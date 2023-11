Kako je arhitektura Edvarda Ravnikarja zaznamovala enega od osrednjih ljubljanskih trgov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razstava Metoda, oblika, material – razvoj Trga republike in Ravnikarjeva arhitektura kot učni raziskovalni poligon bo na ogled do pomladi.

Razstava Metoda, oblika, material – razvoj Trga republike in Ravnikarjeva arhitektura kot učni raziskovalni poligon bo na ogled do pomladi. Foto: Ana Kovač

Do pomladi 2024 bo v galeriji, ki si deli prostor z osrednjo poslovalnico največje slovenske banke, na ogled razstava Metoda, oblika, material – razvoj Trga republike in Ravnikarjeva arhitektura kot učni raziskovalni poligon, ki razkriva arhitekturno načrtovanje ter razvoj tega pomembnega in prepoznavnega ljubljanskega trga.

Razstavo sta omogočili ter ustvarili NLB in Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani pod izvedbeno taktirko asistentke na ljubljanski fakulteti za arhitekturo Katarine Čakš s študenti ter podžupanom Ljubljane in profesorjem na fakulteti za arhitekturo Rokom Žnidaršičem.

Trg republike v Ljubljani Foto: Ana Kovač

Leto Edvarda Ravnikarja

Letošnje leto je leto arhitekta Edvarda Ravnikarja, ustvarjalca mednarodno prepoznavnega opusa, s katerim se slovensko glavno mesto umešča ob bok svetovnim metropolam. Osrednji del tega opusa je Trg republike, osrednji državni trg s kulturnim središčem in obema prepoznavnima stolpnicama.

Letošnje leto je leto arhitekta Edvarda Ravnikarja, ustvarjalca mednarodno prepoznavnega opusa, s katerim se slovensko glavno mesto umešča ob bok svetovnim metropolam. Foto: Ana Kovač

Razstava ponazarja proces večletnega obdobja načrtovanja tega izjemnega javnega prostora. Skozi genezo projekta Trga republike in Cankarjevega doma sledi razkroju statičnega prostora v dinamično kompozicijo, v nizanje prostorov različnih značajev in oblik. V razvoju predstavljenega projekta se odraža Ravnikarjeva metoda dela – ustvarjalen proces stalnega preverjanja doseženega, ki omogoča tudi odzivanje na nenehne vsebinske, finančne in prostorske spremembe.

Trg republike eno od najbolj prepoznavnih Ravnikarjevih del

"NLB ima v sestavi svoje bančne skupine neprofitni zavod, ki upravlja zbirko bančnih artefaktov in največjo slovensko zasebno zbirko likovnih del moderne in sodobne umetnosti ter vodi Bankarium, Muzej bančništva Slovenije in Galerijo Avla," je na odprtju razstave povedala direktorica Zavoda za upravljanje kulturne dediščine NLB Irena Čuk.

V razvoju predstavljenega projekta se odraža Ravnikarjeva metoda dela. Foto: Ana Kovač

Stolpnico NLB je opisala kot "spomenik dediščini arhitekturne in bančne stroke, hkrati pa eno izmed najbolj prepoznanih Ravnikarjevih del". Obenem je napovedala ustvarjanje nove zbirke sodobne umetnosti jugovzhodne Evrope, regije, kjer je NLB široko prisotna, in galerije sodobne umetnosti v stavbi Bankariuma na Čopovi v Ljubljani, ki bo zaživela predvidoma jeseni leta 2024.