Lokal, ki je oživil najstarejšo ulico našega najmlajšega mesta #foto

Nova Gorica bo skupaj z Gorico prihodnje leto nosilka naziva Evropska prestolnica kulture. Tudi z mislijo na to je Nova Gorica od februarja bogatejša za lokal, ki združuje kavarno in knjigarno.

"Združevanje kave in knjige je zelo pogosto," je direktor ZRC SAZU Oto Luthar dejal februarja ob odprtju knjigarne in kavarne Maks, s katero je središče Nove Gorice dobilo prostor za ljudi, ki imajo radi knjige in se ob njih želijo družiti.

Knjigarno in kavarno so odprli na Delpinovi ulici, ki velja za prvo urbano središče najmlajšega slovenskega mesta. Prenovo so za naročnika ZRC SAZU zasnovali v arhitekturnem biroju Kreadom in pri tem združili dva prvotno ločena prostora – nekdanjo prodajalno zelenjave in knjižni diskont.

Arhitekti so s pomočjo rušitve notranjih sten, ki so prej delile lokala, ustvarili enoten prostor, ki se v notranjem delu razširi tudi proti vzhodu in ustvarja intimnejši kotiček, namenjen različnim kulturnim dogodkom. "Največja vrednost prenove pa je zagotovo revalorizacija prvotne modernistične gradnje, ki jo poudarja vrsta izstopajočih elementov," je o prenovi zapisala umetnostna zgodovinarka Nataša Kovšca. "Najprej padejo v oči razgaljeni zidovi brez ometa, ki kažejo originalni način gradnje iz reciklirane opeke, ob čemer velja poudariti, da so gradbeni material po vsej verjetnosti pripeljali iz bližnje frnaže – mogočne stavbe opekarne, ki je bila v času rojevanja novega mesta središče vsega dogajanja, a so jo začeli v drugi polovici petdesetih let postopoma rušiti."

"Izstopajo tudi masivni betonski stebri z grobo obdelano površino, predvsem pa našo pozornost pritegne črno pobarvan strop industrijskega videza, ki razkriva armaturo," je še zapisala Kovšca in izpostavila, da knjigarna in kavarna Maks spet oživlja Delpinovo ulico: "Skrbi ne le za vračanje življenja, ki je zaradi nepremišljenih urbanističnih posegov že desetletja zamiralo, ampak južni del mesta tudi programsko bogati."

"S tem se v 'staro' središče Nove Gorice ne le vrača kavarniški utrip, ampak knjižno-kulturni program knjigarniškega dela lokala plemeniti mestno življenje, saj z bogato izbiro domačega in tujega leposlovja privablja obiskovalce z obeh strani meje," je še poudarila Kovšca.