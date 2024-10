Mariborčanko ogoljufal za 60 tisočakov. "Mnogi so izgubili čisto vse imetje."

Občanka z območja Maribora se je odzvala na ponudbo trgovanja s kriptovalutami preko spleta in v skupni vrednosti nakazala finančna sredstva več kot 60 tisoč evrov. Neznani storilec jo je ponovno kontaktiral in pozval naj nakaže dodatna sredstva ter tako pridobi predhodno nakazana finančna sredstva.

Ob tem znova opozarjajo, da če vam pri investiranju obljubljajo velike zajamčene zaslužke brez tveganja, ne nasedajte. "Naj vas ne premamijo lepe besede, zeleni grafi in neverjetne zgodbe novonastalih bogatašev. Mnogi so v investicijskih prevarah izgubili čisto vse," so navedli.

Kot so še zapisali, so glavna tarča spletnih goljufov največkrat začetniki v svetu kriptovalut in investicijskega poslovanja. Investicijske prevare se največkrat začnejo z lažnimi oglasi. Kako so videti, si poglejte na tej povezavi.

Če ste bili žrtev prevare

Če še niste nakazali denarja, enostavno prekinite vso komunikacijo z goljufi. Ne odzivajte se na njihove klice, tudi če vam grozijo. Če je prišlo do oškodovanja, pa goljufijo nemudoma prijavite policiji. Prijavo lahko podate osebno na lokalni policijski postaji, preko klica na 113, pisno, po elektronski pošti ali preko e-uprave.

Na SI-CERT lahko pošljete prijavo in opis prevare, vendar pa vam tam ne morejo pomagati pri povračilu izgubljenih sredstev. Prijavo lahko pošljete po elektronski pošti na naslov cert@cert.si.

Previdnost nikoli ni odveč

Če razmišljate o kakršnihkoli investicijah, sploh v kriptovalute, še pred prvim nakazilom nujno poiščite mnenja strokovnjakov. Če boste sami iskali informacije na spletu, bodite previdni, saj goljufi na različnih spletnih straneh in forumih objavljajo lažne ocene svojih lažnih platform.