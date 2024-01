Po 55 letih se je končala prenova Ljubljanskega gradu #foto

"S ponosom in veseljem dodajam še zadnji kamenček v mozaik revitalizacije gradu," je direktorica Ljubljanskega gradu Mateja Avbelj Valentan pozdravila odprtje kazemat, še zadnjega prenovljenega prostora Ljubljanskega gradu, ki je zdaj dobil podobo, kakršno so leta 1969 ob začetku projekta prenove zastavili arhitekti.

Foto: Ana Kovač

Pred 55 leti je bil Edo Ravnikar ml. izbran na natečaju in k izvedbi projekta vključil Majdo Kregar in Miho Kerina. Ta skupina arhitektov je skozi leta vodila prenovo, revitalizacijo in transformacijo Ljubljanskega gradu, ob lanskem mestnem prazniku pa so za svoje delo prejeli nagrado glavnega mesta.

Njihov življenjski projekt je zdaj sklenila prenova kazemat, največjega prostora Ljubljanskega gradu, ki meri 31 metrov v dolžino, šest v širino in deset v višino.

Kazemate nekoč:

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Kazemate danes:

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Ta nekdanji prehod na grajsko dvorišče, pozneje spalnica za zapornike in nato mizarska delavnica je zdaj večnamenska dvorana, ki ohranja svojo avtentičnost in s pomočjo nagibnih tal v postavitvi klančine ponazarja nekdanji dostop na grad, hkrati pa so jo preobrazili v sodoben prireditveni prostor, ki omogoča izvedbo različnih kulturno-umetniških in drugih dogodkov.

Arhitektka Majda Kregar, ki se je z Edom Ravnikarjem ml. in Miho Kerinom podpisala pod prenovo Ljubljanskega gradu. Foto: Ana Kovač

"Prenova gradu je končana, in to uspešno," je ob odprtju dejala arhitektka Majda Kregar, "to je bilo pionirsko delo, za katerega v svetu nismo imeli zgledov, in izkazalo se je, da je bil koncept, zastavljen v 60. letih, pravilen."

Oglejte si še: