Najboljša zobna ščetka na tržišču tudi po mnenju zobozdravnikov

Zobne obloge nastajajo pri vseh ljudeh. Hitrost nastajanja pa je odvisna od naših prehranjevalnih navad, morebitnih bolezni in posledično jemanja zdravil, do dnevno popite tekočine, škodljivih razvad … Ustrezna izbira pripomočkov in njihova redna ter pravilna uporaba sta zato ključni za vzdrževanje optimalne higiene zob in zdravja ustne votline. V vsej ponudbi zobnih ščetk je zato nemalokrat težko izbrati pravo. Mi smo se po nasvet obrnili k zobozdravniku z večletnimi izkušnjami. "Najpomembnejše merilo pri izbiri pripomočkov za ustno higieno je njihova učinkovitost. Po moji oceni je trenutno na tržišču najboljša Premium zobna ščetka VBO ," pove dr. Marko Miljavec, s katerim smo se pogovarjali o prednostih Premium zobne ščetke VBO, o tem, kako zobne obloge pravilno odstranjujemo in o morebitnih posledicah, ki jih te puščajo na zdravju naših zob in ustne votline.

Trenutno najboljša ščetka na tržišču

Dr. Miljavec prednosti Premium zobne ščetke VBO vidi v ergonomsko oblikovanem ročaju in edinstveni obliki glave, ki omogoča čiščenje težje dostopnih mest, delno izraslih in nepravilno postavljenih zob. Ščetka ima po njegovem mnenju optimalno dolžino, debelino in mehkobo ščetin, ki lahko dosegajo tudi predele med zobmi in ob dlesni. Poleg tega ščetine, ki vsebujejo črni kremen, do 40 odstotkov bolje očistijo zobe od običajnih zobnih ščetk. "Vesel sem, da je dr. Vesna Kaloh videla prednosti te rude in izpeljala idejo do končnega izdelka ter s tem omogočila vsem nam, da imamo lahko boljšo ustno higieno," poudari pomen črnega kremena, ki ga vsebujejo ščetine.

Po ščetkanju s Premium zobno ščetko VBO so zobje občutno bolj gladki, občutek čistih zob in ust pa je bistveno daljši kot pri uporabi klasičnih zobnih ščetk. Foto: Ana Kovač

Dr. Marko Miljavec Japonsko povezuje z visokimi zahtevami medicinskih izdelkov in zagotavljanjem visoke ravni varovanja zdravja. Zato meni, da podatek, da je narejeno na Japonskem, zagotavlja še dodatno kakovost.

Dr. Marko Miljavec ima zasebno zobno prakso Dentavital od leta 2006. Pri svojem delu sledi cilju, da pacientom pomaga doseči in obdržati najboljše možno oralno zdravje. Njegovo geslo je, da zadovoljen pacient odtehta ves trud in delo. Foto: Ana Kovač

Trde zobne obloge lahko očisti le zobozdravnik

Dr. Marko Miljavec pove, da je ustrezna ustna higiena tista, ki v prvi vrsti skrbi za hitrost nastajanja zobnih oblog. Sladkorji, ogljikovi hidrati, premalo tekočine, kajenje, različne bolezni in zdravila – vse to vpliva na hitrejše nalaganje oblog. "Hitreje se obloge nalagajo, večkrat je potrebno njihovo odstranjevanje. Se pa odstranjujejo od štirih mesecev pa do enega leta," pojasni priporočljivo pogostost odstranjevanja zobnih oblog.

Premium zobno ščetko VBO odlikujejo ščetine s črnim kremenom, edinstvena oblika glave ščetke, optimalna dolžina, debelina in mehkoba ščetin ter ergonomsko oblikovan ročaj. Foto: Ana Kovač

"Mehke zobne obloge ali zobni plak nastanejo že kmalu po ščetkanju. To je lepljiva, prozorna, mehka usedlina, sestavljena iz ostankov hrane, bakterij in njihovih presnovnih produktov. Mehke obloge lahko odstranimo z ustreznim ščetkanjem in nitkanjem. Če pa se pustijo predolgo časa na zobeh, to je pribl. 48 ur, pa mineralizirajo in z mehkih oblog tako nastanejo trde zobne obloge oziroma zobni kamen. Zobnega kamna ne morete več odstraniti s ščetko oz. nitko. Za njegovo odstranjevanje potrebujete profesionalno odstranjevanje zobnih oblog pri zobozdravniku," razliko med mehkimi in trdimi zobnimi oblogami opiše dr. Miljavec.

Premium zobna ščetka VBO je prva ščetka na svetu s ščetinami iz črnega kremena, ki dokazano* očisti zobe do 40 odstotkov bolje. Foto: Ana Kovač

Mehke zobne obloge nastajajo na vseh površinah zob. Ali bo z njih nastal zobni kamen oz. trde zobne obloge, pa je odvisno od ustreznosti ščetkanja. "Najhitreje nastanejo trde zobne obloge ob izvodilih žlez slinavk, to je na jezični strani spodnjih sekalcev in na lični strani zgornjih molarjev ter na težje dostopnih oziroma neočiščenih predelih. To so predvsem predeli med zobmi in ob dlesni," pojasni sogovornik. "Bakterije, ki se nahajajo v mehkih in trdih oblogah, so razlog za večino bolezni v ustni votlini, saj povzročajo tako karies kot tudi vnetje obzobnih tkiv, parodontalno bolezen."

Trde zobne obloge najpogosteje nastajajo na težje dostopnih mestih, ki zaradi tega ostajajo neočiščena. To so predvsem predeli med zobmi in ob dlesni. Foto: Ana Kovač

Dr. Marko Miljavec odsvetuje uporabo obrabljene zobne ščetke, saj bo ta neustrezno očistila zobe, ker ne bo odstranila vseh zobnih oblog in zato se bo zelo povečala možnost za nastanek zobnega kariesa oziroma bolezni obzobnih tkiv.

Medzobni prostori predstavljajo dve petini površine zoba

"Naši zobje so ovalne oblike in med zobom ter dlesnijo se nahaja zobni sulkus, žlebiček, ki je najpogosteje med ščetkanjem spregledan oz. ostaja ob neustrezni ustni higieni neočiščen, prav tako pa tudi predeli med zobmi, ki so težje dosegljivi in ob neustrezni higieni ostajajo tudi neočiščeni," zobozdravnik razloži, katere dele ustne votline pogosto nenamerno spuščamo med ščetkanjem. "Medzobni prostori predstavljajo dve petini površine zoba, in če so neočiščeni, pomeni, da imate dve tretjini površin zob neočiščenih. Posledici slabo očiščenih medzobnih prostorov sta zobna gniloba in parodontalna bolezen, ki se najpogosteje začne ravno med zobmi."

Stranske ščetine na vrhovih so stanjšane in podaljšane, da dosežejo težje dostopna mesta in prostore med zobmi. Foto: Ana Kovač

Obstajajo različni načini čiščenja medzobnih prostorov. Najprej seveda vse površine zoba očistimo z zobno ščetko. Dr. Miljavec poudari, da temu nujno sledi čiščenje z zobno nitko ali medzobno ščetko. Kateri način je najprimernejši, je odvisno od vsakega posameznika, od same oblike in velikosti medzobnih prostorov, tako da se o tem individualno pogovorijo z vsakim pacientom in mu tudi svetujejo, kaj je zanj najbolje.

Premium zobno ščetko VBO priporočajo tudi zobozdravniki in ortodonti z večletnimi izkušnjami. Foto: Ana Kovač

Pri otroških zobeh je najpogostejša težava zobna gniloba

Karies oz. zobna gniloba se pojavi zaradi slabe ustne higiene, neprimernih prehranskih navad in same strukture mlečnega zoba, ki ima tanjšo sklenino v primerjavi s stalnim. Dr. Miljavec pove, da tudi trde zobne obloge nastajajo na mlečnih zobeh in jih je prav tako treba odstranjevati. Pri otrocih predlaga zobno nitko takoj, ko prideta dva zoba v stik. Seveda otrokom pri tem pomagajo starši oz. skrbniki.

Pri nakupu zobne ščetke za otroke se mu zdi najpomembnejše, da je glava ščetke dovolj majhna, da doseže vse predele v ustni in da je ročaj udoben za otroško roko.

* Raziskava Dentalne univerze Kanagawa, Japonska

