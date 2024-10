Nova žalostna zgodba reševanja živali: začelo se je srečno, nato pa ... #foto

Koprski policisti so na mejnem prehodu Dragonja pred nekaj dnevi reševali mladiča divjega prašiča, so sporočili na profilu koprske policijske uprave na Facebooku. Žal se zgodba ni končala srečno. Kljub temu da so ga lovci oskrbeli in ga poskušali spustiti nazaj v naravo, je bil ta na žalost tako obnemogel, da so ga morali usmrtiti. Predsednik strunjanskih lovcev je za Primorske novice dejal, da je bil morda bolan ali pa ga je zadel avtomobil.

Policisti na mejnem prehodu Dragonja so naleteli na mladiča divjega prašiča. Ker se je dva dni zadrževal v okolici policijskega poslopja, so ga prijeli, ga v hudem nalivu odnesli pod streho, zavili v odejo in ga predali predstavniku LD Strunjan.

Rešili so ga v močnem nalivu, ga zavili v odejo in odnesli pod streho. Foto: PU Koper/Facebook

"Ko sva s kolegom prišla na kraj, so ga imeli zavitega na klopi, ena uslužbenka policije ga je celo poskušala hraniti z jogurtom. Ležal je popolnoma nemočen," je za Primorske novice povedal predsednik Lovske družine Strunjan Matjaž Smrkolj.

Zgodba nesrečnega divjega prašička se je policistov zelo dotaknila. Foto: PU Koper/Facebook

Smrkolj je povedal, da je prašiček, medtem ko so ga prenašali, imel drisko, zato so takoj vedeli, da z njim nekaj ni v redu. Lovci so ga poskušali oskrbeti in mu pomagati, a ker se mladiček ni premaknil, ni mogel hoditi, so ga skladno s protokolom ukrepanja ob sumu prašičje kuge usmrtili.