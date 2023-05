Bizaren prvi spomin oskarjevca: V maternici sem videl obraze

Igralec Nicolas Cage je bil gost v oddaji The Late Show, kjer je voditelju Stephenu Colbertu med drugim odgovarjal na različna, med drugim tudi šaljiva vprašanja. Na vprašanje TV-voditelja, kaj je njegov najzgodnejši otroški spomin, je oskarjevec odgovoril, da se mu zdi, da se lahko kdaj spominja časov v maternici in vidi obraze v temi.

"Naj razmislim. Poslušaj, vem, da se to sliši zelo daleč nazaj in ne vem, ali je resnično ali ne, ampak včasih se mi zdi, da se lahko vrnem vse do maternice in se počutim, kot da vidim obraze v temi ali nekaj podobnega," je izjavil 59-letni Nicolas Cage.

Dodal je, da ve, da se to sliši zelo abstraktno, a povedal, da se mu vseeno zdi, da se je to morda res zgodilo. "Zdaj, ko nisem več v maternici, bi si moral predstavljati, da so to bile morda vokalne vibracije, ki so prišle do mene v tisti fazi," je povedal oskarjevec. Ob tem je Cage še dodal, da ta spomin sega že daleč nazaj, a da se spomni le tega. "Sploh ne vem, ali se spomnim, da sem bil v maternici, a ta misel me je ravno prešinila," je povedal.

Razkril še nekaj drugih podrobnosti iz življenja

Med drugim mu je voditelj zastavil še nekaj drugih vprašanj, v katerih je Cage razkril, da ima raje pomaranče kot jabolka ter da je za avtogram prosil angleškega rock glasbenika Peta Townshenda, ki mu je po pošti poslal sliko in ga prosil, naj se mu podpiše nanjo, a je nikoli ni dobil nazaj.

Cage je večji ljubitelj mačk kot psov

Povedal je še, da je večji ljubitelj mačk kot psov, kot najljubši akcijski film pa je izbral V zmajevem gnezdu (Enter the Dragon) kultnega umetnika borilnih veščin Brucea Leeja iz leta 1973.

Nazadnje je Cage zaigral v vlogi Drakule v ameriški komični grozljivki Reinfeld, v preteklosti pa je nastopil tudi v filmih Čarovnikov vajenec, Nevidni jezdec, 60 sekund, 8 mm, Mesto angelov, Gospodar vojne, Brez obraza in Letalo prekletih.