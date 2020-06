Zajec Jojo (Jojo Rabbit)

Jojo Rabbit © 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Domiselna in zvezdniško obarvana satira o nemškem fantič in njegovem namišljenem prijatelju Hitlerju. Film Taike Waititija je prejel oskarja za najboljši prirejen scenarij, za zlate kipce pa se je potegoval še v petih kategorijah, tudi v najprestižnejši.

ZDA, Nova Zelandija, Češka │ 2019 │ 129 min. │ Komična drama R: Taika Waititi │ I: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson IMDb: 7,9/10 │ Rotten Tomatoes: 79 % │ Uporabniki Googla: 93 %

Nemčija proti koncu druge svetovne vojne. Jojo je prijazen desetletni fant, ki se vključi v hitlerjanski mladinski tabor. A pri njegovi trdni nameri, da postane vzoren nacist, ga ovirajo naslednja dejstva – njegova sestra je mrtva, oče je na fronti, sam pa preprosto nima želodca za kruta dejanja.

Jojev edini sogovornik in zaupnik je njegov namišljeni prijatelj Adolf, prijazna, energična in nadvse zgovorna različica firerja. Ko Joja zaradi incidenta z bombo izključijo iz tabora in je prisiljen več časa preživeti doma, zgrožen ugotovi, da njegova mama skriva judovsko najstnico Elso …

Oskar: najboljši prirejen scenarij (Taika Waititi). Nominacije za oskarja: najboljši film leta, najboljša stranska igralka (Scarlett Johansson), najboljša kostumografija, najboljša scenografija in najboljša filmska montaža.

"Samooklicana 'satira proti sovraštvu' režiserja Taike Waititija se razcveti v črno komedijo z velikim srcem in najkočljivejšim mogočim osebkom v svojem jedru." Sara Stewart, New York Post

"Zajec Jojo – drzno in privlačno sestavljena komedija o odraščanju, ki je umeščena v Nemčijo med drugo svetovno vojno – je pogumna točka hoje po visoki žici." Ann Hornaday, Washington Post

Napovednik filma Zajec Jojo: Zanimivosti: Režiser in scenarist filma Taika Waititi je scenarij priredil po leta 2004 izdanem romanu Caging Skies avtorice Christine Leunens , v filmu pa je odigral tudi namišljenega Adolfa Hitlerja .



je scenarij priredil po leta 2004 izdanem romanu Caging Skies avtorice , v filmu pa je odigral tudi namišljenega . Ko so novozelandskega režiserja judovsko-maorskega rodu vprašali, zakaj se je odločil, da bo prav on upodobil Hitlerja, je Waititi odvrnil: "Odgovor je preprost. Kako bi tipu bolje sporočili: 'Je*** se?'"

Waititi prav tako ni opravil nobene raziskave o Hitlerju, saj je menil, da je bil ta "pofu*** pič***".

Waititi prav tako ni opravil nobene raziskave o Hitlerju, saj je menil, da je bil ta "pofu*** pič***". Film so premierno prikazali na 44. mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, Zajec Jojo pa je od tam odnesel najpomembnejšo nagrado festivala – Grolschovo nagrado za najboljši film po izboru občinstva.

Romana Griffina Davisa , deček pa je bil med snemanjem filma star deset let.

, deček pa je bil med snemanjem filma star deset let. Film so snemali na Češkem. Rebel Wilson (Fraulein Rahm) je vse svoje prizore posnela v sedmih dneh, večino preostalega časa pa je po lastnih besedah "čilirala" v Pragi.

(Fraulein Rahm) je vse svoje prizore posnela v sedmih dneh, večino preostalega časa pa je po lastnih besedah "čilirala" v Pragi. Sam Rockwell (kapitan Klenzendorf) in Scarlett Johansson (Rosie) sta bila soigralca že v filmu Iron Man 2 (2010).

(kapitan Klenzendorf) in (Rosie) sta bila soigralca že v filmu Iron Man 2 (2010). Thomasin McKenzie ) Hitlerja opiše kot "patetičnega možička, ki ne premore niti polnih brkov." Hitler je do prve svetovne vojne sicer imel dolge brke, nato pa si jih je zaradi nošenja plinske maske pristrigel.

) Hitlerja opiše kot "patetičnega možička, ki ne premore niti polnih brkov." Hitler je do prve svetovne vojne sicer imel dolge brke, nato pa si jih je zaradi nošenja plinske maske pristrigel. Waititi je film opisal kot "ljubezensko pismo svoji materi in vsem staršem samohranilcem".

Zajca Joja sta tako ameriško združenje filmskih kritikov kot ameriški filmski inštitut razglasila za enega od desetih najboljših filmov leta 2019.

