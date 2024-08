V času Rimskih iger, ki so na sporedu ta konec tedna, se najstarejše slovensko mesto Ptuj spremeni v rimski Poetovio. Mesto bodo zavzeli gladiatorji in legionarji, ki bodo predstavili življenje in običaje v starem Rimu. Med odmevnejšimi dogodki ta vikend so tudi koncert ob 70. obletnici Ansambla Štirje kovači, festival Portoroške noči ter dogajanje na Letnem odru Ruše, kjer bodo nastopili Severina, skupini Flirrt in Invite ter Klapa Cambi.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Jubilejni koncert ob 70-letnici Ansambla Štirje kovači

Prihajajoči konec tedna je v okviru mendarodnega festivala narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra 2024 na sporedu jubilejni koncert ob 70. obletnici delovanja Ansambla Štirje kovači. Ta bo potekal v petek na športnem igrišču Graška Gora, v primeru slabega vremena pa v nedeljo. Na prireditvi z večletno tradicijo bodo nastopili tudi drugi uveljavljeni ansambli, kot so Spev, Rosa, Petka, Vihar, Koroški kvintet, Potep, Tapravih 6 ter vokalna skupina Breznik.

V najstarejšem slovenskem mestu Ptuj se v petek začenjajo tradicionalne Rimske igre, ki bodo potekale vse do nedelje. V tem času se bo Ptuj spremenil v rimski Poetovio, mesto pa bodo zavzeli gladiatorji in legionarji, ki bodo predstavili življenje in običaje v starem Rimu. Sodelovalo bo več kot 800 udeležencev, ki bodo uprizorili tudi povorko v starem mestnem jedru ter prikazali, kako je bil pred 2.000 leti videti rimski tabor. Organizatorji vabijo, da podoživite veličastno preteklost našega najstarejšega mesta.

Na koncertu ob 65-letnici delovanja ansambla Štirje kovači je zbrane nagovoril takratni premier Marjan Šarec. Foto: STA

Ptuj pa ta konec tedna ne bodo zavzeli le gladiatorji, ampak tudi ljubitelji elektronske glasbe. V soboto je namreč na sporedu dogodek HeARTbeat Ptuj, kjer bodo v enem dnevu združili umetnost, glasbo in žur. Potekal bo na dvorišču Stare steklarske, kjer boste lahko čez dan uživali v različnih igrah ter ob zvokih ambientalne in chill-out elektronske glasbe. Ob tem bodo mladi umetniki predstavili svoja dela, za vse željne ustvarjanja pa bo na voljo delavnica analogne glasbene produkcije ob kiparjenju v živo. Ko pade mrak, vas bodo z elektronskimi ritmi v noč popeljali mladi DJ-ji.

V starem mestnem jedru Črnomlja se v petek začenja že 15. festival dobre glasbe, smeha, kulture, športa in kulinarike Črnfest. Potekal bo vse do 24. avgusta. Posebnost festivala je v tem, da obiskovalcu ponuja intimno srečanje in doživljanje nastopajočih, kar je popolnoma drugačna izkušnja kot spremljanje dogajanja na velikih odrih. V petek je na sporedu nastop ljubljanskega umetnika Marka Jacoba Cavazze, znanega tudi pod imenom Vazz, ter glasbenika in umetnika Ružno pače (pravo ime Žan Pasarić). V soboto boste lahko uživali v turnirju v odbojki ter nastopu hrvaških skupin Svemirko in The beat fleet, v nedeljo pa v bogati kulinarični ponudbi.

Mark Jacob Cavazza (Vazz) je sin slovenskega igralca Sebastijana Cavazze in njegove nekdanje žene Staše Eline Verbič. Foto: Mediaspeed

Od Big Foot Mame in Klemna Slakonje do Severine in Vlada Kreslina

Izpostavljamo še nekaj dogodkov, kjer bo zagotovo poskrbljeno za dobro glasbo, družbo in zabavo. V okviru Portoroških noči je v športnem parku Portorož v petek na sporedu dobrodelni koncert skupin Big Foot Mama in Hornets. S prostovoljnimi prispevki bodo zbirali denar za rehabilitacijo Aleša iz Lucije, ki se je nedavno hudo ponesrečil.

V bližnji Izoli prav tako v petek pripravljajo koncert Klemna Slakonje & Small Banda. V nepozabnem, smeha polnem večeru, v katerem bodo zasijali njegovi pevski, igralski in imitacijski talenti, se bo Slakonja z vrhunskimi glasbeniki sprehajal med različnimi žanri. V nastop bo med drugim vključil Slavoja Žižka, Jana Plestenjaka, Modrijane, Eda Sheerana, Franka Sinatro in Luciana Pavarottija.

Po prestavljenem dogodku se v petek na Bledu obeta akustični koncert skupine Tabu. Ta bo potekal v izjemnem vzdušju z razgledom na Blejsko jezero, na Veslaških tribunah v Veliki Zaki na Bledu. Skupina napoveduje čudovit poletni glasbeni večer v družbi razširjene akustične zasedbe.

Na Štajerskem se medtem zaključuje festivalsko dogajanje na 25. Letnem odru Ruše. Gre za edinstven kamniti amfiteater na samem vznožju Pohorja, ki ponuja resnično posebno doživetje. V petek bosta tam nastopili skupini Flirrt in Invite, v soboto Severina, v nedeljo pa Klapa Cambi.

V Lovrencu na Pohorju bodo v okviru Jezernikovih dni v soboto obiskovalce zabavali Vlado Kreslin in skupina Mali bogovi. S svojimi največjimi uspešnicami bodo na koncertu na prostem ustvarili nepozabno rock atmosfero, ki bo navdušila vse generacije.

Na gradu Vurberk pa je v soboto na sporedu šesti dogodek #PULSEcastle, kjer se t. i. Pulse DJ-ji borijo za obstanek house glasbe. Kot glavni nastopajoči bo tam nastopil priznani DJ in producent Aney F, pridružili pa se mu bodo še ⁠Risa Brown, Sibbjag, ⁠T-Jay in ⁠OM.

Klemen Slakonja v Izoli ne bo pozabil na izvedbo preroške pesmi Putin, Putout, ki je na platformi YouTube presegla kar 50 milijonov ogledov. Foto: Mediaspeed

Na Primorskem Tanja Žagar, v Zasavju pa Ansambel Saša Avsenika

Ljubiteljem gasilskih veselic bo ta konec tedna še posebej naklonjen. Te so namreč na sporedu na vseh koncih Slovenije. Izpostavljamo tiste, na katerih bo še posebej zabavno. V petek priporočamo obisk Naklega (Podbrezje), kjer bo zbrane zabaval Dejan Vunjak s skupino Brendijeve Barabe, Ribnice (Velike Poljane), kjer bo za zabavo poskrbela skupina Zvita Feltna, in Studenca na Blokah, kjer boste žagali s Tanjo Žagar.

Še pestrejše pa bo dogajanje v soboto, ko bodo Dejan Vunjak in Brendijeve Barabe nastopili v Moravskih Toplicah (Zbigovci), skupina Zvita Feltna pa v Straži. Med ostalimi dogodki priporočamo še veselico v Naklem (Podbrezje) s skupino Mambo Kings, v Kamniku (Motnik) s skupino Tequila, v Zagorju ob Savi z Ansamblom Saša Avsenika, v Šoštanju z Ansamblom Stil, v Trbovljah (Čeče) s skupino Firbci in v Žalcu (Zabukovica) z Veselimi Svati.

Slovenska pevka Tanja Žagar, ki je pred kratkim razkrila, da se spopada z boleznijo raka na dojkah, bo v petek nastopila na veselici v Studencu na Blokah. Foto: STA

V petek se bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici tradicionalno odvijala Odprta kuhna. V okviru poletja v Kamniku je vsak petek na sporedu še Kul(inarični) petek. Tamkajšnji park Evropa se tako spremeni v družabno shajališče ljubiteljev lokalne kulinarike. Park se napolni s stojnicami s pestro kulinarično ponudbo gostincev iz Kamnika in okolice, izkušnjo pa dopolnijo domači pivovarji in različni glasbeniki.

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

