Na sotočju Tolminke in Soče tudi letos odmevajo ritmi punk rocka #video

Na sotočju Tolminke in Soče se tudi letos odvija Punk Rock Holiday festival. Glasbeno dogajanje z ogrevalnimi nastopi se je začelo v ponedeljek, sicer pa bo festival potekal do petka. Na dveh festivalskih odrih, glavnem odru in odru pri plaži, se tradicionalno predstavijo znane glasbene skupine z vsega sveta, ki igrajo punk rock. Utrinke s prvega festivalskega dne si oglejte v zgornjem posnetku.

Vstopnice za festival so bile po besedah organizatorja festivalov Andrej Sevška razprodane že pred začetkom. Je pa število obiskovalcev festivala v skladu z aktualno občinsko ureditvijo omejeno na pet tisoč.

Kar 98 odstotkov obiskovalcev prihaja iz tujine

Na tolminskem festivalu Punk Rock Holiday bo nastopilo okoli 60 skupin z vsega sveta, med drugim tudi dve iz Južne Afrike. Na glavnem festivalskem odru bo večina nastopajočih iz Amerike, na odru pri plaži pa iz vse Evrope, je povedal Sevšek.

Med vrhunce letošnjega festivala je Sevšek uvrstil ponedeljkov koncert punk rock skupin Rise Against in Descedents. Eden od vrhuncev bo tudi koncert Alcaline tria, ki je na programu zadnji petkov festivalski dan. Tako trio kot Rise Against v Sloveniji nastopata prvič.

Na glavnem odru letošnjega festivala, kjer med obiskovalci prevladujejo tujci, bodo nastopili še Flogging Molly, Less Than Jake in H20.

Po besedah Sevška kar 98 odstotkov obiskovalcev prihaja iz tujine. Predvsem njim je v pomoč posebna festivalska aplikacija, ki prinaša podroben vpogled v koncertno dogajanje, ponuja navigacijsko pomoč ter obenem omogoča komunikacijo med obiskovalci festivala. Prvi Punk Rock Holiday festival je bil leta 2011.

