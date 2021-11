Viralni pekel (Spree)

Komična srhljivka o duševno motenem nepoklicnem vozniku, ki v želji, da bi zaslovel na družbenih omrežjih, skuje smrtonosen načrt z viralnimi videi. Film ponuja satiričen pogled na kulturo vplivnežev in internetno slavo, glavno vlogo v njem pa je odigral zvezdnik TV-serije Stranger Things Joe Keery.

ZDA │ 2020 │ 89 min. │ Komična srhljivka R: Eugene Kotlyarenko I: Joe Keery, Sasheer Zamata, David Arquette, Kyle Mooney IMDb: 5,9/10 │ Rotten Tomatoes: 67 % │ Uporabniki Googla: 82 %

Mladenič Kurt Kunkle je obseden z željo, da bi postal zvezda družbenih omrežij. Ko spozna, da ima otrok, ki ga je nekoč varoval, ogromno sledilcev, postane ljubosumen in skuje smrtonosen načrt.

Kurt začne opravljati delo nepoklicnega voznika, ki pridobiva stranke prek aplikacije za deljenje voženj. Svoj avto opremi s kamerami in začne predvajati videe v živo …

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

"Viralni pekel je vesela vožnja skozi zlovešče stranske učinke družbenih medijev." Becca James, Chicago Reader

"Domala vsak vidik Viralnega pekla ima večplasten pomen, vključno s samim naslovom ..." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

"Oglejte si ga, če boste imeli priložnost in če je čudnost vaša stvar. In od voznika Uberja nikoli več ne sprejmite ustekleničene vode." Johnny Oleksinski, New York Post

Napovednik filma Viralni pekel: Zanimivosti: Režiser in soscenarist filma Eugene Kotlyarenko in glavni igralec Joe Keery sta izoblikovala lik Kurta Kunka na podlagi ogledov usmiljenja vrednih videoposnetkov oseb z majhnim številom sledilcev na družbenih omrežjih.

in glavni igralec sta izoblikovala lik Kurta Kunka na podlagi ogledov usmiljenja vrednih videoposnetkov oseb z majhnim številom sledilcev na družbenih omrežjih.

Samo dva prizora v filmu so posneli s filmsko kamero.

Med prizorom pri tovornjaku s hrano se na Kurtovem prenosu videa v živo pojavi komentar: "Kaj dogaja? Sem Jared, star sem 19 let in nikoli se nisem je*eno naučil brati."



To je referenca na sloviti videoposnetek, ki ga je Josh Ovalle objavil na Vinu – ukinjeni programski aplikaciji družbenega omrežja Twitter. Ovalle je v filmu upodobil lik Bobbyja.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na NEO.

V videoteki DKino si oglejte tudi: