Patricia Pangeršič: Skrivnost popolnega telesa je v spremembi življenjskega sloga

Tokrat smo v "Zvezdah na off" obiskali osebno fitnes trenerko Patricio Pangeršič, ki s svojimi programi dosega zavidljive rezultate na področju preoblikovanja telesa in sprememb življenjskega sloga. Patricia Pangeršič je lastnica naziva Femme Fatale, ki le potrjuje njen trud pri tem, kar počne. Šport ji je blizu že iz otroštva, trenirala je tenis, košarko, ples, a se v nobenem od njih ni našla. Danes je njeno delo tudi njen hobi, saj v njem neznansko uživa. Razkrila nam je, kaj ji pomenijo pridobljeni nazivi, katere vaje bi moral delati vsak, v kakšne kopalke bo skočila to poletje ter tudi to, zakaj si večkrat dnevno očisti zobe .

V kopalnici preživi veliko časa

Pa ne zaradi mejkapa ali urejanja las, pač pa zaradi skrbi za svoje zobe. Ni težko opaziti, kako bleščeč je njen nasmeh. Že leto in pol nosi Invisaglin, nevidni zobni aparat, ki ji popravlja ugriz in postavlja zobe na svoje mesto. Patrica Pangeršič veliko časa nameni ustni higieni, zobe si očisti večkrat na dan. In ravno med tem opravilom jo je ujela tudi novinarka Tjaša Platovšek.

Ob uporabi Premium zobne ščetke VBO za resnično čiste zobe zobna krema ni nujno potrebna. Foto: Ana Kovač

Navdušenje nad športom se je začelo že v otroštvu

Z očetom sta hodila na košarkarske, hokejske in nogometne tekme. Trenirala je tenis, košarko, ples, a se navsezadnje ni našla v nobenem od teh. Danes neznansko uživa v svojem delu. Čeprav ni imela nikoli težav s prekomerno težo, so jo motile obloge na določenih mestih. Teh se je uspešno znebila in si pridobila postavo, ki si je želi marsikatera ženska. Je lastnica najbolj seksi zadnjice. A Patrica poudari, da so redni trening in skrb za zdravo in uravnoteženo prehrano že osem let njen vsakdan. Popolnega telesa ni pridobila čez noč, pač pa je posledica spremembe življenjskega sloga.

Foto: Ana Kovač

Vsaka, ki se z njo in Fit Akademijo loti preobrazbe telesa, si mora najprej odgovoriti na vprašanje, zakaj se je tega lotila. Če je motiv v tem, da bo videti bolje od sosede ali znanke, obstaja verjetnost, da jo bo zelo hitro minila motivacija, ker bo telovadila iz napačnih razlogov.

Je fit poletno telo še dosegljivo?

Čeprav smo tik pred poletjem, Patricia Pangeršič pove, da še imamo čas, če želimo preoblikovati telo pred skokom v kopalke. Prve spremembe na telesu namreč lahko opazimo že po prvem tednu, ko vpeljemo nov način prehranjevanja – manj smo napihnjeni, prebava je boljša, več imamo energije in vse to vpliva na splošno dobro počutje. Ogromno torej še lahko naredimo pred poletjem.

Priporočljive vaje za vsakogar

Raztezne vaje bi morali izvajati večkrat tedensko, saj pripomorejo k večji gibčnosti telesa. Posledično lažje izvajamo tudi druge vaje in občutimo manj bolečin. Priporočljive vaje za vsakega, ki nima poškodb ali bolečin, so tudi počepi, sklece, vaje za hrbet in predvsem za zadnji del. Zadnje so pomembne, ker so mišice hrbta oz. zadnjega dela zaradi narave našega dela slabše natrenirane.

Foto: Ana Kovač

