnost. Na koncu je na meni, da to izkoristim v svoj prid in kar največ ponudim svojim poslušalcem.

"Ko sem bil pri dr. Vesni Kaloh, sva se celostno lotila mojih zob, tako zdravstveno kot vizualno." Foto: Jan Lukanović

Kako se pripravljate na nastope?

Ne potrebujem posebnih priprav, niti za to ne potrebujem več počitka. Na koncu adrenalin naredi svoje, že sama energija med ljudmi in mano mi da dovolj energije za ves nastop.

Koliko vam po nastopih pomeni počitek? Na kakšen način si naberete novih moči?

Odvisno od nastopa. Včasih se zgodi, da sem po nastopu poln adrenalina in energije. Včasih pa preprosto telo sporoči, da je bilo zaporednih dogodkov preveč, takrat mi najbolj ustreza, da si pogledam dober film ali pa se na lahkoten način družim s prijatelji. To mi zagotovi nove moči in energijo.

Kako skrbite za svojo zunanjo podobo?

Lahko bi bolje (smeh, op. a.). Lahko bi več spal in bil bolj športno aktiven, a mi preprosto čas tega ne dopušča. Pomembneje se mi zdi, da ohranjam dobro počutje in pozitivno energijo. Pred kratkim sem si tudi uredil svoje zobe.

"Po priporočilu dr. Vesne Kaloh sem začel uporabljati Premium zobno ščetko VBO, ki je presegla vsa moja pričakovanja." Foto: Jan Lukanović

Nasmeh je res vaš zaščitni znak. Kako skrbite zanj oz. za svoje zobe?

Da je moj nasmeh postal moj zaščitni znak, se je zgodilo popolnoma spontano. Temu primerno sem se zato odločil za zobni aparat Invisalign, ki se mi je zdel najboljša rešitev, če želim skorajda neopazno urediti postavitev svojih zob. Pri tem mi je svetovala dr. Vesna Kaloh, izkušena zdravnica dentalne medicine ter specialistka čeljustne in zobne ortopedije. Zobni aparat Invisalign mi zdaj zobe pomika nazaj, pri tem pa sploh ni opaziti, da ga imam, in me pri mojem poklicu nikoli ne ovira.

Na kakšen način pa skrbite za čistočo in zdravje zob?

Ko sem bil pri dr. Vesni Kaloh, sva se celostno lotila mojih zob, tako zdravstveno kot vizualno. Po njenem priporočilu sem začel uporabljati Premium zobno ščetko VBO, ki je presegla vsa moja pričakovanja. Z lahkoto dosežem modrostne zobe, ker je glava ščetke na koncu ožja. Poleg tega ima izredno mehke in na koncu stanjšane ščetine, kar pomaga pri temeljitejšem, a kljub temu nežnem čiščenju. To opazim vsakič po čiščenju, ko grem z jezikom po zobeh in so občutno bolj gladki, kot so bili po uporabi drugih zobnih ščetk. Ščetine namreč vsebujejo črni kremen, ki dokazano bolje očisti zobe, tudi brez uporabe zobne kreme. Čeprav so ščetine izjemno mehke, tudi po redni in vestni uporabi ne spremenijo svoje oblike.

Premium zobno ščetko VBO odlikujejo edinstvene ščetine s črnim kremenom, zaobljena oblika glave, optimalna dolžina, debelina in mehkoba ščetin ter ergonomsko oblikovan ročaj za udobno čiščenje zob dan za dnem. Foto: Jan Lukanović

Kaj poleg glasbe še radi počnete?

Uživam v veliko stvareh. Rad se ukvarjam z videoprodukcijo, mediji in različnimi TV-šovi, rad plešem, sodelujem pri muzikalih. V zasebnem življenju mi je v užitek kolesarjenje, pa tudi boks, s katerim se ljubiteljsko ukvarjam.

Si morda vzamete kdaj čas zase? Kaj takrat najraje delate?

Mislim, da imam kar veliko srečo, da se lahko ukvarjam s tem, kar rad počnem. Hobi in poklic se pri meni zato ves čas prepletata. Včasih grem le v studio in poslušam glasbo ali pa igram na bobne. Te sem namreč začel igrati pri svojih šestih letih in še vedno rad udarjam po njih. Izredno rad se tudi družim s prijatelji. Vsekakor pa pridejo trenutki, ko sem sam s sabo in si pogledam kakšen dober film.

Kdo je vaš največji glasbeni vzornik?

To je vsekakor moj oče Branko Jovanović Vunjak - Brendi. Čisto preprosto zato, ker je s srcem in dušo in s tistim, kar je rad delal, lahko užival v življenju. Ljudje so mu to dovolili, ga spremljali. In še vedno, kamorkoli pridem, ljudje o njem govorijo le lepe stvari. Moj oče je bil preprost človek, znal se je poistovetiti z marsikom, se pogovarjati z ljudmi. Ustvaril je čudovite melodije, besedila in aranžmaje – bil je res mojster v tem, kar je delal. Njegovo prvo pesem Mandarina, ki je stara že več kot 30 let, ljudje, tako mladi kot stari, še vedno radi prepevajo.

Ali to zvrst glasbe tudi sicer najraje poslušate v prostem času?

V prostem času poslušam vse. Študiral sem na akademiji za glasbo, kjer sem se spoznaval s klasiko. Hkrati izhajam iz družine, kjer je doma narodno-zabavna glasba. Poslušam pa čisto vse, kar je med tema dvema skrajnostma.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Prvi cilj je čim več nastopov v prihajajočem času in to, da ohranimo dobro poslušanost. Po dveh manj aktivnih letih smo trenutno zelo zaposleni in v kratkem lahko pričakujete več naših novih pesmi.

