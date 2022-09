Nicolas Cage pri 58 letih tretjič postal očka

Nicolas Cage in skoraj 30 let mlajša Riko Shibata sta se poročila februarja 2021.

Igralec Nicolas Cage in žena Riko Shibata sta postala starša. Rodila se jima je deklica, ki sta jo poimenovala August Francesca Coppolo Cage. To je njun prvi skupni otrok, Cage pa ima še 31-letnega sina Westona in 16-letnega sina Kal-Ela.

Nicolas je v sredo naznanil, da se jima je rodila hčerka, in dodal, da se mama in hči počutita dobro. Da je 29-letna manekenka noseča z 58-letnim igralcem, sta sporočila januarja. Takrat sta tudi razkrila, o katerih imenih razmišljata za še nerojenega otroka. Fantku bi nadela ime Akira Francesco, deklici pa Lennon Augie.

Par se je poročil februarja 2021

Kot je videti, sta se očitno premislila, saj sta deklico poimenovala August Francesca. "Augie je bil vzdevek mojega očeta, moj stric Francis Ford pa si je svoje ime spremenil v Francesco," je ime hčerke pojasnil Cage.

Igralec je bil pred tem poročen z igralkama Patricio Arquette in Alice Kim, pevko Liso Marie Presley ter kozmetičarko Eriko Koike, s katero sta bila poročena le štiri dni. Po poroki s Shibato pa je dejal, da je to njegova zadnja poroka. Poročila sta se februarja 2021, spoznali pa so ju njuni skupni prijatelji v Shigi na Japonskem, ko je Cage tam snemal film Prisoners of the Ghostland.

Iz prejšnjih razmerij ima sina in hčerko

Iz prejšnjih razmerij ima igralec že dva otroka. S Christino Fulton ima 31-letnega sina Westona, z Alice Kim pa 16-letnega sina Kal-Ela.

Medtem ko je igralec glede svojega družinskega življenja zelo skrivnosten, pa je njegov najstarejši sin leta 2019 za The Hollywood Reporter spregovoril o svojem otroštvu. "Oče me je že v zgodnjem otroštvu seznanil z nekaterimi največjimi filmi v zgodovini," je pojasnil Weston.