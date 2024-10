33-letnik v vozilu prevažal za pet tisočakov ukradenih zobnih ščetk

Celjski policisti so pri kontroli prometa ustavili športno vozilo tujih registrskih tablic, ki ga je vozil državljan Češke. Med postopkom so ugotovili, da ima v vozilu večje število zobnih in medzobnih ščetk in nastavkov zanje. Stvari v vrednosti najmanj pet tisoč evrov je ukradel v več trgovinah po Sloveniji, so sporočili s Policijske uprave Celje.