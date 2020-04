Igralec priznal, da ga je bilo na snemanju kultnega filma strah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali kultni akcijski kriminalni triler Letalo prekletih (Con Air), v katerem v glavnih vlogah nastopajo Nicolas Cage, John Cusack in John Malkovich. Cage je med drugim priznal, da ga je bilo na snemanju včasih tudi strah, saj je bilo na filmskem prizorišču na trenutke zares nevarno.

1. Film je bil nominiran za dva oskarja.

Film Letalo prekletih je prejel nominacijo za oskarja za najboljšo izvirno pesem z naslovom How Do I Live in oskarja za najboljšo montažo zvoka. Nominaciji filmu na koncu nista prinesli nagrade, obe je namreč tisto leto osvojil film Titanik.

2. Silovito trčenje v kazino v Las Vegasu je bilo res posneto v igralnici

Prizor na koncu filma, v katerem letalo trči v Sands Hotel v Las Vegasu, se je dejansko zgodil v enem od kazinojev. Tovrstne prizore filmski ustvarjalci navadno posnamejo v filmskih studiih, kar jim omogoča, da prizor lahko ponovijo. Ker pa so hotel z igralnico tako ali tako nameravali podreti, so se ustvarjalci filma z lastnikom dogovorili, da s tem projektom počaka nekaj tednov. Za snemanje prizora so tako imeli na voljo samo eno priložnost in na srečo jim je uspelo.

Letalo, ki po silovitem trčenju pristane v kazinoju. Foto: Printscreen YouTube

3. Vlogi Johna Cusacka in Steva Buscemija sta bili napisani izrecno zanju.

John Cusack v filmu igra v vlogi načelnika Vinca Larkina, ki na letu spremlja zapornike, ki jih želijo premestiti v strogo varovan zapor, Steve Buscemi pa igra v vlogi Garlanda Greena, serijskega morilca in enega od zapornikov. Scenarist Scott Rosenberg je vlogi napisal z mislijo na vsakega od igralcev, saj je bil že takrat z obema dober prijatelj.

4. Nicolas Cage je večino kaskaderskih prizorov izvedel sam.

Glavni igralec je sam izvedel večino najnevarnejših prizorov, v katerih ga lahko spremljamo v teku filma. Povedal je, da je zaradi eksplozij tik za seboj, gorečih delov helikopterjev, ki so padali na tla v njegovi bližini, ter filmskih nabojev, ki so nenehno leteli tik nad njegovo glavo, na snemanju nenehno čutil neko napetost: "Lahko bi rekli tudi, da sem čutil strah," je priznal igralec.

Nicolas Cage in goreči helikopter v ozadju. Foto: IMDb 5. Na snemanju se je zgodila nesreča, v kateri je življenje izgubil član filmske ekipe.

Phillip Swartz je bil varilec, na katerega se je zrušilo letalo, ko ga je popravljal. Nesreča se je zgodila v Wendoverju, v zvezni državi Utah, kjer so posneli večino prizorov za drugi del filma, ki se odvija v puščavi. Phillipa so izpostavili tudi v filmski špici in mu tako izkazali spoštovanje.

6. Eden od stranskih igralcev je improviziral v večini prizorov.

Dave Chappelle je sicer stand up komik, zato mu improvizacija ni tuja. V filmu Letalo prekletih njegov lik nosi ime Joe "Pinball" Parker in je eden izmed zapornikov, ki so potniki na letalu, s katerim jih nameravajo premestiti v strogo varovan zapor. Dave Chappelle je v enem izmed intervjujev priznal, da je v večini prizorov, v katerih je zaigral, improviziral.

Akcijski kriminalni triler Letalo prekletih (Con Air) si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 20. uri, sledi pa znanstvenofantastični akcijski film Fantastični štirje (Fantastic Four)!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.