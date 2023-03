Zagotovite si desetletno zalogo trenutno najboljše zobne ščetke na trgu #nagradnaigra

Skrb za čistočo zob je ključna pri vzdrževanju dobre ustne higiene in tudi splošnega zdravja. Najpomembnejši korak pri ohranjanju zdravih zob je redno in pravilno ščetkanje, vendar pa niso vse zobne ščetke enako kakovostne in učinkovite pri skrbi za čistočo in zdravje ustne votline. Izbira zobne ščetke zato pomembno vpliva na učinkovitost vaše vsakodnevne skrbi za zobe.

Premium zobna ščetka po zaslugi črnega kremena bolje očisti zobe. Prednost črnega kremena je v tem, da sprošča negativne ione, kar dokazano podaljša učinek čistih zob. Foto: Ana Kovač

Nedolgo tega je Slovence obnorela Premium zobna ščetka VBO s ščetinami iz črnega kremena. Velja za eno najboljših ščetk trenutno pri nas, ki kar 40 odstotkov učinkoviteje pomaga pri odstranjevanju zobnih oblog in bakterij z zob ter dlesni v primerjavi z drugimi zobnimi ščetkami.

S prepozno menjavo je zobna ščetka do 50 odstotkov manj učinkovita

Zobna krema pripomore k svežini v ustni votlini in splošni higieni, vendar pa sta najpomembnejša izbira dobre zobne ščetke in sam način ščetkanja. Dobra zobna ščetka mora izpolniti dva cilja, in sicer da temeljito odstrani zobne obloge in ob tem ne poškoduje dlesni. Pri tem velja poudariti, da je za učinkovito čiščenje zobno ščetko treba redno menjavati.

Zobozdravniki priporočajo redno menjavo zobne ščetke, čeprav ščetka še ni zacvetela. Raziskava, ki so jo preteklo poletje izvedli v podjetju VBO, je pokazala, da je priporočen čas za menjavo ščetke na dva meseca, ker večina ljudi v tem času ščetko že toliko obrabi, prav tako se v tem času na njej lahko razvijejo bakterije in nastane vodni kamen. Njena učinkovitost je zato bistveno zmanjšana, lahko celo za polovico slabše očisti zobe. Uporaba stare zobne ščetke lahko povzroči slabo ustno higieno in poveča tveganje za težave z zobmi

Zobna ščetka hitro izgubi svojo pravo funkcijo, tudi do 50 odstotkov. Foto: Digitalno zobozdravstvo VBO

Da se izognemo temu, da bi si zobe umivali z obrabljeno zobno ščetko, ki lahko negativno vpliva na ustno higieno, so pri VBO pripravili poseben naročniški program. Uporabnikom s sklenitvijo naročnine vsako leto pošljejo paket zobnih ščetk. Tako imate pri roki povsem novo Premium zobno ščetko VBO vedno, ko je stara že obrabljena.

Naročnina na Premium zobno ščetko VBO ima več prednosti

Ščetka je na voljo na številnih prodajnih mestih po Sloveniji, a njene prednosti najbolje izkoristite z naročnino.

Ob sklenitvi naročniškega paketa prihranite denar, pri sklenitvi naročnine 12 ščetk kar 37 odstotkov. Ščetke zadostujejo za vse leto optimalnega čiščenja za dve osebi. Ščetke vam pošljejo brezplačno na vaš naslov. S tem se izognete težavam pri iskanju in nakupovanju zobnih ščetk v trgovini ter ste prepričani, da imate svežo in učinkovito zobno ščetko vedno pri roki. Poleg tega je naročnina neobvezujoča in jo lahko kadarkoli prekličete ali jo prilagodite svojim potrebam.

Ob sklenitvi naročnine vam podarijo 30-odstotni popust na tretma profesionalne ustne higiene, ki ga lahko izkoristite v Ljubljani (VBO), Mariboru (VBO), Novem mestu (Pušnik-Novljan) in Radečah (Zobozdravstvo Gros).

Naročnina na Premium zobno ščetko VBO zagotavlja, da prejemate vrhunske zobne ščetke, ki so oblikovane za učinkovitejše in prijetnejše čiščenje zob. To lahko pripomore k izboljšanju zdravja vaših zob in dlesni ter vam zagotavlja, da uporabljate izdelke najvišje kakovosti.





Foto: Ana Kovač

Premium zobna ščetka VBO je plod slovenske inovativnosti in japonske tehnologije Dr. Vesna Kaloh je specialistka čeljustne in zobne ortopedije, večkrat nagrajena zobozdravnica in vodja ordinacije Digitalno zobozdravstvo VBO. Foto: Ana Kovač Premium zobno ščetko VBO je razvila specialistka čeljustne in zobne ortopedije dr. Vesna Kaloh v sodelovanju z dentalno univerzo Kanagava na Japonskem. Osnovno vodilo razvoja je bilo ustvariti najučinkovitejšo zobno ščetko, ki očisti vse površine zoba. Premium zobna ščetka VBO to zmore, saj ima primerno obliko in velikost glave, da doseže tudi nepravilno postavljene in delno izrasle zobe. Stranske ščetine na vrhovih so stanjšane in podaljšane, da dosežejo težje dostopna mesta ter lahko prodrejo v zobne medprostore in temeljito očistijo vsa potencialna mesta nabiranja ustne umazanije. Površine ščetin so zaradi impregniranega črnega kremena hrapave (na mikroskopski ravni), zato dokazano kar do 40 odstotkov* bolje očisti zobe v primerjavi z drugimi ščetkami.



Črni kremen je ruda z otoka Hokaido na Japonskem. Nastaja s fosilizacijo alg v morju, ki v svojih celičnih stenah kopičijo kremen. Zaradi svoje sestave med ščetkanjem sprošča negativne ione in s tem izboljša učinek ščetkanja, saj se zmanjša število bakterij v slini. Številni Slovenci, ki so ščetko preizkusili, so se prepričali o njenem učinkovitejšem odstranjevanju zobnih oblog. Če je še niste preizkusili, jo s kodo SIOL50, ki velja od 15. marca dalje, lahko naročite po polovični ceni.







