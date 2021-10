Zabaviščni park nočnih mor (Willy's Wonderland)

ZDA │ 2021 │ 85 min. │ Akcijska komična grozljivka R: Kevin Lewis I: Nicolas Cage, Emily Tosta, Beth Grant, Ric Reitz, Chris Warner IMDb: 5,5/10 │ Rotten Tomatoes: 62 % │ Uporabniki Googla: 83 %

Ker ne more plačati popravila svojega pokvarjenega avtomobila, molčeči samotar pristane na to, da bo v zameno očistil zapuščeni center za družinsko zabavo.

Willyjev zabaviščni park je poln robotskih lutk. Te so bile nekoč glavna atrakcija za otroke, zdaj pa imajo temačno skrivnost, ki jo bo novi hišnik kmalu razkril.

"Na tej točki Cageovih filmov ni treba ocenjevati, temveč jih je bolje žigosati z uradnimi potrdili o čudnosti." Frank Scheck, Hollywood Reporter

"Film spretno izpolni svojo obljubo kot nora saga o Nicolasu Cageu, ki se v restavraciji hiše strahov bori s satanistično obsedenimi fantazijskimi roboti, in to res ni majhen dosežek." Nick Schager, The Daily Beast

"Zabaviščni park nočnih mor ima kičast 'ustavi-se-in-pojdi' ritem grozljivk iz 80. let prejšnjega stoletja in to je mišljeno kot kompliment." Owen Gleiberman, Variety

Napovednik filma Zabaviščni park nočnih mor: Zanimivosti: Scenarij G. O. Parsonsa temelji na njegovem istoimenskem kratkem filmu iz leta 2016.

temelji na njegovem istoimenskem kratkem filmu iz leta 2016. Parsonsov scenarij za celovečerec je kotiral visoko na Krvavem seznamu (Blood List).



Gre za anketo o najboljših žanrskih scenarijih, ki še čakajo na filmsko upodobitev in iščejo morebitne producente, o njih pa glasujejo strokovnjaki iz filmske industrije.



Odmevnost scenarija je kmalu pritegnila oskarjevca Nicolasa Cagea in ta se je odločil, da bo v filmu odigral glavno vlogo in ga hkrati tudi produciral.

Nicolas Cage je s Cosmatosom sodeloval pri snemanju psihedelične psihološke grozljivke Mandy (2018).

Videz robotskega krokodila je navdihnila ruska risanka Čeburaška (1971).

Po navedbah članov oddelka za rekvizite je igralka Caylee Cowan v vlogi Kathy med snemanjem filma prežvečila več kot 81 kosov rožnatih žvečilnih gumijev.

v vlogi Kathy med snemanjem filma prežvečila več kot 81 kosov rožnatih žvečilnih gumijev. Jessica Graves (Sirena Sara) je edina članica snemalne ekipe, ki je nastopala v obleki robotske lutke in ji tudi posodila svoj glas.



Nobeni drugi robotski lutki glasu ni posodila oseba, ki jo je upravljala, dve lutki pa sploh nista zahtevali govornih vlog.

(Sirena Sara) je edina članica snemalne ekipe, ki je nastopala v obleki robotske lutke in ji tudi posodila svoj glas. Nobeni drugi robotski lutki glasu ni posodila oseba, ki jo je upravljala, dve lutki pa sploh nista zahtevali govornih vlog. To je sedma grozljivka Nicolasa Cagea po filmih Poljub vampirja (1988), Krvava žetev (2006), Vrata teme (2015), Mom and Dad (2017), Mandy (2018) in Barva apokalipse (2019).

