Kam na dober žur? Festival koktejlov ali gasilska veselica z Modrijani

Kam gremo s prijatelji ob koncu tedna? To je pogosto vprašanje, ki si ga zastavijo mladi, ki si po napornem tednu želijo zabave in družbe. V novi rubriki na Siol.net predstavljamo predloge, kako si lahko popestrite prihajajoči konec tedna.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Kulinarično razvajanje

Če ste ljubitelji koktejlov, bo ta konec tedna pravi za vas. V soboto v ljubljanskih Križankah pripravljajo že tradicionalni festival koktejlov in miksologije Brina, kjer boste lahko poskusili raznovrstne napitke domačih miksologov in napitkomešalcev. Organizatorji zagotavljajo koktejle, dobro družbo in glasbo, za katero bodo poskrbeli gostujoči didžeji in skupina Pantaloons.

Tistim, ki si namesto koktejlov raje privoščijo dobro hrano, priporočamo, da obiščejo Promenado okusov na Cankarjevi ulici v Velenju, kjer bo zadišalo po kulinaričnih presežkih izpod rok različnih mojstrov kuhinje. Obiskovalcem bo na voljo več kot 20 stojnic, kjer bodo ponujali vse od modernih jedi do ulične hrane in domačih specialitet. Po dogodku bo zbrane zabaval tudi Magnifico.

V prestolnici pa bo tudi ta petek na sporedu tradicionalna Odprta kuhna, kulinarična tržnica, ki med svoje stojnice privablja gurmane in kulinarične avanturiste.

Na Promenadi okusov v Velenju bo zadišalo po kulinaričnih presežkih izpod rok različnih mojstrov kuhinje. Foto: I Feel Slovenia

Glasba in dobra zabava

Po vsej Sloveniji je na voljo veliko koncertov in gasilskih veselic, ki so med mladimi vse bolj priljubljene. Izbrali smo jih nekaj, kjer bo zagotovo poskrbljeno za dobro zabavo. Tisti, ki prihajate iz Ljubljane ali okolice, se lahko v petek odpravite v Stanežiče, kjer bo za zabavo poskrbela primorska skupina Calypso. Če imate avtomobil in treznega voznika, sta dobri izbiri tudi gasilska veselica v Kresnicah, kjer bodo zbrane zabavali Modrijani, in v Senušah (Krško), kjer bodo nastopili Firbci. V petek je na sporedu tudi Cerkniška noč, na kateri bo koncertni oder zasedel legendarni Vlado Kreslin.

Še bolj pestro bo v soboto. Med veselicami priporočamo Mlinše (Zagorje ob Savi), kjer bo zaigral Ansambel Nemir, v Srednjih Jaršah (Domžale) Ansambel Raubarji, v Medvodah skupina Čuki, v Tržiču (Križe) pa Modrijani.

Tudi za ljubitelje opere in klasične glasbe bo poskrbljeno. V mariborskem Mestnem parku je namreč na sporedu operna noč, kjer bodo pod taktirko dirigenta Simona Krečiča nastopili Simfonični orkester SNG Maribor ter solisti in zbor Opere SNG Maribor.

Na Cerkniški noči bo zbrane zabaval legendarni Vlado Kreslin. Foto: Ana Kovač

Športne dejavnosti

Športni navdušenci se lahko v petek in soboto preizkusite na tekmovanju amaterjev v smučarskih skokih Flight Fest v ljubljanskem Mostecu, po katerem sledi nora zabava s skupino Mambo Kings. Glavni del dogodka predstavlja zabava, zato bosta na tekmovanju poleg dolžine in sloga skoka pomembna še ustvarjalen kostum ter čim številčnejša in glasna podpora.

Če imate raje hribe, pa v soboto priporočamo obisk Boča (658 metrov), kjer organizirajo drugi letošnji dogodek Gremo v hribe. Tam bodo za nepozabno hribovsko zabavo poskrbeli Natalija Verboten, skupina Skater in Ansambel Petan.

"Vsak lahko skoči na smučkah!" To je iztočnica drugega Flight Festa, tekme v smučarskih skokih za amaterje. Foto: Marko Delbello Ocepek

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi boste popestrili svoj konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: