Glasbenik Rod Steward je moral pretekli konec tedna odpovedati dva koncerta, ki ju je nameraval izpeljati 9. in 10. avgusta, a mu je načrte žal prekrižala okužba s poletno obliko covid-19.

Pretekli konec tedna je moral 79-letni britanski rock zvezdnik Rod Stewart zaradi okužbe s covid-19 odpovedati dva koncerta, ki ju je nameraval izvesti v Statelinu, v Nevadi, in dan kasneje v Lincolnu, v zvezni državi Kalifornija. Pevec je nekaj dni prej zaradi vnetega grla že odpovedal koncert v Las Vegasu.

"Žal sporočamo, da sta nocojšnji koncert Roda Stewarta v Statelinu, NV, in njegov nastop 10. avgusta v Lincolnu, CA, prestavljena, ker pevec okreva po poletni obliki covid-19," so nekaj ur, preden bi Stewart stopil na oder, zapisali v izjavi, objavljeni na Instagramu priljubljenega glasbenika.

Sir Roderick David Stewart CBE je bil nad odpovedjo koncerta v Las Vegasu še posebej razočaran. Foto: Guliverimage

Koncerta so zgolj prestavili

Vseeno so kupcem vstopnic sporočili, naj kupljene vstopnice zadržijo, saj bodo po prestavitvi koncertov še veljavne za nova datuma. Sporočili so tudi nove datume, ko bo glasbenik izvedel prestavljena nastopa, 18. avgusta bo nastopil v Lincolnu v Kaliforniji, dva dni pozneje, 20. avgusta, bo stopil na nevadski oder v areni v Statelinu.

Pevec je bil nad odpovedjo v Las Vegasu obupan

Pevec je bil posebej razočaran, da je moral zaradi bolečega grla odpovedati že svoj 200. lasvegaški koncert v Caesars Palaceu, na prizorišču, kjer je nastopal zadnjih 13 let. "Večina ljudi lahko dela z vnetim grlom, a očitno ne jaz. Popolnoma sem obupan. Tako dolgo sem se veselil tega koncerta. Najgloblje obžalujem morebitne nevšečnosti, ki jih je to povzročilo," so zapisali v njegovi uradni izjavi.

Je pa Britanec napovedal, da se bo v Las Vegas s koncerti vrnil že prihodnje leto marca, maja in junija.

Preostanek življenja želi dobro izkoristiti

Britanski zvezdnik, ki se bliža 80. letu, je v enem izmed nedavnih intervjujev dejal, da se zaveda, da moramo vsi na neki točki umreti ter da si zato želi preostanek življenja dobro izkoristiti. "V teh zadnjih nekaj letih bom užival, kolikor bom lahko. Mislim, da je verjetno, da živim še naslednjih 15 let. Mislim, da lahko to storim brez težav," je še povedal Stewart.

